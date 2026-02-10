महाराष्ट्र में हाल के शहरी और स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सफलता ने पार्टी के दीर्घकालिक राजनीतिक लक्ष्य को नई धार दी है। यह प्रदर्शन केवल वर्तमान जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि 2029 के विधानसभा चुनावों में “शत-प्रतिशत भाजपा” के लक्ष्य की दिशा में एक स्पष्ट संकेत भी देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आह्वान के अनुरूप पार्टी नेतृत्व अब संगठन को लगातार सक्रिय बनाए रखने पर जोर दे रहा है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के अनुसार, पार्टी में चुनावी जीत के बाद भी ठहराव का कोई स्थान नहीं है। उनके शब्दों में, स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है और अब वे पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगे। भले ही अगला विधानसभा चुनाव साढ़े तीन साल दूर हो, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर तैयारी अभी से तेज कर दी गई है।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि 2029 में अकेले दम पर बहुमत हासिल करना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। फिलहाल भाजपा का वोट शेयर लगभग 26-27 प्रतिशत के आसपास है। इसे 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। लक्ष्य 288 सदस्यीय विधानसभा में 150 से अधिक सीटें जीतने का है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 145 है। अभी तक भाजपा महायुति के तहत चुनाव लड़ती रही है, लेकिन एकल मुकाबले में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। स्थानीय निकाय चुनावों में मजबूत प्रदर्शन को पार्टी इस बदलाव के लिए ठोस आधार मान रही है।

ग्रामीण इलाकों में बढ़ती पकड़

भाजपा का आत्मविश्वास इस तथ्य से भी उपजा है कि वह अब केवल शहरी पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस, एनसीपी और एनसीपी (एसपी) के परंपरागत गढ़ माने जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उसने उल्लेखनीय प्रवेश किया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 160 ग्रामीण श्रेणी में आती हैं, जो किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक हैं।

हाल ही में घोषित जिला परिषद चुनावों के नतीजों में भाजपा 12 में से 6 जिला परिषदों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी – सिंधुदुर्ग, सातारा, सोलापुर, परभणी, धाराशिव और छत्रपति संभाजीनगर। इसके अलावा, महायुति सहयोगियों – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना – के साथ मिलकर पार्टी सभी 12 जिला परिषदों में सत्ता का हिस्सा बनी।

पंचायत समिति चुनावों में भी भाजपा का दबदबा दिखा। 125 में से 55 समितियों पर उसने जीत दर्ज की, जबकि शिवसेना और एनसीपी को क्रमशः 26 और 25 सीटें मिलीं। विपक्षी महाविकास आघाड़ी के घटक दल – कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) – महज आठ-आठ सीटों पर सिमट गए, वहीं शिवसेना (यूबीटी) को केवल तीन सीटें मिलीं।

विकास और संगठन की रणनीति

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने इन नतीजों को राज्य और केंद्र सरकार की विकासोन्मुख नीतियों का परिणाम बताया। उनके अनुसार, शहरी और ग्रामीण – दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों ने मतदाताओं को प्रभावित किया है। उन्होंने विपक्ष पर जनभावनाओं से कटे होने और मुद्दों को उठाने में असफल रहने का आरोप लगाया।

भाजपा अब अपनी इस बढ़त को 355 तालुकाओं और लगभग 28,000 गांवों में मजबूत करना चाहती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, राज्य भर के लगभग एक लाख बूथों पर 50 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इस लक्ष्य के अनुरूप जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

“100% भाजपा” की अवधारणा की पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की कल्पना पहली बार 2005 में सामने आई थी, जब भाजपा ने अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस-एनसीपी के मजबूत प्रभाव के कारण यह लक्ष्य अब तक अधूरा रहा। 2014 के बाद से भाजपा ने लगातार अपना जनाधार बढ़ाया है और 2014, 2019 व 2024 के विधानसभा चुनावों में क्रमशः 122, 105 और 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी।

स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) के कमजोर प्रदर्शन ने भी भाजपा को लाभ पहुंचाया है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि 2019 के बाद बदले राजनीतिक गठबंधनों और आंतरिक टूट ने विपक्षी दलों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के चीनी बेल्ट में एनसीपी (एसपी) की पकड़ कमजोर पड़ने को भाजपा अपने लिए अवसर के रूप में देख रही है।

कुल मिलाकर, महायुति से आगे बढ़कर एकल राजनीतिक वर्चस्व की भाजपा की योजना अब केवल नारा नहीं रही। ग्रामीण क्षेत्रों में मिली मजबूती, संगठनात्मक विस्तार और विपक्ष की कमजोरी – ये सभी कारक 2029 के लिए पार्टी की रणनीति को नई दिशा दे रहे हैं।

