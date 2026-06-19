स्विस बैंक में जमा भारतीय नागरिकों और बैंकों के पैसे में 8 प्रतिशत की कमी आई है। स्विस सेंट्रल बैंक द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) के अनुसार, यह राशि घटकर 3.25 अरब स्विस फ़्रैंक (लगभग 36,793 करोड़ रुपये) रह गई है। इसका कारण स्विट्जरलैंड के वित्तीय संस्थानों और वहां की स्थानीय शाखाओं में रखी गई धनराशि में कमी बताया गया है।

स्विस नेशनल बैंक (SNB) के अनुसार, 3250.5 मिलियन स्विस फ़्रैंक (करीब 36,793 करोड़ रुपये) वह कुल राशि है जो 2025 के अंत तक स्विस बैंकों के पास भारतीय ग्राहकों से जुड़ी हुई थी। यानी यह वह पैसा है जिसके लिए स्विस बैंक भारतीय ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार थे।

इस धनराशि का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 2.6 अरब स्विस फ़्रैंक (CHF 2.6 billion) ‘बैंकों को देय राशि’ के रूप में रखा गया था। इसका मतलब है कि यह पैसा अन्य बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्विट्जरलैंड तक पहुंचाया गया था। इस श्रेणी में इस साल करीब 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

लेकिन ग्राहकों द्वारा जमा किया गया धन कुछ अलग ही कहानी कहती है।

ग्राहकों ने जमा किए खूब पैसे

व्यक्तिगत और संस्थागत ग्राहकों के खातों में जमा पैसा 2025 में 50% से ज्यादा बढ़कर 524 मिलियन स्विस फ़्रैंक (करीब 6,000 करोड़ रुपये) हो गया। हालांकि यह बढ़ोतरी काफी बड़ी है फिर भी यह राशि स्विस बैंकों में भारतीयों से जुड़े कुल धन का केवल लगभग 16% ही है।

फिड्यूशियरी या ट्रस्ट के जरिए रखी गई राशि घटकर 18.6 मिलियन स्विस फ़्रैंक रह गई जो 2024 में 41 मिलियन स्विस फ़्रैंक थी। यानी इसमें लगभग 55% की कमी आई। वहीं बॉन्ड व सिक्यॉरिटीज और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश की गई राशि भी घटकर 105.7 मिलियन स्विस फ़्रैंक रह गई जबकि 2024 में यह 135 मिलियन स्विस फ़्रैंक थी।

2025 में भारतीय ग्राहकों का स्विस बैंक खातों में जमा पैसा बढ़ा लेकिन ट्रस्टों और निवेश संबंधी माध्यमों में रखी गई रकम कम हो गई। कुल मिलाकर, स्विस बैंकों में भारतीयों से जुड़ी अधिकांश राशि अभी भी अन्य बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के जरिए रखी गई है।

भारतीयों के पैसों का अलग हिसाब

स्विस बैंकों में भारतीयों के सीधे जमा पैसों का एक अलग हिसाब BIS (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) रखता है जिसे भारत और स्विट्जरलैंड दोनों ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। इसके अनुसार, 2025 में भारतीय व्यक्तियों की जमा राशि 20% बढ़कर करीब 89.73 मिलियन डॉलर (लगभग 780 करोड़ रुपये) हो गई। इससे पहले 2024 में भी इसमें 6% की बढ़ोतरी हुई थी जबकि उससे पहले लगातार तीन साल गिरावट रही थी। हालांकि, यह राशि 2007 में 2.3 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी यानी अब उससे काफी कम है।

अगर कुल भारतीय धनराशि की बात करें तो 2025 में यह घटकर 3.25 अरब स्विस फ़्रैंक रह गई जबकि 2024 में यह बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ़्रैंक पहुंच गई थी। 2021 में यह 3.83 अरब स्विस फ़्रैंक के 14 साल के उच्च स्तर पर थी। सबसे ज्यादा भारतीय पैसा 2007 में करीब 6.5 अरब स्विस फ़्रैंक स्विस बैंकों में था। इसलिए, बड़ी तस्वीर देखें तो स्विस बैंकों में भारतीयों से जुड़ी रकम का रुझान पिछले दो दशकों में घटने का रहा है। हालांकि बीच-बीच में कुछ वर्षों में इसमें बढ़ोतरी भी होती रही है।

क्या स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा लगातार घट रहा है?

पीटीआई के अनुसार, 2025 में भारतीयों से जुड़ी कुल राशि में आई गिरावट 2024 में हुई तेज बढ़ोतरी के बाद आई है। 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों का कुल पैसा बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ़्रैंक हो गया था जो 2021 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था। इससे पहले, 2021 में यह राशि 3.83 अरब स्विस फ़्रैंक तक पहुंची थी जो 14 वर्षों में सबसे ज्यादा था।

हालांकि, सबसे अधिक भारतीय धनराशि 2006 में लगभग 6.5 अरब स्विस फ़्रैंक थी। इसके बाद से कुल मिलाकर स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे का रुझान घटने का रहा है। लेकिन बीच-बीच में कुछ वर्षों- जैसे 2011, 2013, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में इसमें बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। इसलिए, लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो गिरावट का रुझान है लेकिन यह लगातार और हर साल होने वाली गिरावट नहीं है।

‘काला धन नहीं’

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ये आंकड़े स्विस नेशनल बैंक (SNB) को बैंकों द्वारा आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी पर आधारित हैं और इन्हें स्विट्जरलैंड में भारतीयों के कथित ‘काले धन’ का आंकड़ा नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, इसमें वह पैसा भी शामिल नहीं है जो भारतीय, एनआरआई या अन्य लोग किसी तीसरे देश की कंपनियों या संस्थाओं के जरिए स्विस बैंकों में रखते हों।

स्विस अधिकारियों का लगातार कहना रहा है कि स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखी गई सभी संपत्तियों को ‘काला धन’ नहीं माना जा सकता। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच टैक्स मामलों में जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान (Automatic Exchange of Information) की व्यवस्था 2018 से लागू है। इसके तहत, भारतीय खाताधारकों की विस्तृत वित्तीय जानकारी पहली बार सितंबर 2019 में भारतीय कर अधिकारियों के साथ साझा की गई थी और तब से हर साल यह जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा, अगर भारत किसी मामले में वित्तीय गड़बड़ी के शुरुआती सबूत (prima facie evidence) देता है तो स्विट्जरलैंड उस मामले से जुड़ी जानकारी भी साझा करता है। अब तक ऐसे सैकड़ों मामलों में जानकारी का आदान-प्रदान हो चुका है।

भारत का स्थान कहां

भारत की स्थिति की बात करें तो स्विस बैंकों में पैसा रखने वाले देशों की सूची में भारत 2024 में 48वें स्थान पर था जो 2025 में बढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं भारतीय ग्राहकों की कुल संपत्तियां 2024 के आखिर तक 1.5 अरब स्विस फ़्रैंक थीं जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत कम थीं।

स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के सबसे ज्यादा धन के मामले में ब्रिटेन पहले स्थान पर रहा। ब्रिटेन के ग्राहकों के लगभग 192 अरब स्विस फ़्रैंक जमा थे। इसके बाद अमेरिका (75 अरब स्विस फ़्रैंक) और फ्रांस (63 अरब स्विस फ़्रैंक) का स्थान रहा। शीर्ष 10 देशों में वेस्ट इंडीज, जर्मनी, हांगकांग, सिंगापुर, लक्ज़मबर्ग, यूएई और नीदरलैंड भी शामिल थे। कुल मिलाकर, 2025 में स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों की जमा राशि लगभग 8 प्रतिशत घटकर 1.05 ट्रिलियन स्विस फ़्रैंक रह गई।

भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति

भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्विस बैंकों में जमा धन में भी बदलाव देखने को मिला।

पाकिस्तान के ग्राहकों की स्विस बैंकों में जमा राशि 272 मिलियन स्विस फ़्रैंक से घटकर 257 मिलियन स्विस फ़्रैंक रह गई। इस गिरावट के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग फिसलकर 108वें स्थान पर पहुंच गई।

वहीं बांग्लादेश के मामले में स्थिति बिल्कुल उलट रही। वहां की जमा राशि में 43 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 842 मिलियन स्विस फ़्रैंक हो गई। इसके साथ ही 2024 के आखिर तक बांग्लादेश 81वें स्थान पर पहुंच गया।

सरल शब्दों में कहें तो पाकिस्तान का स्विस बैंकों में जमा धन घटा जबकि बांग्लादेश का काफी बढ़ गया। भारत 46वें स्थान पर रहा यानी इन दोनों देशों की तुलना में भारतीयों से जुड़ी राशि और रैंकिंग दोनों ही अधिक थीं।