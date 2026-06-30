कर्नाटक के मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों की आलोचना की है। वे अपने काम का कोई बुनियादी डेटा या जानकारी लाए बिना ही बैठक में आ गए थे। मंत्री इस बात से काफी नाराज नजर आए कि लगभग दो दशकों से नसबंदी अभियान चलने के बावजूद आवारा जानवरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मीटिंग में 19 अधिकारी आए थे। मंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि वे अपने विभाग से जुड़ी जरूरी जानकारी या डेटा लाए बिना ही कैसे आ गए। गौड़ा ने इस स्थिति के लिए जिम्मेदारा अफसर को निलंबित करने का आदेश दिया।

आप बैठक में क्यों आए- मंत्री गौड़ा

मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने गुस्से में पूछा, “आप बैठक में क्यों आए हैं? क्या मैं आपको बाहर भेज दूं? क्या आप यहां मजाक कर रहे हैं? पिछले पांच सालों में कितना खर्च हुआ है? पशुपालन विभाग से आपमें से कितने लोग यहां मौजूद हैं।” उन्होंने कहा, “क्या 19 अधिकारी मिलकर भी बैठक के लिए सही डेटा नहीं ला सकते? पहले उसे आज ही हटाओ और फिर वापस आओ। मैं नहीं चाहता कि वह काम जारी रखे। उसकी जगह कोई और आए। मुझे पांच साल का डेटा बताओ।”

मंत्री ने अधिकारियों के जवाब को बेतुका बताया

गौडा ने राज्य के कुत्तों की नसबंदी कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि लगभग दो दशकों से कार्यक्रम चलने के बावजूद आवारा कुत्तों की संख्या में कोई बदलाव कैसे नहीं आया। कुछ अधिकारियों ने जवाब देने की कोशिश की। हालांकि, मंत्री ने उन जवाबों को अस्पष्ट और बेतुका बताया और कार्यक्रम पर हुए खर्च पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, “क्या आपको लगता है कि मैं यहां बेवकूफ बनने बैठा हूं।” उन्होंने एक कहावत का जिक्र किया। गौड़ा ब्याटरायणपुरा से विधायक हैं। वे उन अधिकारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाने के लिए जाने जाते हैं, जो ठीक से काम नहीं करते या न्यूनतम स्तर का काम भी नहीं करते।

मंत्री ने पहले एक अधिकारी को सस्पेंड किया था

इस महीने की शुरुआत में उन्होंने एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया था और सड़क के घटिया काम के लिए एक ठेकेदार पर जुर्माना लगाया था। इस मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, “मुझे सच में उम्मीद है कि मुझे ऐसा बार-बार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन, अगर अधिकारी और ठेकेदार बात नहीं सुनेंगे और अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तो दुर्भाग्य से मुझे मजबूर होना पड़ेगा। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे अपना काम ठीक से करें।”

उन्होंने आगे लिखा, “आज मैंने डामर बिछाने का काम होते हुए देखा। मुझे इसकी क्वालिटी पर शक हुआ। मैंने कमिश्नर से इस काम की जांच करने को कहा। असल में, काम घटिया क्वालिटी का पाया गया। अफसोस की बात है कि अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया और कॉन्ट्रैक्टर पर जुर्माना लगाया गया।”

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