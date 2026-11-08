Milk Product Price: पिछले नौ वर्षों में देश में दूध उत्पादन में लगभग तीन प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई है। 2016 में 16.51 करोड़ टन से बढ़कर 2025 में यह 21.65 करोड़ टन हो गया।

अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार हालांकि 2026 में यह वृद्धि दर घटकर 2.5 रहने का अनुमान है। इस साल दूध उत्पादन 222 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले साल उत्पादन दर में और गिरावट आने की संभावना है। यह दो प्रतिशत के आसपास रह सकती है।

अमेरिकी कृषि विभाग का कहना है कि उत्पादन में उस सुस्ती की प्रमुख वजह अल नीनो है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण देश के प्रमुख राज्यों में सूखे से पशुओं के चारे पर प्रभाव पड़ेगा और इससे उनकी उत्पादकता कम होगी।

ये आंकड़ें दूध के उत्पादन में गिरावट की समस्या की ओर इशारा तो करते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या के बारे में नहीं बताते। भारत में दूध की उतनी कमी नहीं है, जितनी जितनी दूध में मौजूद फैट यानी वसा की है।

दूध में मुख्य रूप से दो तरह के ठोस पदार्थ होते हैं। पहला, फैट यानी वसा। दूसरा, वसा के अलावा मौजूद ठोस पदार्थ (एसएनएफ)। वसा के अलाव जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनमें लैक्टोज, प्रोटीन और कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम जैसे खनिज शामिल होते हैं।

दूध में मौजूद इस फैट से ही मक्खन बनाया जाता है। मक्खन में करीब 82 फीसदी फैट होता है। आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच मक्खन की औसत कीमत में 54.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मात्र तीन सालों में यह 348 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 537 रुपये प्रति किलो हो गई।

वहीं दूध से ही बनने वाले स्किम्ड मिल्क की कीमत में इस दौरान केवल 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्किम्ड मिल्क दरअसल दूध में वसा के अलावा जो ठोस पदार्थ होते हैं उनसे बनता है। इसकी कीमत 250 रुपये से बढ़कर 295 रुपये प्रति किलो हुई है। इससे साफ है कि दूध में फैट की कीमत तेजी से बढ़ रही है, जबकि दूसरे ठोस पदार्थों की कीमत में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है।

मक्खन की कीमत बढ़ने से घी की कीमत भी बढ़ती है, क्योंकि इसी मक्खन से घी बनाया जाता है। फिलहाल डेयरियों पर गाय का मक्खन 550-555 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इस हिसाब से एक लीटर गाय का घी बनाने में कम से कम 610-616 रुपये के मक्खन की जरूरत पड़ती है।

घी को बनाने में मक्खन के अलावा और भी खर्चे आते हैं। इसे गर्म करने और तैयार करने में करीब पांच रुपये और पैकिंग में 10 रुपये खर्च होते हैं। इसके बाद ढुलाई, दुकानदारों और वितरकों का मुनाफा और पांच फीसदी जीएसटी जुड़ता है। इन सभी खर्चों को मिलाकर शुद्ध गाय के घी की खुदरा कीमत 755-762 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है।

बढ़ती लागत का असर अमूल के उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ा है। अमूल का संचालन करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) ने एक लीटर गाय के घी के पैकेट की कीमत 695 रुपये से बढ़ाकर 735 रुपये कर दी है। वहीं, 500 ग्राम मक्खन के पैकेट की कीमत 310 रुपये से बढ़ाकर 325 रुपये कर दी गई है। नई कीमतें 2 नवंबर से लागू हो गई हैं।

दूध में फैट की कमी और कीमतें बढ़ने की चार बड़ी वजहें

पहली वजह है ज्यादा फैट वाले दूध उत्पादों की बढ़ती मांग। घी, मक्खन, पनीर और आइसक्रीम जैसे उत्पादों की खपत बढ़ रही है। जीसीएमएमएफ के पूर्व प्रबंध निदेशक आरएस सोढ़ी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 22 सितंबर 2025 से इन उत्पादों पर जीएसटी घटने के बाद इनकी मांग और बढ़ गई है। आइसक्रीम पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया। घी, मक्खन और चीज पर यह दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई। वहीं, पनीर पर जीएसटी 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया।

दूसरी वजह मिलावटी दूध और दूध उत्पादों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई है। सितंबर 2024 में तिरुपति के लड्डू में मिलावटी घी के इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभागों ने मिलावटी घी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। इसके बाद वनस्पति तेल से बनाए जाने वाले नकली पनीर की बिक्री पर रोक लगाई गई। ऐसे पनीर में असली दूध की जगह वनस्पति तेल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा घटिया गुणवत्ता वाला दूध ले जाने वाले टैंकरों पर भी कार्रवाई हुई।

चेन्नई के डेयरी कारोबारी गणेशन पलानियप्पन के मुताबिक, इन कार्रवाइयों के बाद असली और अच्छी गुणवत्ता वाले दूध की मांग बढ़ गई है। ऐसे दूध में फैट और दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए किसान भी अब ऐसे दूध के लिए ज्यादा कीमत मांग रहे हैं।

तीसरी वजह दूध से बने उत्पादों का विदेशों में निर्यात है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 56,578.64 टन और 2025-26 में 37,167.33 टन घी, मक्खन और बिना पानी वाले दूध की वसा (एनहाइड्रस मिल्क फैट) का निर्यात किया। इनकी कीमत क्रमशः 2,663.05 करोड़ रुपये और 2,034.78 करोड़ रुपये थी।

इन वर्षों में भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में दूध की वसा का निर्यात किया। उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 6,500-7,500 डॉलर प्रति टन थी। अब यह घटकर 5,300-5,500 डॉलर प्रति टन रह गई है। ज्यादा निर्यात होने से देश की डेयरियों के पास घी और मक्खन बनाने के लिए फैट का भंडार कम हो गया। इससे घरेलू बाजार में इनकी कमी और बढ़ गई।

चौथी वजह देश में दूध उत्पादन की रफ्तार धीमी होना है। जब दूध का उत्पादन कम रफ्तार से बढ़ता है, तो डेयरियों को किसानों से पर्याप्त दूध खरीदने में परेशानी होती है। इसका असर दूध और उससे बनने वाले उत्पादों की कीमतों पर पड़ता है।

इसका एक उदाहरण कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने गाय के दूध की खरीद कीमत 35 रुपये से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दी है। राज्य सरकार की क्षीरधारे योजना के तहत किसानों को पहले से 5 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त मदद मिल रही है। इस तरह किसानों को अब एक लीटर दूध के लिए कुल 47 रुपये मिल रहे हैं।

दूसरी तरफ, फेडरेशन ने अपने नंदिनी ब्रांड के टोंड दूध की कीमत भी बढ़ा दी है। दूध की कीमत 46 रुपये से बढ़ाकर 54 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। एक लीटर घी के पैकेट की कीमत भी 715 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश में भी डेयरियां किसानों को भैंस के दूध के लिए 62-63 रुपये प्रति लीटर दे रही हैं। आरएस सोढ़ी के मुताबिक, दूध में फैट की कीमत बढ़ने की एक वजह भैंसों से मिलने वाले दूध की घटती हिस्सेदारी भी है। वर्ष 2000-01 में देश के कुल दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान करीब 57 फीसदी था। अब यह घटकर लगभग 45 फीसदी रह गया है।

क्या आगे भी महंगा होगा दूध और घी?

फिलहाल दूध और उससे बने उत्पादों की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं दिख रही है। इसकी एक वजह दिवाली के बाद मिठाइयों और दूसरे दूध उत्पादों की मांग कम होना है। इसके अलावा सर्दियों और बाद के मौसम में दूध का उत्पादन आमतौर पर बढ़ जाता है। इस दौरान गाय और भैंस अधिक संख्या में बच्चों को जन्म देती हैं और ठंडे मौसम में ज्यादा दूध देती हैं। दूध उत्पादन बढ़ने के इस दौर को फ्लश सीजन कहा जाता है।

अल नीनो का असर भी दूध उत्पादन पर तुरंत दिखाई देने की संभावना नहीं है। डेयरी कारोबारी गणेशन पलानियप्पन के मुताबिक, कम बारिश होने पर किसान कई बार फसल उगाने के बजाय पशुपालन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसकी वजह यह है कि दूध बेचने से उन्हें नियमित आमदनी होती रहती है। ऐसे में किसान अपनी जमीन पर सामान्य फसल उगाने के बजाय सीमित पानी का इस्तेमाल पशुओं के लिए चारा उगाने में कर सकते हैं।

अल नीनो के कारण हालांकि लंबे समय में पशुओं के चारे और दाने की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इसका असर उन गायों और भैंसों पर तुरंत नहीं पड़ेगा, जो पहले से दूध दे रही हैं। किसान आमतौर पर इन्हें चारे की कमी नहीं होने देते। लेकिन गर्भवती पशुओं, कम उम्र की बछियों और बछड़ों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।

चारे की कमी से इन पशुओं के प्रजनन और दूध देने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसका असर तुरंत नहीं, बल्कि करीब एक साल बाद दूध उत्पादन में गिरावट के रूप में दिखाई दे सकता है। यानी आने वाले समय में दूध की उपलब्धता और कीमतों पर अल नीनो का असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।

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विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 21 अक्टूबर को चेतावनी दी कि अल नीनो का असर 2027 में भी देखने को मिल सकता है। इस साल भी अल-नीनो का प्रभाव देखने को मिला, जिसके कारण मानसून प्रभावित हुआ तथा एक साथ बाढ़ और सूखे दोनों की स्थितियां बनी। इन परिस्थितियों के कारण वैश्विक स्तर पर खाने की चीज़ों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।