दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि बच्चों को AI और डिजिटल अब्यूज से बचाना G7 की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी वजह से फ्रांस सरकार 15 साल से कम उम्र के बच्चों बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है।

AI इम्पैक्ट समिट में बोलते हुए इमैनुएल मैक्रों ने कहा, “…ऐसी कोई वजह नहीं है कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन ऐसी चीजों के संपर्क में लाया जाए जो असल दुनिया में कानूनी तौर पर मना हैं। हमारे प्लेटफॉर्म, सरकारों और रेगुलेटर्स को इंटरनेट और सोशल मीडिया को एक सेफ जगह बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए उनकी सरकार फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। फ्रांस इस कड़ी में यहां मौजूद फ्रांस-स्पेन सहित कई अन्य देशों की कतार में शामिल होने जा रहे हैं।

भारत भी बच्चों के लिए बैन करेगा सोशल मीडिया?

कार्यक्रम में बोलते हुए इमैनुएल मैक्रों ने भारत से भी यही उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी, आप भी इस क्लब को ज्वाइन करोगे। यह बहुत अच्छी खबर है कि भारत बच्चों और टीनएजर्स की सुरक्षा के लिए इस तरह की अप्रोच अपनाएगा।”

उन्होंने कहा कि हम यह पक्का करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं कि हमारे युवा वास्तव में सुरक्षित रहें। इमैनुएल मैक्रों ने यह भी कहा कि बच्चों को सुरक्षित करने के लिए वे उन सभी लोगों और संगठनों के साथ मिलकर काम करेंगे जो यह लक्ष्य हासिल करने में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं।