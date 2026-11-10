दिवाली के बाद दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। इस बीच एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने वाले अलग-अलग ऐप्स पर दिल्ली का AQI 1,500 से 1,800 तक दिखाया गया, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ऑफिसियल आंकड़ों में यह 400 से नीचे रहा।

दोनों के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर देखकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर हवा की असली स्थिति क्या है? क्या सरकारी आंकड़ों में प्रदूषण कम दिखाया जा रहा है या प्राइवेट ऐप्स गलत जानकारी दे रहे हैं? इन सवालों के बीच CPCB ने अपनी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रणाली और AQI की 500 की सीमा को लेकर सफाई दी है।

AQI का आंकड़ा 500 से ऊपर क्यों नहीं जाता?

CPCB ने मंगलवार, 10 नवंबर को जारी अपने बयान में कहा कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स (NAQI) में AQI की अधिकतम सीमा 500 रखना जानबूझकर लिया गया फैसला है। यह इंडेक्स की डिजाइन का हिस्सा है और 2015 में तैयार की गई इसकी कार्यप्रणाली में इसे शामिल किया गया था।

बोर्ड के मुताबिक, AQI लोगों को यह समझाने का एक आसान तरीका है कि उनके आसपास की हवा कितनी प्रदूषित है और इसका सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। इसमें केवल प्रदूषण का आंकड़ा ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी भी महत्वपूर्ण होती है।

भारत के AQI सिस्टम में हवा की गुणवत्ता को छह कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें अच्छा (Good), संतोषजनक (Satisfactory), आंशिक रूप से प्रदूषित (Moderately Polluted), खराब (Poor), बहुत खराब (Very Poor) और गंभीर (Severe) शामिल हैं।

जब AQI 500 तक पहुंच जाता है या इससे ऊपर चला जाता है, तब भी उसे सीवियर यानी गंभीर कैटेगरी में ही रखा जाता है। CPCB का कहना है कि 500 से ज्यादा आंकड़ा होने पर भी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी की कैटेगरी नहीं बदलती। इसलिए इंडेक्स को 500 पर सीमित रखा गया है।

बोर्ड के मुताबिक, यह व्यवस्था साल 2015 में तैयार की गई NAQI पद्धति का हिस्सा है और अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (US EPA) के AQI सिस्टम सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

The Central Pollution Control Board (CPCB) stated that the maximum AQI cap of 500 is a deliberate design feature aligned with global standards, as numbers beyond 500 do not alter the 'Severe' health advisory category. Official data relies on a scientifically validated 24-hour… pic.twitter.com/fs940ofvBP — ANI (@ANI) November 10, 2026

सरकारी और प्राइवेट ऐप्स के AQI में इतना अंतर क्यों?

CPCB ने सरकारी और प्राइवेट ऐप्स के आंकड़ों में अंतर की एक बड़ी वजह उनके मापने के तरीके को बताया है। दरअसल, CPCB का ऑफिसियल AQI सिस्टम पिछले 24 घंटों के प्रदूषण स्तर के आधार पर हवा की गुणवत्ता का आकलन करता है। इसके लिए 24 घंटे के रोलिंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि हवा में प्रदूषकों की मात्रा में होने वाले उतार-चढ़ाव को एक लंबे समय के औसत के आधार पर देखा जाता है।

वहीं, कई प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऐप्स हर घंटे या तुरंत मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर AQI दिखाते हैं। ये ऐप्स कई बार कम लागत वाले सेंसर से डेटा लेते हैं, जिनकी कैलिब्रेशन और डेटा की गुणवत्ता अलग-अलग हो सकती है।

इस वजह से जब प्रदूषण अचानक बढ़ता है, जैसे दिवाली पर पटाखे जलाने के दौरान, तो प्राइवेट ऐप्स पर AQI तेजी से बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जब कुछ घंटों बाद प्रदूषण का स्तर कम होने लगता है, तो इन ऐप्स पर AQI तेजी से नीचे भी आ जाता है।

इसके उलट, सरकारी NAQI पिछले 24 घंटों के प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखता है। इसलिए प्रदूषण कम होना शुरू होने के बाद भी इसका आंकड़ा कुछ समय तक ऊंचा बना रह सकता है। CPCB ने कहा कि दिल्ली में दिवाली के बाद भी यही स्थिति देखने को मिली। बोर्ड के अनुसार, NAQI लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों को समझने के लिए ज्यादा बेहतर है।

कैसे तैयार होता है भारत का ऑफिसियल AQI?

CPCB के अनुसार, भारत का नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आठ प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इनमें PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओजोन (O3), अमोनिया (NH3), और लेड (Lead) शामिल हैं।

इन सभी प्रदूषकों के लिए अलग-अलग सब-इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। इसके बाद जिस प्रदूषक का सब-इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, उसी के आधार पर उस घंटे का AQI तय किया जाता है। हालांकि, AQI की गणना के लिए कम से कम तीन प्रदूषकों का पर्याप्त डेटा उपलब्ध होना जरूरी है। इनमें PM2.5 या PM10 में से कम से कम एक का डेटा होना भी आवश्यक है।

इसके अलावा, CPCB के मॉनिटरिंग स्टेशनों पर लगे उपकरणों से मिलने वाले आंकड़ों की जांच और वैलिडेशन किया जाता है। बोर्ड के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए होती है, जिससे डेटा की एकरूपता और विश्वसनीयता बनी रहे।

क्या प्राइवेट ऐप्स के आंकड़े गलत होते हैं?

CPCB ने यह भी कहा है कि प्राइवेट ऐप्स पर दिखने वाले ज्यादा AQI को सीधे गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल, अलग-अलग प्लेटफॉर्म प्रदूषण मापने के लिए अलग तकनीक, सेंसर और औसत निकालने के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं।

कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म कम लागत वाले सेंसर और दूसरे स्रोतों से भी डेटा जुटाते हैं। ऐसे में उनके आंकड़ों की तुलना सीधे CPCB के ऑफिसियल AQI से नहीं की जा सकती। इसकी वजह यह है कि दोनों के डेटा जुटाने और AQI की गणना करने के तरीके अलग हो सकते हैं।

बोर्ड ने यह भी बताया कि CPCB के मॉनिटरिंग सिस्टम में समय के साथ सुधार किया गया है। साल 2014-15 में देश में लगातार वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले 30 स्टेशन थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 454 हो गई है। इनमें दिल्ली के 10 स्टेशन भी शामिल हैं, जबकि देशभर में निगरानी नेटवर्क का विस्तार जारी है।

हवा की खराब गुणवत्ता में लोगों को क्या करना चाहिए?

CPCB के मुताबिक, ऑफिसियल AQI के साथ दी जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों को ध्यान में रखना चाहिए। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल से जुड़ी बीमारियों से परेशान लोगों को प्रदूषण के दौरान ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।

AQI की सीवियर कैटेगरी में होने पर स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।

CPCB ने कहा है कि उसका ऑफिसियल AQI सिस्टम वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य लोगों को हवा की गुणवत्ता तथा उससे जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में भरोसेमंद जानकारी देना है। बोर्ड ने वायु गुणवत्ता की निगरानी और रिपोर्टिंग के तरीकों में पारदर्शिता बनाए रखने और विशेषज्ञों के साथ मिलकर इनमें लगातार सुधार करने का भरोसा दिलाया है।

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