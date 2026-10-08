तमिलनाडु में कांग्रेस के सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके के साथ मिलकर सरकार बनाने के कुछ महीनों बाद अब डीएमके विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर दोहरे रुख में नजर आ रही है। राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इस मुद्दे पर डीएमके का एक धड़ा राहुल गांधी पर लगातार हमला कर रहा है, जबकि पार्टी का दूसरा धड़ा उनके विरोध-प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन कर रहा है।

डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी दूसरे राज्यों में चुनावी गड़बड़ी के आरोप जोर-शोर से उठा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के मामले में चुप क्यों हैं।

अन्नादुरई ने सोशल मीडिया पर लिखा, “डरो मत!” उन्होंने दावा किया कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए, उनमें से कई सीटों पर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को फायदा हुआ।

अन्नादुरई के मुताबिक, टीवीके ने उन 135 विधानसभा क्षेत्रों में से 84 सीटों पर जीत हासिल की, जहां 20,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। वहीं, जिन 10 विधानसभा क्षेत्रों में 80,000 से ज्यादा नाम हटाए गए, उन सभी सीटों पर भी टीवीके ने जीत दर्ज की।

उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि SIR (Special Intensive Revision) का तमिलनाडु और डीएमके पर असर पड़ा है? साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से काम किया था?

अन्नादुरई ने ये आंकड़े और उनके चुनावी असर से जुड़ा दावा मीडिया रिपोर्ट के हवाले से किया था। उपलब्ध जानकारी में इन दावों पर चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।

नपा-तुला विरोध

अन्नादुरई ने राहुल गांधी पर हमला किया, लेकिन डीएमके के वरिष्ठ नेता टीकेएस एलंगोवन ने कांग्रेस नेता के विरोध-प्रदर्शन के अधिकार का बचाव किया। बुधवार को एलंगोवन ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना नागरिकों का अधिकार है और राहुल गांधी ने भी यही किया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग भी की। साथ ही उन राज्यों में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की, जहां उनके आरोप के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया से समझौता किया गया है।

हालांकि, डीएमके नेताओं के इन अलग-अलग रुखों को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अप्रैल में हुए चुनाव के बाद डीएमके कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। वहीं, अब जोसेफ विजय की टीवीके, कांग्रेस और कुछ अन्य छोटे दलों के समर्थन से सरकार चला रही है।

इससे मतदाता सूची (Electoral Rolls) को लेकर चल रहे विवाद को एक और राजनीतिक आयाम मिल गया है। डीएमके और कांग्रेस एसआईआर को लेकर अभी भी एक ही संस्था यानी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन अब तमिलनाडु में दोनों पार्टियां राजनीतिक रूप से अलग-अलग खेमों में खड़ी हैं।

डीएमके नेताओं की ये प्रतिक्रियाएं ऐसे समय आईं, जब राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया था। मंगलवार को विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च करने से पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी को आकाशवाणी भवन में हिरासत में लिया गया। उन्होंने करीब नौ घंटे तक धरना दिया।

विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। यह मांग पिछले महीने द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद और तेज हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि कुछ फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए गए। इनमें SIR से जुड़े फैसले भी शामिल थे।

‘विजय से डरते हैं?’

अन्नादुरई ने एक दिन पहले राहुल गांधी पर और भी व्यक्तिगत हमला किया था। जब राहुल गांधी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, तब डीएमके प्रवक्ता ने सवाल किया कि क्या वह तमिलनाडु में हटाए गए मतदाताओं के मुद्दे को इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें “विजय से डर लगता है”। उन्होंने राहुल गांधी को दोहरा रवैया अपनाने वाला बताते हुए “Once a skunk, always a skunk” जैसी टिप्पणी भी की।

अन्नादुरई ने यह सवाल भी उठाया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस कथित रुख का समर्थन क्यों नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि एसआईआर के बाद चुनी गई राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाना चाहिए।

डीएमके के लिए अब सवाल केवल यह नहीं रह गया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की जांच होनी चाहिए या नहीं। पार्टी का सवाल यह है कि उसके मुताबिक, राहुल गांधी का एसआईआर विरोध तमिलनाडु पहुंचते ही क्यों रुक जाता है, जबकि वहां अब उनके नए राजनीतिक सहयोगी की सरकार है।

राहुल-प्रियंका गांधी पर तीन और FIR, कल हुए प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, जवानों के साथ मारपीट का आरोप

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को विपक्ष के प्रदर्शन के सिलसिले में तीन एफआईआर दर्ज की हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में और भी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। इन एफआईआर में पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने, धक्का-मुक्की और पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी से जुड़ी अलग-अलग धाराएं लगाई गई हैं। अब तक दर्ज एफआईआर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम भी शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर।