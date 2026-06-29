DMK Workers Protest: तमिलनाडु में दो महीने से भी कम पुरानी मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके आक्रामकता के साथ सड़क पर उतर आई। डीएमके ने विजय सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी सरथ कुमार को बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।

पूर्व सीएम स्टालिन की पार्टी ये मांग मंत्री के एक पुराने वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कर रही है। वीडियो के आधार पर उन पर आरोप लगाया गया है कि वे नशीली दवाओं से मिलती जुलती चीज का सेवन कर रहे थे। पुलिस ने डीएमके को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी लेकिन डीएमके के दर्जनों कार्यकर्ता और उसके छात्र संगठन के सदस्य राजारथिनम स्टेडियम के पास इकट्ठा हो गए।

सड़क पर लगाया जाम

डीएमके कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के चलते वेपरी के डोवेटन में सड़क पर जाम लग गया, जिसके चलते यातयात तक कुछ समय के लिए बाधित हो गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए विरोध प्रदर्शन की अनुमति न होने का हवाला दिया और डीएमके के पदाधिकारियों समेत 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उन्हें रिहा भी किया जा सकता है।

विजय सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश

तमिलनाडु सरकार के मंत्री सरथ कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके आधार पर विजय सरकार पर दबाव बनाने के लिए डीएमके ने अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया। डीएमके नेताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि मंत्री को ऊंची मानकों का पालन करना चाहिए और मादक पदार्थों के खिलाफ खुद सार्वजनिक अभियान चलाने चाहिए।

ध्यान देने वाली यह भी है कि मंत्री सरथ कुमार का वीडियो उसी दिन सामने आया जिस दिन मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चेन्नई में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता के लिए ‘स्टार्ट रन, स्टॉप ड्रग्स’ नाम की मैराथन में शामिल हुए थे। इसके चलते मंत्री के वीडियो को लेकर डीएमके और ज्यादा आक्रामक हो गई है।

वायरल वीडियो पर विवाद क्यों?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मंत्री सरथ कुमार एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए किसी पदार्थ को दबाकर, खुरचकर और बारीक पाउडर में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास में ही 500 रुपये का नोट भी दिख रहा है, और एक दृश्य में वह कार्ड या अपने हाथ को हैंडल से पोंछते या साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर कई लोगों ने ऑनलाइन तर्क दिया कि यह दृश्य नशीले पदार्थों के सेवन से पहले की तैयारी से मेल खाता हुआ नजर आता है।

इसके चलते ही उन पर ये आरोप लगे कि वे वीडियो में नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे थे। इसीलिए एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके मुख्यमंत्री विजय सरकार के मंत्री के खिलाफ आक्रामक है, और उनके इस्तीफे से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक की मांग की जा रही है।

अपने बचाव में क्या बोले मंत्री?

मंत्री सरथ कुमार ने इस आरोप का स्पष्ट खंडन करते हुए कहा कि वीडियो में दिखाई गई चीज़ मादक पदार्थ नहीं थी, बल्कि एक दवा की गोली थी जिसे उन्होंने अपनी बीमार बेटी को पिलाने के लिए तोड़ा था। उनका कहना है कि उनकी बेटी मैच देखने उनके साथ आई थी।

सरथ कुमार के अनुसार उन्होंने गोली को पीसकर पाउडर बनाने के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया ताकि बच्ची को आसानी से दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

डीएमके ने तेज किए अपने हमले

भले ही मंत्री सरथ कुमार ने अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके बावजूद वीडियो को लेकर डीएमके अपने हमले तेज कर दिए हैं। डीएमके के छात्र संगठन ने राज्यस्तर पर आंदोलन की घोषणा करते हुए सरथ कुमार को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने की मांग की, और तर्क दिया कि नशा-विरोधी अभियान के दौरान किसी मंत्री को ऐसे दृश्यों से नहीं जुड़ना चाहिए।

सोमावर को विरोध प्रदर्शन की घोषणा करते हुए छात्र संगठन ने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग से लड़ना एक सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी है। संगठन ने आरोप लगाया है कि मंत्री के कार्य समाजिक नीतियों के उलट हैं। संगठन ने उन पर राजनीति खेलने के लिए बच्चे की आड़ लेने का भी आरोप लगाया।

लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र कर बोला सरकार पर हमला

वहीं विरोध प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमणियन ने सरकार पर लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को दबाने का आरोप लगाया और मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों से निपटने के तरीके की आलोचना की। डीएमके प्रवक्ता सरवनन ने भी पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को रात भर हिरासत में रखा गया।

इस विवाद की आलोचना डीएमके के बाहर भी हुई है। डीएमडीके की महासचिव प्रेमलता विजयकांत ने वायरल वीडियो को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि जन प्रतिनिधियों को उचित आचरण बनाए रखना चाहिए और नशा-विरोधी अभियान के दौरान वीडियो का सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं महिला अधिवक्ता सारन्या ने चेन्नई के पुलिस कमिश्नर से मांग की कि वे मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित केवीएन ग्रुप के चेयरमैन और विजय की रिलीज न हुई आखिरी फिल्म जन नायकन के प्रोड्यूसर के. वेंकट नारायण को नई दिल्ली में राज्य का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। यह पद कैबिनेट रैंक का होता है और आम तौर पर इस पद पर रहने वाले व्यक्ति को राज्य और केंद्र सरकार के बीच अक्सर जटिल रहने वाले रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। पढ़िए पूरी खबर…



