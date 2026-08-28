Nepal Flash Floods News: तमिलनाडु विधानसभा में गुरुवार को नेपाल त्रासदी को लेकर राजनीतिक खींचतान देखने को मिली। सत्तारूढ़ टीवीके सरकार और विपक्षी डीएमके ने आपदा से निपटने के सरकारी तरीके को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। इस आपदा में राज्य के 80 से ज्यादा लोग लापता हैं।

यह टकराव तब शुरू हुआ जब स्कूल शिक्षा मंत्री राज मोहन ने लापता तीर्थयात्रियों का पता लगाने के लिए सरकार की कोशिशों पर विस्तृत बयान देने की कोशिश की, जबकि विपक्ष की ओर से आपदा पर ‘ध्यान आकर्षित करने वाले प्रस्ताव’ पर अभी चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी।

विपक्ष ने जताई आपत्ति

विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। डीएमके सदस्यों ने सवाल उठाया कि उनके प्रस्ताव से पहले सत्ता पक्ष को बोलने की इजाजत क्यों दी गई। स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने शुरू में पिछली डीएमके सरकार के समय हुई करूर त्रासदी का उदाहरण दिया, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बयान दिया था। हालांकि, बाद में उन्होंने विपक्ष के प्रस्तावों पर पहले चर्चा करने की इजाजत दे दी।

अपने शुरुआती फैसले का बचाव करते हुए स्पीकर ने कहा, “बात यह नहीं होनी चाहिए कि कौन पहले मुद्दा उठाता है, क्योंकि सभी लोगों के मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं।” विपक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा, सदन के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने अध्यक्ष से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। मंत्री राज मोहन भी पीछे हटने और विपक्ष को पहले मुद्दा उठाने की अनुमति देने पर सहमत हो गए।

उदयनिधि स्टालिन ने मांगी जानकारी

विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार की कार्यवाही को करूर त्रासदी से अलग करने की मांग की। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, “दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। उस समय मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था। आज मुख्यमंत्री सदन में नहीं हैं।” उन्होंने तमिलनाडु के कितने तीर्थयात्री प्रभावित हुए और कितने बचाए गए, सरकारी हेल्पलाइन पर आई कॉलों पर क्या कार्रवाई हुई और जो लोग अभी भी लापता हैं, उनका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी।

उदयनिधि स्टालिन ने कहा, “जिन परिवारों का प्रभावित लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है, उनमें बहुत बेचैनी और घबराहट है।” उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है और क्या नेपाल जाने की कोई योजना है। उन्होंने उन खबरों का भी जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शिवज्ञानम भी प्रभावित लोगों में शामिल हैं।

राज मोहन ने क्या जवाब दिया?

‘ध्यान आकर्षित करने वाले प्रस्ताव’ का जवाब देते हुए राज मोहन ने विदेश मंत्रालय और नेपाल में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर सरकार की कोशिशों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के 10 जिलों से 57 लोग और पुडुचेरी से तीन लोग कैलाश यात्रा के लिए नेपाल गए थे। सशस्त्र पुलिस बल के कैंप में शरण लेने के बाद बीस तमिल तीर्थयात्रियों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है और उन्हें वैकल्पिक रास्ते से काठमांडू लाने की कोशिशें चल रही हैं।

मंत्री ने कहा कि समूह के बाकी 34 लोगों के बारे में जानकारी मिलने में देरी हुई और सरकार उनके ठिकाने पर नजर रख रही है। इसके अलावा, चेन्नई की महादेव कैलाश यात्रा एजेंसी ने 49 और तमिल तीर्थयात्रियों को नेपाल भेजा था। उन्होंने कहा कि सरकार उनके ठिकाने और यात्रा की योजनाओं की जांच कर रही है।

यह भी पढ़ें: चीन ने नेपाल में फिर से बाढ़ की चेतावनी जारी की, अब तक 469 लोगों की मौत

भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद नेपाल के कई जिलों में तबाही का मंजर है। इस पड़ोसी देश को जान-माल का जबरदस्त नुकसान हुआ है और बाढ़ में मरने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जिलों में भारी तबाही हुई है। बाढ़ के पानी के साथ कीचड़ और मलबा भी आया है। यहां क्लिक कर पढ़ें लाइव अपडेट्स…