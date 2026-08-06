तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीन बागी लोकसभा सांसदों के लिए यह स्थिति किसी रस्सी पर चलने जैसी है। ‘नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया’ (NCPI) का हिस्सा होने के बावजूद, उन्होंने सत्ताधारी भाजपा या एनडीए में शामिल न होने या उन्हें समर्थन न देने का फैसला किया है। उनका यह रुख दिल्ली और पश्चिम बंगाल, दोनों जगहों पर भाजपा सरकार के लिए चुनौती खड़ी करता दिख रहा है।

मुर्शिदाबाद जिले की मुस्लिम-बहुल लोकसभा सीटों से चुने गए टीएमसी के इन तीन बागी सांसदों- मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान, जंगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान और बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान ने मंगलवार को अपना रुख साफ रखा। इन तीनों सांसदों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में दूसरी बार हिस्सा नहीं लिया। हालांकि, इन सांसदों ने दिल्ली में बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा बुलाई गई उस समन्वय बैठक (Coordination Meeting) में जरूर हिस्सा लिया, जिसमें उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर चर्चा की गई थी।

खान, रहमान और पठान टीएमसी के बागी गुट का हिस्सा हैं

खान, रहमान और पठान उन 20 लोकसभा सांसदों के बागी गुट का हिस्सा थे, जिन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी से अलग होने का फैसला किया था। बाद में वे NCPI नाम के एक कम चर्चित संगठन में शामिल हो गए।

खान एक अनुभवी नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और 2019 में टीएमसी में शामिल हुए थे। 2001 से 2019 तक वे नौदा से विधायक रहे और 2019 में मुर्शिदाबाद सीट से पहली बार लोकसभा सांसद बने। 2024 में भी उन्होंने यह सीट बरकरार रखी।

रहमान जिले के एक जाने-माने उद्योगपति होने के साथ-साथ जंगीपुर निर्वाचन क्षेत्र से दो बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं।

यूसुफ पठान एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले TMC में शामिल हुए थे और उन्होंने बहरामपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराया था।

मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा, “हम NDA या BJP में शामिल नहीं होंगे और न ही उनका समर्थन करेंगे। लेकिन हम NCPI का हिस्सा होंगे। हमें अपने वोटरों को जवाब देना है। हम मुसलमानों के खिलाफ जाने वाले किसी भी बिल पर वोट नहीं देंगे। हालांकि, विकास के मुद्दे पर हमने बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ बैठक की।”

सुवेंदु के साथ बैठक में शामिल हुए थे यूसुफ पठान

संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए यूसुफ पठान ने कहा, “हम मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में शामिल थे। मैंने उन लोगों की मुश्किलों का जिक्र किया जिनके नाम बंगाल में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ऐसे लोगों की संख्या 27 लाख से ज़्यादा है। मैंने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि क्या इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे।”

तीनों सांसदों के करीबी सूत्रों ने बताया कि अगर वे संसद में एमडीए या भाजपा का समर्थन करते हैं, तो उन्हें अपने बंगाल के चुनाव क्षेत्रों में “वोटरों की नाराजगी” का डर है। साथ ही, अगर वे बागी टीएमसी गुट छोड़ते हैं तो उन्हें भाजपा के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार के “दबाव” का भी डर है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि ये सांसद 2029 के लोकसभा चुनावों में NCPI के बैनर तले अपनी-अपनी सीटों से दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें वहां मुस्लिम वोटरों का समर्थन बनाए रखना होगा।

मुर्शिदाबाद के एक सीनियर कांग्रेस नेता ने दावा किया, “टीएमसी छोड़ने और बागी गुट में शामिल होने के बाद उनके चुनाव क्षेत्रों में जनता की नाराजगी देखने को मिली थी। अब, अगर वे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन करते हैं या नरेंद्र मोदी के साथ बैठकों में शामिल होते हुए दिखते हैं तो वे जिले में अपना जन-समर्थन पूरी तरह खो देंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि वे बंगाल सरकार की ओर से अपने खिलाफ किसी भी संभावित कार्रवाई से बचना चाहते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, वे NCPI में बने रहेंगे, लेकिन संसद में समझदारी से काम करेंगे और अगर लोकसभा में अहम परिसीमन बिल (delimitation Bill) पेश किया जाता है, तो उसके पक्ष में वोट भी करेंगे।

हालांकि, TMC सांसद सौगत रॉय ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि ये तीनों सांसद आखिरी कदम उठाने में नाकाम रहे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली “(कालीघाट) टीएमसी” से सलाह-मशविरा करने के बाद यह फैसला लिया।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने क्या कहा?

एनडीए का समर्थन न करने के उनके फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, “वे NCPI सांसद NDA का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, यह तो उनकी पार्टी का नेतृत्व ही बता सकता है। हालांकि, जनता ऐसे दोहरे मापदंडों को स्वीकार नहीं करेगी।”

वहीं, CPI(M) की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा, “असल में यह एक दिखावटी विपक्ष खड़ा करने का फासीवादी हथकंडा है। सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें सीटें बढ़ाने का भरोसा दिया था। वे सभी NCPI सांसदों को भी जगह देंगे। अब, भरोसा मिलने के बाद ये तीनों सांसद दोहरी चाल चल रहे हैं। वे भाजपा के साथ बने रहकर जमीनी स्तर पर समर्थन पाना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है।”

कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या आइच रॉय ने आरोप लगाया, “टीएमसी हमेशा से आरएसएस का एक जन-संगठन रही है। ऐसा रुख अपनाकर इन तीनों सांसदों ने परोक्ष रूप से भाजपा का समर्थन किया और अल्पसंख्यक समुदाय को धोखा दिया। वे सोच रहे हैं कि NDA सरकार को समर्थन देकर वे उसी रणनीति को जारी रखेंगे।

विपक्ष से बातचीत के बीच FCRA संशोधन बिल पर नरम पड़ी सरकार, बदलाव के दिए संकेत

संसद में जारी गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष से बातचीत की पहल करने के दिन ही केंद्र सरकार ने बुधवार को संकेत दिया कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA Amendment Bill, 2026) में कोई भी दंडात्मक पूर्वव्यापी प्रावधान नहीं होगा। हालांकि, नागरिक समाज और धार्मिक संगठनों ने इस विधेयक को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि विधेयक में प्रस्तावित संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े नियमों का इस्तेमाल पहले किए गए निवेशों या संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए किया जा सकता है। पढ़ें पूरी खबर।