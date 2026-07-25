अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के प्रभारी कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को केरल हाउस परिसर से हिरासत में ले लिया। उन्हें दिल्ली स्थिति केरल हाउल के रेजिडेंट कमिश्नर पुनीत कुमार की शिकायत पर गिरफ्तार किया

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कन्हैया कुमार केरल हाउस में एक ऐसे कमरे में आए थे जो कथित तौर पर उनके दोस्त के नाम पर बुक था। अधिकारियों ने बताया कि कोई भी कमरा खाली नहीं है और उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए रेजिडेंट कमिश्नर से संपर्क किया। सूत्र ने बताया कि दोनों के बीच कहासुनी हुई और रेजिडेंट कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस को बुलाकर कन्हैया कुमार को परिसर से बाहर निकालने का आदेश दिया।

हिरासत के दौरान कन्हैया कुमार ने मीडिया को बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर दिन में केरल हाउस पहुंचेंगे। उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर की टिप्पणी का मजाक उड़ाते हुए कहा, “राज्यपाल आ रहे हैं, और राज्यपाल तो राजा होते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि वे केरल हाउस में एक मित्र से मिलने आए थे। अपनी हिरासत की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस का व्यवहार है।

कन्हैया कुमार के कार्यालय ने बताया कि कांग्रेस नेता को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के जाफरपुर कलां पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। जहां वे फिलहाल हिरासत में हैं। उनके कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि हमें अभी और जानकारी प्राप्त करनी है। हम उनके लिए कानूनी सहायता की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, पुनीत कुमार ने कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

केरल हाउस दिल्ली के जंतर-मंतर रोड पर स्थित है। जहां छात्र और युवा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

इससे पहले जब पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब केरल सरकार ने पहलवानों को आराम करने के लिए केरल हाउस में सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं, जिस पर केंद्र सरकार के समर्थक लोगों ने आलोचना की थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार छात्रों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं, जिनमें पेपर लीक और बेरोजगारी शामिल हैं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं।

‘धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्ट, उनका इस्तीफा होना चाहिए’, राहुल गांधी बोले- छात्रों की तीन मांगों से कोई समझौता नहीं

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन मांगें हैं और उन मांगों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली मांग है- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और इस मांग से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर।