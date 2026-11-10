कई दशकों से सोनिया गांधी भारत के सबसे चर्चित परिवारों में से एक का हिस्सा होने के बावजूद, अपनी निजी जिंदगी को बहुत ही गोपनीय रखने वाली शख्सियत रही हैं। उनका जीवन प्यार, असाधारण सुविधाओं, गहरे नुकसान और लोगों की भारी उम्मीदों के बोझ से मिलकर बना है। हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में, वह उन तमाम धारणाओं से बाहर निकलकर अपनी कहानी खुद बयां करती हैं, जो दूसरों ने उनके बारे में गढ़ी थीं।

यह एक ऐसा सफर है जो भारत से बहुत दूर, इटली के एक छोटे से शहर से शुरू होता है और भारत की सत्ता के केंद्र, नई दिल्ली में आकर पूरा होता है। यह उन दुखद घटनाओं की भी कहानी है, जिन्होंने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी और उन्हें एक ऐसे राजनीतिक जीवन में धकेल दिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिए गए इस खास अंश में, सोनिया गांधी उस अहम मोड़ के बारे में लिखती हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी के आग्रह को ठुकरा दिया था और बताती हैं कि उनके इस फैसले के पीछे क्या वजहें थीं।

मेरे बच्चों ने मेरे प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर चर्चा की थी- सोनिया गांधी

चुनाव से कुछ महीने पहले मैंने और मेरे बच्चों ने मेरे प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर चर्चा की थी। उनमें से एक ने मुझसे सीधे पूछा कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है, तो क्या मैं यह पद स्वीकार करूंगी? मैंने लगभग नाराजगी भरे लहजे में कहा, “बिल्कुल नहीं!” उन्होंने फिर पूछा, “क्या आप पक्का कह रही हैं?” मैंने जोर देकर कहा, “मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं।”

राहुल और प्रियंका दोनों में से किसी को भी यह नहीं लगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने अपनी दादी की हत्या और अपने पिता की बेरहमी से की गई हत्या का गहरा सदमा झेला था। उनके मन में, इस पद पर रहने का मतलब सीधे तौर पर बहुत ज्यादा खतरे से जुड़ा था। उन्हें राहत मिली और मुझे भी हल्का महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार मैंने इस सवाल पर खुलकर अपनी राय रखी थी और बात वहीं खत्म हो गई।

मैंने इसके बारे में किसी और से कभी कोई बात नहीं की। पूरे चुनाव के दौरान, जब भी मुझसे सार्वजनिक रूप से यह सवाल पूछा गया, तो मैंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे अपनी पार्टी को एकजुट रखना था, ताकि हम एक मजबूत टीम के रूप में अपने विरोधियों का डटकर सामना कर सकें।

पार्टी के दावेदारों के बीच नेतृत्व को लेकर कोई खींचतान पैदा होने देना, एक विकल्प ही नहीं था। मैंने अपनी राय अपने तक ही सीमित रखी, यहां तक कि अपने सबसे करीबी सहयोगियों को भी नहीं बताया। मुझे बस अंदर से यह एहसास था कि जो व्यक्ति पिछली कांग्रेस सरकारों की विरासत को आगे बढ़ाएगा, उसके पास सरकार चलाने का लंबा अनुभव होना चाहिए और उसकी ईमानदारी का रिकॉर्ड बेदाग होना चाहिए।

कई साल पहले, जब मैंने उस सफर का पहला कदम रखा था जो मुझे आज इस मुकाम तक ले आया है, तो मुझे अपने दिल में पता था कि मेरे पति और मेरी सास मुझसे क्या उम्मीद करते होंगे। मैंने उनके प्रति और उन सभी आदर्शों के प्रति अपने कर्तव्य को महसूस किया, जिनके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था।

मैं अब असमंजस में थी- सोनिया गांधी

लेकिन अब मैं एक असमंजस में थी, मुझे अपने भीतर ही, अपनी उलझी हुई मनःस्थिति में, किसी जवाब की तलाश करनी थी। मेरे मन का एक हिस्सा इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा मुझे मेरे कर्तव्यों की याद दिला रहा था, उन पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति, जिन्हें मेरे इनकार से ठेस पहुंचती और निराशा होती और उन लोगों के प्रति भी, जिन्होंने हमें अपना वोट दिया था। मेरी भावनाएं पल-पल बदल रही थीं। एक पल मुझे सब कुछ साफ लग रहा था, तो अगले ही पल मैं भारी दुविधा में थी।

गठबंधन के नेताओं के साथ एक बैठक तय हुई थी। उन्हें अगली दोपहर मेरे घर आना था। उन्होंने मेरे साथियों को भरोसा दिलाया था, “हम उन्हें मना लेंगे।” जब मैं उन पलों को याद करती हूं, तो वे अपनी ही गति से, समय की परतें खोलते हुए मेरे सामने आ जाते हैं।

किसी फिल्म की तरह, जो दृश्य मैंने देखे थे, वे मेरी आंखों के सामने तैरने लगे। मेरे घर के दूसरे छोर पर स्थित राजीव के कॉन्फ्रेंस रूम में गठबंधन के कुछ नेताओं के साथ एक बैठक चल रही है। वे एक घंटे से भी ज्यादा समय से बारी-बारी से बात कर रहे हैं और मुझे अपने प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए कह रहे हैं, जबकि मैं चुपचाप सुन रही हूं। जैसे ही चर्चा खत्म होती है, वे जवाब के लिए मेरी ओर देखते हैं। मैं पूरी हिम्मत जुटाती हूं और अपनी बात रखती हूं।

उनके बीच हंगामा मच जाता है, वे खड़े होते हैं और मेरी ओर बढ़ने लगते हैं। मैं भी खड़ी हो जाती हूं। वे मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है, “हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।” दूसरा कहता है, “मैडम, आप यह फैसला नहीं ले सकतीं।” उनका लहजा सख्त है, लगभग आक्रामक। उन्होंने कहा, “हम ‘नहीं’ में कोई जवाब नहीं सुनेंगे।” मैं अंदर तक हिल जाती हूं। मुझे लगता है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। मैं बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाती हूं, “ठीक है।” वहां मौजूद नेता मेरी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं करते और एक-एक करके मुझे बधाई देने लगते हैं।

प्रियंका गांधी राहुल के पास रोती हुईं गई

कोई कहता है, “वह मान गई हैं, वह मान गई हैं।” मैं बस वहीं सुन्न खड़ी रह जाती हूं, कुछ और कह पाने की स्थिति में नहीं। नेता संतुष्ट होकर चले जाते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़कियां खुली थीं और प्रियंका उनमें से एक के बाहर खड़ी थी। उसने बाद में मुझे बताया कि वह पूरे समय वहीं खड़ी रही। जब कमरे में मौजूद लोगों ने मुझे घेर लिया, तो उसे समझ आ गया कि मुझ पर दबाव डालकर मेरी सहमति ली जा रही है। वह रोते हुए, आंसू पोंछती हुई, राहुल को ढूंढ़ने के लिए घर के अंदर भागी।

जब वह राहुल के कमरे में पहुंची, तो वह वहीं था। अपनी बहन को इतना परेशान देखकर वह घबरा गया और पूछा, “क्या हुआ?” उसने कहा, “उन्होंने उन्हें हां कहने के लिए मजबूर कर दिया! वे सब उन्हें घेरे हुए हैं, उन्होंने हां कह दी है।” राहुल गांधी ने पूछा, “उन्होंने यह क्या कर दिया, वहां कहां हैं?” फिर वे दोनों, चेहरे पर गहरी चिंता लिए, तेजी से मेरी ओर आए, मेरे वे दो बच्चे, जो पिता की मौत के बाद खुद को मेरा रक्षक मानते थे। गठबंधन के नेताओं के आक्रामक बर्ताव से मैं पहले ही बहुत थक चुकी थी और अब मुझे फिर से उनका सामना करना था।

किसी के दबाव में मत आइए- प्रियंका गांधी

राहुल ने पूछा, “आपने हां कह दी?” मैंने जवाब दिया, “वे मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, तुम्हें पता है न! मुझ पर दबाव डाला जा रहा था।” उसने पूछा, “दबाव? आप पर दबाव डाला जा रहा है?” वह गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चला गया, “और हमारा क्या?” प्रियंका ने कहा, “मां, आप तो हमेशा से इस बात को लेकर स्पष्ट रही हैं। किसी के दबाव में मत आइए। आपने जो तय किया है, वही कीजिए। हम दोनों आपकी मदद के लिए यहां हैं।” उसकी आंखें लाल थीं और मेरा भी रोने का मन कर रहा था। मैंने यह क्या कर दिया? अपने बेडरूम के दरवाजे पर, गलियारे की धुंधली रोशनी में खड़ी होकर, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर मंडरा रही हो।

एक अंतर्ज्ञान मुझे लगातार चेतावनी दे रहा था कि मेरे फैसलों के दूरगामी परिणाम होंगे, न केवल मेरी पार्टी के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए। भारत को उस समय एक मजबूत और सक्षम शासन की जरूरत थी, जो देश को बांटने वाली राजनीति से दूर ले जा सके।

सबसे बढ़कर, हमें विकास और प्रगति की जरूरत थी। राजनीति में मेरे आने के पीछे यह पक्का विश्वास था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह समुदायों के बीच टकराव पैदा करेगी और संविधान को कमजोर कर देगी।

मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं यह पद स्वीकार कर लेती, तो भी बीजेपी का शोर-शराबा और चुनाव प्रचार के दौरान फैलाया गया उनका प्रोपेगैंडा कम नहीं होता। बीजेपी और उसके सहयोगी दल निश्चित रूप से मेरे विदेशी मूल के मुद्दे को उछालते, वे लोगों की भावनाओं को भड़काते और ऐसी तबाही मचाते जो अतीत और आने वाले वर्षों की हर अच्छी उपलब्धि को निगल जाती। मैं प्रधानमंत्री का पद कैसे स्वीकार कर सकती थी, जब मुझे पता था कि इससे मेरे देश को गहरी चोट पहुंच सकती है? नहीं, कभी नहीं।

रात ढलने को थी। यह एक लंबी रात थी, जिसमें मैंने अपने मन को उन विचारों और भावनाओं के बोझ से मुक्त किया जो मुझे लगातार परेशान कर रहे थे। प्रियंका और रॉबर्ट अपने घर चले गए। सुमन और मंजू गेस्ट रूम में सोने चले गए। राहुल अपने कमरे में था।

मैं अपने बेडरूम में गई और लेट गई। मेरे अंदर से एक आवाज आई, “सोनिया, यह कितना बेतुका प्रस्ताव है। तुम इटली में पैदा हुई और पली-बढ़ी हो और अब तुम्हें दुनिया के दूसरे छोर पर बसे एक अरब से ज्यादा लोगों वाले देश का नेतृत्व करने के लिए चुना जा रहा है।”

यह तुम्हारा देश है- सोनिया गांधी

दूसरी आवाज ने जवाब दिया, “यह तुम्हारा देश है, तुम्हारी पूरी जिंदगी और वफादारी इसी के नाम है। जब तुमने अपने प्यार को खो दिया, तो इसी देश ने तुम्हें अपने गले से लगा लिया, जैसे तुम इन्हीं की अपनी कोई हो। यहां के लोगों ने तुम्हें सांत्वना दी और बड़े-बड़े दुखों के समय तुम्हारा सहारा बने। जिन लोगों ने तुम पर और तुम्हारी पार्टी पर भरोसा जताया है, तुम उनसे अपनी जिम्मेदारी कैसे छोड़ सकती हो?”

भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा और मुझे राजीव की मौजूदगी की बहुत याद आई। बहुत ज्यादा थकान की वजह से जब मुझे नींद आने लगी, तो मेरे मन से शक का आखिरी तिनका भी दूर हो गया। मुझे लगा जैसे मैं खुद से कह रही हूं, “सोनिया, अपने प्रति ईमानदार रहो। तुम हमेशा से यह जानती थी। बस, इसे छोड़ दो।”

कुछ घंटों बाद मेरी नींद खुली, मैं सीधे अपने बेटे के कमरे में गई और दरवाजा खटखटाया। मैंने उससे कहा, “मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने स्टैंड पर कायम रहूंगी।” वह मेरे पास आया, मुझे गले लगाया और बोला, “यह बिल्कुल सही फैसला है।” चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार मुझे सुकून महसूस हुआ। अब कोई भी मुझे मेरे इरादे से डिगा नहीं पाएगा।

मैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हॉल में एंट्री करती हूं। संसद सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और अपने सामने लगी लकड़ी की मेजों पर हाथ थपथपाने लगते हैं। मैं पार्टी नेताओं के लिए रखी लंबी मेज के बीच में अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती हूं। मैं तब तक खड़ी रहती हूं जब तक कोई रुकने का इशारा नहीं करता और फिर हम सब अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं।

वहां मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति एक भाषण पढ़ता है, जिसमें मुझसे फिर से यह पद स्वीकार करने का आग्रह किया जाता है। मुझे निराशा होती है, क्योंकि मैंने इस बैठक की कल्पना कुछ अलग तरह से की थी। मुझे लगा था कि मैं बस अपना भाषण पढ़ूंगी और डॉ. मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित कर दूंगी। लेकिन यहां स्थिति कुछ और ही है, मैं अपने संसदीय साथियों के सिरों के ऊपर से देख रही हूं और एक के बाद एक कई भाषण दिए जा रहे हैं।

हर कोई मुझे अपना फैसला बदलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था- सोनिया गांधी

हर कोई मुझे अपना फैसला बदलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है और हर भाषण पिछले वाले से भी ज्यादा जोरदार है। मैं उनकी भावनाओं से प्रभावित तो हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों के गहन चिंतन ने मुझे वह स्पष्टता दे दी है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं जानती हूं कि मैंने जो फैसला लिया है, वह पूरी तरह से मेरा अपना फैसला है।

मुझे पोडियम पर बुलाया जाता है और जैसे ही मैं उठकर उसकी ओर बढ़ती हूं, सभा में तालियों की गूंज सुनाई देती है और सब लोग एक बार फिर खड़े हो जाते हैं। मैं अपना कागज निकालती हूं और चश्मा पहनती हूं, जिसके बाद वहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। पंखों की आवाज के बीच मुझे अपनी सांसें सुनाई दे रही हैं। मैं सामने की पंक्ति में बैठे अपने बच्चों की ओर देखती हूं; प्रियंका की नजर मुझसे मिलती है और वह मुझे तसल्ली देने के लिए मुस्कुराती है। मैं अपना भाषण पढ़ना शुरू करती हूं:

“राजनीति में अपने पिछले छह वर्षों के दौरान, एक बात मेरे लिए बिल्कुल साफ रही है और वह यह है कि प्रधानमंत्री का पद मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे हमेशा से यकीन था कि अगर कभी मैं आज जैसी स्थिति में पहुंचती हूं, तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वही आवाज मुझसे कह रही है कि मुझे विनम्रतापूर्वक इस पद को अस्वीकार कर देना चाहिए।”

जैसे ही मैं ये शब्द कहती हूं, वहां भारी हंगामा मच जाता है। मेरे साथी अपनी कुर्सियां छोड़कर पोडियम के चारों ओर आ जाते हैं। वे चिल्लाते हैं, “नहीं, नहीं, नहीं।” और कुछ लोग जोर-जोर से हाथ-पैर हिलाकर विरोध जताते हैं। मैं देखती हूं कि मेरा एक साथी रोने लगता है और फिर दूसरा भी रोने लगता है। मुझे चक्कर आने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और मैं अपना भाषण बीच में ही रोक देती हूं। मैं पोडियम से पीछे हटने की कोशिश करती हूं, लेकिन मेरे चारों ओर लोग ही लोग हैं और मैं बहुत बेचैन महसूस करने लगती हूं।

मेरे एक सहयोगी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुछ देर के लिए हॉल से बाहर ले गए। मेरे बच्चे भी मेरे पीछे बाहर आ गए। वे कुछ पल मेरे साथ खड़े रहे, फिर मैं वापस हॉल में चली गई। मैं पोडियम के पास गई और सभा को अपना संबोधन फिर से शुरू किया: “आप सभी ने सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है। ऐसा करके, आपने मुझ पर अपना भरोसा जताया है। इसी भरोसे की वजह से मुझ पर अपने फैसले पर फिर से विचार करने का भारी दबाव है। फिर भी, मुझे उन सिद्धांतों पर कायम रहना होगा, जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। सत्ता ने मुझे कभी आकर्षित नहीं किया, और न ही कोई पद मेरा लक्ष्य रहा है।”

“मेरा हमेशा से यही मकसद रहा है कि हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष नींव और यहां के गरीबों की रक्षा करूं, वही आदर्श, जो इंदिरा जी और राजीव जी के लिए बहुत पवित्र थे। हम इस लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़े हैं। हमने एक सफल लड़ाई लड़ी है। लेकिन हमने अभी पूरी जंग नहीं जीती है। यह एक लंबा और कठिन संघर्ष है और मैं पूरे संकल्प के साथ इसे जारी रखूंगी।”

“लेकिन मैं आपसे अपील करती हूं कि आप मेरे दृढ़ विश्वास को समझें। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप मेरे फैसले को स्वीकार करें और यह समझ लें कि मैं इसे बदलने वाली नहीं हूं। इस नाजुक समय में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम भारत को एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष सरकार दें, जो मजबूत और स्थिर हो।”

“साथियों, आपने मुझे भरपूर समर्थन दिया है और हर मुश्किल परिस्थिति में आप मेरे साथ डटे रहे हैं। आपमें से ही एक होने के नाते और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के रूप में, मैं आपके साथ और देश के लिए काम करने का वचन देती हूं। अपने सिद्धांतों, अपने विजन और अपने आदर्शों के लिए लड़ने का मेरा संकल्प अब और भी मजबूत हो गया है।”

अब वे मेरी बात कुछ शांति से सुनते हैं, हालांकि उनमें से कुछ अभी भी विरोध में चिल्लाते हैं, मैं वहां मौजूद सांसदों से कहती हूं कि वे मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनने दें और जब वे मान जाते हैं, तो मैं डॉ. मनमोहन सिंह का नाम लेती हूं। मैं कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख का पद छोड़ देती हूं और मनमोहन सिंह को इसका नेता नामित किया जाता है।

एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है, सभी लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग नारे लगाते हैं, तो कुछ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे बच्चे भी खड़े हो जाते हैं। मैं देखती हूं कि वे भी ताली बजा रहे हैं। मैं पोडियम से अपने कागजात समेटती हूं और वहां से चला जाती हूं। आखिरकार यह कठिन दौर खत्म हो जाता है।

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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली संस्मरण पुस्तक को अपने परिवार और उनके अनुभवों का एक निजी वृत्तांत बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस किताब का मकसद कोई राजनीतिक बयान देना नहीं है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…