West Bengal News: तृणमूल कांग्रेस में चल रही फूट के बीच, बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे डॉ. वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के कई नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि उन्होंने बारासात विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट मांगा था।
इन नेताओं में महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय और पूर्व विधायक सोनाली गुहा शामिल हैं। एएनआई की ओर से शेयर किए गए कानूनी नोटिस के मुताबिक, घोष दस्तीदार ने कहा कि उन्होंने न तो बारासात विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई टिकट मांगा और न ही इसकी इच्छा की और इस संबंध में उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी।
नोटिस में क्या-क्या आरोप लगाए गए?
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि मीडिया इंटरव्यू और सार्वजनिक बयानों सहित कई मौकों पर ऐसे संकेत दिए गए कि उन्होंने बारासात से टिकट मांगा था और ऐसे टिकट से इनकार किए जाने का असर उनकी मां की बाद की राजनीतिक स्थिति पर पड़ा।
घोष ने इन दावों का खंडन किया। नोटिस में आगे कहा गया है कि टीएमसी की संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े प्रतिनिधियों ने बारासात से चुनाव लड़ने की संभावना के बारे में उनसे संपर्क किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि उनसे कई बार संपर्क किया गया और चुनावी राजनीति में आने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
नोटिस में कहा गया है कि उस दौरान घोष बोस्टन, मैसाचुसेट्स में थे और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के न्यूरोइमेजिंग विभाग में ऑब्जर्वर के तौर पर काम कर रहे थे। विदेश में उनकी पेशेवर जिम्मेदारियां इस बात से मेल नहीं खातीं कि वह सक्रिय रूप से विधानसभा नामांकन की कोशिश कर रहे थे।
15 दिन के अंदर माफी की मांग की
नोटिस में प्राप्तकर्ताओं से कहा गया है कि राजनीतिक चर्चाओं में उनके बारे में बयान देना या दोहराना तुरंत बंद कर दें, कथित तौर पर मानहानिकारक सभी टिप्पणियों को वापस लें और उनका खंडन करें, भविष्य में सार्वजनिक रूप से उनके बारे में कोई भी संदर्भ देने से बचें और 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक स्पष्टीकरण और माफी जारी करें। इसमें यह स्वीकार किया जाए कि उन्होंने कभी भी टिकट की मांग नहीं की थी।
हाल के दिनों में पार्टी नेतृत्व के साथ खड़े टीएमसी नेताओं ने बागी गुट की कड़ी आलोचना की है। कल्याण बनर्जी ने बागियों पर पार्टी नेतृत्व के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया और उन्हें गद्दार और सत्ता के लिए बेताब बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बागी नेताओं को चुनौती दी कि अगर वे पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो इस्तीफा दें और जनादेश लें।
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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोलकाता उत्तर के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय पर तीखा हमला बोला। महुआ ने आरोप लगाया कि सुदीप बंद्योपाध्याय नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास देखे गए थे, लेकिन उन्होंने अपने पते को लेकर पार्टी को गुमराह किया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…