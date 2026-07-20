कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर लगभग तीन हफ़्ते के प्रदर्शन के बाद सरकार आखिरकार सोमवार को एक्शन में आई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने CJP के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च किया। सरकार के नजरिए को बताते हुए एक वरिष्ठ मंत्री ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रदर्शन करने वालों की बात सुनी गई है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है।

संसद भवन में मंत्रियों की बैठक

संसद भवन में धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत मंत्रियों के एक ग्रुप की मीटिंग के बाद वरिष्ठ मंत्री ने कहा, “प्रदर्शन खत्म हो गया है। नड्डाजी की मीटिंग छात्रों की बात सुनने के लिए थी लेकिन हमने उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी।”

बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों से मिलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मॉनसून सत्र के पहले दिन हालात बिगड़ गए थे और बहुत बुरे नतीजे सामने आए थे। पार्टी के एक नेता ने कहा, “ज़ाहिर है, सरकार को प्रदर्शन करने वाले छात्रों के प्रति असंवेदनशील नहीं देखा जा सकता।”

असली छात्रों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया- मंत्री

इस बीच सरकार की सोच को दिखाते हुए वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि असली छात्रों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है और अपनी क्लास में वापस चले गए हैं और एग्जाम के रिजल्ट भी आ गए हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते जारी हुए NEET-UG रिजल्ट का जिक्र किया। मंत्री ने कहा, “जो लोग प्रोटेस्ट साइट पर बने हुए हैं, वे ही इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। जो लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वे लोग हैं जिन्हें पावर चाहिए।”

जेपी नड्डा से मिले सीजेपी का नेता

इससे पहले जेपी नड्डा ने CJP के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका से मुलाकात की, जबकि सिक्योरिटी फोर्स ने प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठियां चलाईं और आंसू गैस छोड़ी, जिनमें से कुछ संसद से कुछ ही मीटर दूर पहुंच गए थे।

संसद के सिक्योरिटी कर्मचारियों ने बिल्डिंग के लगभग सभी गेट बंद कर दिए, जबकि वरिष्ठ मंत्री संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के अंदर बैठे थे। धर्मेंद्र प्रधान घंटों तक अमित शाह के कमरे में रहे, जबकि जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल जैसे दूसरे मंत्री बाद में शामिल हुए। नितिन नवीन को भी अमित शाह के ऑफिस के अंदर जाते देखा गया।

जेपी नड्डा ने कहा कि CJP के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग तब हुई जब प्रदर्शनकारियों ने मीटिंग की मांग की। उन्होंने X पर शाम 4.37 बजे पोस्ट किया, “आज सुबह पहली बार, प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव आया और हमारी बातचीत 11.50 बजे से चल रही है। मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। उनके डेलीगेशन के साथ शुरुआती बातचीत में डिटेल में बात हुई, और उन्होंने शाम करीब 4 बजे मुझे एक लिखी हुई अर्जी दी। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से रिक्वेस्ट की है कि वे अपना धरना खत्म करें और नॉर्मल हालात बहाल करने में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें।”

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने ट्वीट किया कि वह आशुतोष रांका के साथ दोपहर 12 बजे से नड्डा के घर पर थे। सौरव दास ने X पर लिखा, “धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे/बर्खास्तगी समेत मांगों से अवगत करा दिया गया है। मंत्री ने हमें भरोसा दिलाया कि वह इस पर सही लेवल पर बात करेंगे। हालांकि, अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है। शांति से प्रदर्शन करने वाले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती।”

सीजेपी की मुख्य मांग क्या है?

सोनम वांगचुक को छोड़ा जाए और उनकी यात्राओं पर कोई रोक ना लगाई जाए

धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाए या फिर उनको बर्खास्त किया जाए

नीट के जिन अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के कारण आत्महत्या की है, उनके परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए

सरकार के सूत्रों ने कहा कि इन मांगों पर कोई तुरंत एक्शन नहीं होगा। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) के जल्द इस्तीफा देने की उम्मीद कम है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। लेकिन सरकार आत्महत्या करने वाले NEET स्टूडेंट्स के परिवारों को मुआवजा देने का मुद्दा उठा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी भी मौत को हल्के में नहीं ले सकते।”

हालांकि एक और मंत्री ने कहा, “पार्टी के अंदर और सरकार और अधिकारियों के बीच बातचीत होगी कि हम उनकी मांगों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं।”

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। सीजेपी की ओर से उसके प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और अपनी मांगों की सूची सौंपी। पढ़ें पूरी खबर