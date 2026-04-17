लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पास कराने के लिए जरूरी संख्या (बहुमत) के अभाव में केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया। सरकार ने गुरुवार शाम एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2023 का कानून, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है, अब 16 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा।

इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, खासकर तब जब उसी समय लोकसभा में 2026 के संशोधित विधेयक पर चर्चा चल रही थी। विपक्ष ने इस कदम को ‘हताशा भरा प्रयास’ बताया और कहा कि अगर नया विधेयक पास नहीं होता, तो सरकार पुराने कानून को बचाने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को लागू करने की शक्ति का उपयोग करते हुए 16 अप्रैल 2026 को इसके लागू होने की तारीख तय की गई है।

गौरतलब है कि यह कानून पहले ही 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राजपत्र में प्रकाशित हो चुका था, लेकिन इसे लागू करने की तारीख तय नहीं की गई थी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अजीब है कि 2023 में पारित कानून को फिर से अधिसूचित किया गया है। उन्होंने लोकसभा के नियम 66 का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई विधेयक दूसरे विधेयक पर निर्भर हो और वह पास न हो, तो मूल कानून भी अप्रभावी हो जाता है। ऐसे में नियम 66 को निलंबित करने के बाद इस तरह की अधिसूचना जारी करना इस कानून को बचाने की कोशिश लगती है।

विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार को डर है कि संशोधन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाएंगे। इन विधेयकों को पास कराने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई वोट, जो कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं होने चाहिए।

लोकसभा में वर्तमान में कुल 540 सदस्य हैं (3 सीटें खाली हैं)। ऐसे में यदि सभी सदस्य मौजूद हों, तो कम से कम 360 वोटों की जरूरत होगी। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन (एनडीए) के पास 293 सांसद हैं, जो आवश्यक संख्या से 67 कम है। हालांकि, अगर बड़ी संख्या में सदस्य मतदान से दूर रहते हैं, तो आवश्यक वोटों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा अनुपस्थिति जरूरी होगी।

सरकार के सामने अब तीन विकल्प हैं

सरकार के सामने अब कुछ विकल्प हैं। पहला, वह मतदान कराए और हार का जोखिम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश की महिलाएं न केवल निर्णय बल्कि सांसदों की नीयत भी देखेंगी और गलत नीयत को माफ नहीं करेंगी। दूसरा विकल्प है कि सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विधेयक में संशोधन करे। तीसरा विकल्प है कि विपक्ष से सहमति बनाकर विधेयक को किसी संसदीय समिति के पास भेज दिया जाए ताकि उस पर विस्तार से विचार हो सके।

पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि सरकार चाहे तो मतदान से पहले कभी भी विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज सकती है। इससे सरकार को समय मिल जाएगा और हार की स्थिति से बचा जा सकेगा। इसके अलावा, सरकार चाहें तो बहस के दौरान विधेयक वापस भी ले सकती है।

गुरुवार को विधेयक पेश किए जाने के समय हुए मतदान से साफ हो गया कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या नहीं है। उस समय 436 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें से 251 ने समर्थन किया जबकि 185 ने विरोध में वोट दिया। विपक्ष के कई बड़े दल जैसे कांग्रेस (98 सांसद), समाजवादी पार्टी (37), तृणमूल कांग्रेस (28), डीएमके (22) सहित कुल 234 सांसद इस विधेयक का विरोध कर सकते हैं। वहीं कुछ दल और निर्दलीय सांसद अभी स्पष्ट रूप से किसी पक्ष में नहीं हैं।

हालांकि, एनडीए के सहयोगी दल जैसे टीडीपी, जेडीयू और शिवसेना सरकार के समर्थन में खड़े हैं। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस ने शर्तों के साथ समर्थन देने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर सरकार लिखित आश्वासन दे कि सीटों में संभावित बढ़ोतरी से राज्यों के अनुपात में बदलाव नहीं होगा, तभी वे समर्थन करेंगे। कुल मिलाकर, यह मुद्दा अब राजनीतिक और रणनीतिक दोनों रूप से बेहद संवेदनशील बन गया है, और आने वाला मतदान सरकार और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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संसद के विशेष सत्र के जरिए महिलाओं को राजनीति में 33 फीसदी आरक्षण देने को लेकर फिर बहस छिड़ गई है। मोदी सरकार ने साल 2023 में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था और अब इसी में संशोधन विधेयक लाया गया है। सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को परिसीमन से जोड़ दिया है। कहा गया है कि जब तक परिसीमन नहीं हो जाता, 33 फीसदी आरक्षण का सपना भी साकार नहीं हो सकता। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं आखिर राजनीति में महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण का परिसीमन से क्या कनेक्शन है। विपक्ष भी इसी बात को आधार बनाकर विरोध कर रहा है। कांग्रेस भी राजनीति में महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रही, लेकिन वो परिसीमन को इससे अलग रखना चाहती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक