Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में माफी मांगी, जब एक मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का जिक्र बिना किसी सम्मानजनक उपाधि के सीधे उनके नाम से किया। इस टिप्पणी पर विपक्षी पार्टी डीएमके ने तुरंत विरोध जताया और इसे मर्यादा का उल्लंघन बताया।

विजय ने तुरंत सदन को शांत कराया और कहा कि दिवंगत नेता को जिस तरह से संबोधित किया गया, वह गलत था। वन मंत्री आर.वी. रंजीत कुमार की ओर से कलैगनार या पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए बिना करुणानिधि का नाम लेने के बाद विजय ने कहा, “मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं।”

मंत्री ने करुणानिधि कहकर संबोधित किया

स्वास्थ्य और राजस्व विभागों के लिए अनुदान की मांगों पर बहस के दौरान यह मुद्दा उठा। अपने भाषण में रंजीत कुमार ने पहले की वोट के बदले नकद राशि देने की प्रथा की आलोचना की। उन्होंने विवादास्पद थिरुमंगलम फॉर्मूला का जिक्र किया और दावा किया कि पिछले चुनावों में उनके कांचीपुरम निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वोट 1500 रुपये तक बांटे गए थे।

उन चुनावों की तुलना वर्तमान प्रशासन से करते हुए मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार बिना वोट के लिए पैसे बांटे सत्ता में आई है। हालांकि, उन्होंने अतीत की चुनावी रणनीतियों का जिक्र करते हुए डीएमके के वरिष्ठ नेता को केवल करुणानिधि कहकर संबोधित किया। यह तमिलनाडु विधानसभा की एक पुरानी परंपरा के खिलाफ था , जहां सम्मानित नेताओं को औपचारिक उपाधियों से संबोधित किया जाता है।

इस चूक पर पूर्व मंत्री केकेएसआर रामचंद्रन के नेतृत्व में डीएमके सदस्यों ने जोरदार विरोध जताया। तनाव बढ़ने पर विजय ने मंत्री को भाषण के बीच में ही रोक दिया और स्वीकार किया कि करुणानिधि का उस तरह से जिक्र करना अनुचित था। उनकी माफी से तत्काल व्यवधान समाप्त हो गया और बहस फिर से पटरी पर आ गई।

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तमिलनाडु की राजनीति और प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार के शुरुआती 100 दिन एक असामान्य प्रयोग की तरह रहे हैं। एक तरफ लंबे समय से स्थापित और मजबूत प्रशासनिक ढांचे के सामने ऐसी राजनीतिक टीम सत्ता में आई है, जिसके अधिकांश सदस्यों के पास सरकार चलाने का अनुभव लगभग नहीं है। दूसरी तरफ इसी अनुभवहीनता ने कुछ पुराने तौर-तरीकों को चुनौती देने की गुंजाइश भी पैदा की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…