केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार (20 जुलाई) को जब पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने के लिए संसद पहुंचने की कोशिश कर रहे हजारों युवाओं को रोकने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया, तो जेपी नड्डा ने ही सरकार से ओर से वार्ता का नेतृत्व किया। उन्होंने CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनसे अपना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की।

जेपी नड्डा सरकार की ओर से कर रहे बातचीत

अगले दिन यानी मंगलवार को जेपी नड्डा घायल प्रदर्शनकारी और पुलिसवालों से मिलने के लिए RML और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल गए। बाद में मंगलवार रात जेपी नड्डा और PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आगे का रास्ता खोजने के लिए गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने गए। जेपी नड्डा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अपने आरोपों में सेलेक्टिव होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अलग-अलग विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं।

एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि जेपी नड्डा को एक काबिल और सॉफ्ट वार्ताकार माना जाता है। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनकी पोजीशन उन्हें वार्ताकार की भूमिका के लिए एकदम सही बनाती है। बीजेपी नेता ने कहा, “स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर घायल छात्रों से हॉस्पिटल में मिलना न सिर्फ यह दिखाने के लिए सही जवाब था कि सरकार स्थिति को गंभीरता से देख रही है, बल्कि यह एक अच्छा नज़रिया भी था। छात्र राजनीति के साथ जेपी नड्डा के लंबे अनुभव के साथ-साथ उनकी कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स को देखते हुए उन्होंने हाल ही में उत्तराखंड में पार्टी गुटों के बीच शांति बनाने के लिए इन्हें दिखाया था। वह इस काम के लिए बिल्कुल सही हैं।”

अमित शाह या राजनाथ सिंह को क्यों नहीं?

सबसे लंबे समय तक बीजेपी अध्यक्ष रहने वाले जेपी नड्डा का कद इस मकसद के लिए काफी है। बीजेपी नेता ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे अपने सीनियर कैबिनेट साथियों को जो अक्सर विपक्ष से बात करने के लिए सरकार के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतारना, मौजूदा काम के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता।

बीजेपी के एक और अंदरूनी सूत्र ने भी इस बात पर सहमति जताई। उन्होंने बताया कि बहुत सीनियर नेता को मैदान में उतारने से लगता कि सरकार घबरा गई है और प्रदर्शनकारियों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है। उनके मुताबिक जेपी नड्डा का कद लगभग वैसा है जो दिखाता है कि सरकार असंवेदनशील नहीं है, और फिर भी उन्हें मैदान में उतारना सोनम वांगचुक और CJP को ज़्यादा अहमियत न देने जैसा है।

एक BJP नेता ने कहा, “केंद्रीय गृह मंत्री जैसे सीनियर चेहरों को, जिन्हें दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है, तैनात करना उल्टा पड़ सकता था। दूसरी ओर, बातचीत के चेहरे के तौर पर रक्षा मंत्री को लाने से ज़रूरत से ज़्यादा अर्जेंसी का एहसास हो सकता था।”

नितिन नवीन को क्यों नहीं भेजा?

एक नेता ने कहा कि बीजेपी अपने मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन को युवा मोर्चा लीडर के तौर पर उनके लंबे अनुभव के बावजूद इस पद के लिए नहीं उतार सकती थी, क्योंकि इससे सरकारी के बजाय राजनीतिक पहलू जुड़ जाता। उन्होंने कहा कि इसका मतलब होता कि सरकार के बजाय बीजेपी इस मामले में आगे बढ़ रही थी।

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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के दौरान घायल हुई एक युवती राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि युवती का नाम साक्षी है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

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