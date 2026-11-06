ओडिशा सरकार की कड़ी निगरानी और आंध्र प्रदेश को विवादित कोटिया इलाके में मतदान केंद्र बनाने से रोकने की कोशिशों के बावजूद, गुरुवार को 800 से ज्यादा मतदाता सीमा पार करके पड़ोसी राज्य में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में अपना वोट डालने गए।

वोट डालने वाले ज्यादातर लोगों ने बताया कि उन्होंने इस प्रक्रिया में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे, तो आंध्र प्रदेश के अधिकारी उन्हें राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से बाहर कर सकते हैं।

ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित इस विवादित इलाके में दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच तब से टकराव चल रहा है, जब से आंध्र प्रदेश सरकार ने कोटिया में मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव कराने की तारीखों की घोषणा की है।

ओडिशा सरकार ने कोटिया में चुनाव कराने के लिए आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को घुसने से रोकने के लिए पुलिस बल की 15 से ज्यादा प्लाटून तैनात की हैं, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को भी वहां भेजा है। इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा भी जारी की गई थी। इसके अलावा, ओडिशा ने सीमावर्ती गांवों में बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि आंध्र प्रदेश के लोगों को इस विवादित इलाके में आने से रोका जा सके।

कोरापुट जिले के कलेक्टर मनोज सत्यवान ने कहा कि चूंकि कोटिया ओडिशा का अभिन्न अंग है, इसलिए वकीलों, डॉक्टरों और राजनीतिक दलों सहित समाज के हर वर्ग के लोग वहां इकट्ठा हुए और लोगों को आंध्र प्रदेश के चुनावों में हिस्सा न लेने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा, “बहुत कम संख्या में मतदाता अपना वोट डालने के लिए आंध्र प्रदेश गए।”

कांग्रेस के जयपोर विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति और पोटांगी विधायक रामचंद्र कदम समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) और बीजू जनता दल (BJD) के नेता भी शामिल थे, इस मुद्दे पर एकजुट होकर काम करने के लिए इलाके में डेरा डाला। इन नेताओं ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की जो आंध्र प्रदेश के चुनावों में वोट डालने के लिए ओडिशा की सीमा पार कर रहे थे।

विवाद क्या है?

कोटिया में 28 गांवों का एक समूह है, जिसकी आबादी लगभग 5000 है। 1960 के दशक से ही, ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों ही इन गांवों में से 21 गांवों पर अपना अधिकार जताते आ रहे हैं। इस इलाके के लोगों के पास ओडिशा और आंध्र प्रदेश, दोनों राज्यों के वोटर आईडी हैं, जिसकी वजह से वे दोनों राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं।

ओडिशा सरकार ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश द्वारा चुनाव कराने का कदम सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें दोनों राज्यों को इस इलाके में ‘यथास्थिति’ बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

एक स्थानीय नेता ने कहा, “आंध्र प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, ओडिशा की योजनाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा फायदेमंद हैं। जहां ओडिशा में 1000 रुपये प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, वहीं आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों को 4000 रुपये मिलते हैं। आंध्र प्रदेश की अन्य योजनाएं, जैसे कि चावल का वितरण, भी ओडिशा की पेशकशों की तुलना में ज्यादा आकर्षक हैं। यही वजह है कि लोग वोटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं।”

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आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। इस बीच चुनावों से एक दिन पहले ओडिशा-आंध्र के बॉर्डर के 28 गांवों को लेकर तनाव पैदा हो गया है। ओडिशा के कोटिया पंचायत में तनाव के बाद सरकार ने इस इलाके पर कड़ी नज़र रखी हुई है। ओडिशा के राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को इस इलाके में आने से रोकने के लिए एक प्लान तैयार किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…



