Maharastra Politics: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने हाल ही राज्य में और अधिक राजनीतिक पुनर्गठन की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति में अब अधिक सहयोगियों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है।

दरअसल, देवेंद्र फड़नवीस ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा, “महाराष्ट्र बीजेपी को कोई नया गठबंधन सहयोगी नहीं मिलने वाला है। हमने नए प्रवेशकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। शरद पवार की एनसीपी (एसपी) को तोड़ने की हमारी कोशिशों की सारी बातें निराधार हैं।”

देवेंद्र फड़नवीस का बयान अहम क्यों?

देवेंद्र फड़नवीस ने जिस समय यह बयान दिया है, वह बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ऐसे समय में आई हैं जब शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के एक वरिष्ठ नेता और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच मुंबई में एनडीए में संभावित प्रवेश पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की खबरें आ रही हैं।

फड़नवीस का संदेश मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यालय तक भी पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार राज्य भाजपा प्रमुख रविंद्र चव्हाण को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं से किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता न जताएं।

शिवसेना का ऑपरेशन टाइगर

अहम बात यह है कि एक तरफ देवेंद्र फड़नवीस ने ऐलान किया है कि महायुति में अब कोई भी साथी नहीं जुड़ेगा, तो दूसरी ओर महायुति के दूसरे घटक दल यानी शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के छह लोकसभा सांसदों को “ऑपरेशन टाइगर” के तहत अपने खेमे में शामिल कर लिया है।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब शिवसेना का ऑपरेशन लोटस चल रहा था, तो राज्य स्तर के बीजेपी नेता उत्साहित नहीं थे। उनका मानना ​​था कि इस कवायद से जनता का ध्यान शासन व्यवस्था से हटकर दलबदल की ओर चला गया। दूसरी ओर लोकसभा में शिंदे की पार्टी की सीटों की संख्या 13 तक पहुंचने से उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई।

सूत्रों के अनुसार शिवसेना (यूबीटी) के कम से कम दो नेताओं ने बीजेपी से भी संपर्क किया था लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उन्हें शामिल करने से इनकार करने के बाद वे अंततः शिंदे के साथ जुड़ गए। एनसीपी एसपी के नेताओं के इसी तरह के प्रस्तावों को भी बीजेपी ने ठुकरा दिया है।

बीजेपी की क्या है रणनीति

सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मानना ​​है कि शरद पवार खेमे के नेताओं को पार्टी में शामिल करने से न सिर्फ उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार नाराज होंगी, बल्कि इससे उसकी दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति भी उलझ जाएगी। एक अंदरूनी सूत्र ने बताया, “उद्धव ठाकरे के विपरीत शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। कई मौकों पर एनसीपी (एसपी) प्रमुख ने ऐसे रुख अपनाए हैं जिनमें उन्होंने राष्ट्रीय हित को पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर रखा है।”

बीजेपी के सूत्र ने आगे कहा कि एनसीपी (एसपी) का समर्थन योग्यता के आधार पर हासिल किया जा सकता है, जिससे पार्टी में फूट नहीं पड़ेगी। हालांकि, बीजेपी में विस्तार रोकने का फरमान बीजेपी की हालिया रणनीति के बिल्कुल विपरीत है। इस साल की शुरुआत में हुए स्थानीय निकाय चुनावों तक, राज्य बीजेपी नियमित रूप से जिलों और तालुकों में दीक्षांत कार्यक्रम आयोजित करती थी, जिसमें विपक्षी दलों के स्थानीय नेताओं का स्वागत किया जाता था।

शिवसेना-एनसीपी में फूट से सबक

बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य ने कहा, “हमें चौथे या पांचवें सहयोगी की जरूरत नहीं है। गठबंधन में तीन लोगों को अक्सर भीड़ माना जाता है। अतिरिक्त बोझ क्यों पैदा करें?” महायुति सहयोगियों को संभालना भी नेताओं द्वारा बताए गए कारणों में से एक है। एक सूत्र ने कहा, “बीजेपी यह बात जानती है कि शिवसेना या एनसीपी की कीमत पर विस्तार करने का कोई भी प्रयास उन्हें अस्थिर कर सकता है। उनका समर्थन न केवल महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र में भी महत्वपूर्ण है।” एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीजेपी का कोई नया सहयोगी न लेने का रुख 2022 और 2023 में शिवसेना और एनसीपी में हुए विभाजन से मिले सबक के बाद आया है।

बीजेपी नेता ने कहा, “हमारे कार्यकर्ताओं ने 2019 में उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए विश्वासघात का बदला लेने के रूप में शिवसेना में हुए विभाजन को उचित ठहराया।” 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का सात छोड़ दिया था। वे कांग्रेस और तत्कालीन अविभाजित एनसीपी के साथ चले गए थे। इस गठबंधन का नाम एमवीए रखा गया था, जिसके मुख्यमंत्री भी उद्धव ठाकरे ही थे।

एनसीपी की फूट के दौरान अलग थे हालात

एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “हालांकि, एनसीपी में विभाजन के समय हालात अलग थे। पार्टी के भीतर काफी असंतोष था, क्योंकि हमारे कई नेताओं ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को महायुति में शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन को जनता की असहमति का संकेत माना गया था।”

बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 48 में से केवल 9 सीटें मिली थीं, जबकि 2019 में सीटों का ये आंकड़ा 23 सीटों तक का था। 2024 के लोकसभा चुनाव में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को 23 सीटें मिल गई थीं।

संगठन को सुरक्षित करने पर है बीजेपी की नजर

बीजेपी के एक वर्ग का नजरिया ये भी है कि बीजेपी अपने संगठन को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी के तौर पर नए सहयोगी नहीं बनाने की बात कर रही है। वरिष्ठ नेताओं ने स्वीकार किया है कि 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 132 विधायकों की आकांक्षाओं को प्रबंधित करना पार्टी का विस्तार करने से कहीं बड़ी चुनौती है।

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने तर्क दिया, “जब बाहरी लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, तो हर कोई जानता है कि यह सत्ता के लालच में किया गया सौदा है। उन्हें समायोजित करने का खामियाजा अक्सर उन वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है जिन्होंने दशकों तक संगठन को खड़ा करने में अपना समय और मेहनत लगाई है।”

उन्होंने कहा, “पहले हम बीजेपी के विस्तार के हिस्से के रूप में ऐसे सदस्यों को शामिल करने को उचित ठहरा सकते थे। आज जब हम विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हैं और स्थानीय निकायों में हमारी मजबूत संगठनात्मक उपस्थिति है, तो ध्यान आंतरिक रूप से केंद्रित करना होगा।” जमीनी स्तर पर सहयोगी दलों के बीच समन्वय की चुनौतियों ने भी बीजेपी के इस फैसले को प्रभावित किया होगा।

हालांकि, शीर्ष नेतृत्व ने अक्सर एकजुटता दिखाई है, लेकिन तीनों सहयोगी दलों के जिला और तालुका स्तर के कार्यकर्ताओं को एक-दूसरे की कार्यशैली के अनुरूप ढलने में कठिनाई हुई है।

कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने बुधवार को प्रदेश में पार्टी के नेतृत्व में किसी भी बदलाव की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे फैसले ‘गुड्डे-गुड़ियों का खेल’ नहीं हैं, जिन्हें बार-बार बदला जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेतृत्व पर आलाकमान का फैसला अंतिम है। पढ़िए पूरी खबर…