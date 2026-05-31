Cow Slaughter Debate: हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया। इसके चलते गौहत्या का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों और सरकारी पशु चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य प्रमाणीकरण के बाद ही 14 वर्ष से अधिक आयु के पशुओं का वध किया जा सकता है।

बंगाल में गोहत्या को लेकर आए आदेश के बीच 28 मई को बकरीद से पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदानी और अजमेर शरीफ के मौलवी सैयद सरवर चिश्ती ने केंद्र सरकार से हिंदू समुदाय के लिए गाय के धार्मिक महत्व को देखते हुए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने का आह्वान किया।

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अगर गाय शांति और सद्भाव बनाए रखने और समुदायों के बीच लड़ाई रोकने में मदद करती है, तो उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। हामिद अंसारी ने यह भी कहा, “अगर आप समस्या की जड़ को खत्म कर सकते हैं, तो ऐसा किया जाना चाहिए।”

गोहत्या को लेकर बढ़ता रहा है बवाल

अहम बात यह है कि गोहत्या का मुद्दा एक सदी से भी अधिक समय से बार-बार उठता रहा है और हिंदू-मुस्लिम तनाव का कारण भी बनता रहा है। दूसरी ओर इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जब मुसलमानों ने स्वयं गौहत्या के विरुद्ध कार्य किया है। मुगल सम्राट अकबर ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था।

1857 के विद्रोह के दौरान मुसलमानों ने सद्भावना के प्रतीक के रूप में स्वेच्छा से गौहत्या बंद कर दी थी। ऐसा ही 1919 में शुरू हुए खिलाफत आंदोलन के समय भी हुआ था। गोहत्या का विरोध करने के मामले में महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त हुआ था। इसके चलते स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली थी।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

कई विद्वानों ने इस बात का अध्ययन किया है कि गौहत्या इतना भावनात्मक मुद्दा क्यों बन गया? ब्रिस्टल विश्वविद्यालय की समाजशास्त्री थेरेसे ओ’ टूले का तर्क है कि गौ संरक्षण ने हिंदू रूढ़िवादिता और सुधारकों के बीच की खाई को पाटने का काम किया, जिससे एक एकीकृत हिंदू चेतना का निर्माण हुआ। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के विद्वान जॉन ज़ावोस का तर्क है कि इसने जाति व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता के बिना हिंदू समुदाय के क्षैतिज एकीकरण को संभव बनाया।

इतिहासकार ज्ञानेंद्र पांडे का तर्क है कि यह मुद्दा इस बात से जुड़ गया कि कौन गर्वित हिंदू है, जिससे यह विशेष रूप से पिछड़ी जातियों के लिए आकर्षक बन गया। उन्होंने याद दिलाया कि 1917 के आसपास भोजपुरी क्षेत्र के ग्वालों ने हिंसक गौ रक्षा अभियानों में भाग लिया था। इतिहासकार सैंड्रिया फ्रीटाग ने लिखा है कि इससे उच्च जाति के जमींदारों को भी यह आश्वासन मिला कि किसान गौ रक्षा के आह्वान का जवाब दे रहे हैं, जो जमींदारों की सामाजिक स्थिति का प्रतीक था। मानवविज्ञानी पीटर वैन डेर वीर ने तर्क दिया है कि एक मां के रूप में गाय परिवार और समुदाय का प्रतीक है और परिवार के पुरुष के अधिकार और संरक्षण पर निर्भर करती है। साथ ही यह भी कहा है कि उसका संरक्षण पितृसत्तात्मक अधिकार और हिंदू राज्य को संदर्भित करता है।

महात्मा गांधी की क्या थी सोच?

साल 1880 के दशक में आर्य समाज के उदय के साथ ही गौ रक्षा समितियां अस्तित्व में आईं थी। हालांकि, महात्मा गांधी स्वयं गाय से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने गौ सेवा पर ध्यान केंद्रित किया और इस बात पर बल दिया कि गाय को बचाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मुसलमानों को समझा-बुझाकर किया जाना चाहिए, इसके लिए मुस्लिम समाज के लोगों से लड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने ‘हिंद स्वराज’ में लिखा कि वे किसी गाय को मारने के प्रयास करने वाले मुसलमान से ऐसा न करने की विनती करेंगे और गाय के संरक्षण के लिए अपने प्राण भी दे देंगे।

हालांकि, गांधी ने यह भी कहा कि वे गाय को बचाने के लिए मुसलमानों को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाएंगे। उनके लिए सभी जीवन समान रूप से अनमोल हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिस्पर्धात्मक हठधर्मिता ने स्थिति को और बिगाड़ दिया और गौ रक्षा समितियाँ वास्तव में गौ-हत्या समितियों में परिवर्तित हो गईं। इतिहासकार रवि के मिश्रा ने ‘डायलॉग’ पत्रिका में एक लेख में गांधीजी के 1921 में ‘यंग इंडिया’ में लिखे गए कथन का हवाला देते हुए कहा, “मैं निडर होकर निःसंकोच कहता हूं कि गाय को बचाने के लिए भी किसी साथी मनुष्य की हत्या करना हिंदू धर्म नहीं है।”

1924 में बेलगाम में आयोजित गौ संरक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गांधीजी ने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा बड़ी अनिच्छा से किया क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उपस्थित लोग उनकी बात को समझ पाएंगे। 1927 में, गांधी ने असफल रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक समझौता कराने की कोशिश की, जिसमें हिंदू मस्जिदों के सामने संगीत न बजाने का वचन देंगे और मुसलमान गोमांस खाना छोड़ देंगे।

महात्मा गांधी ने हिंदुओं से कहा कि हिंदू कहलाने के लिए उन्हें गोमांस का त्याग करना होगा। मिश्रा के लेख के अनुसार, मैसूर राज्य में गौहत्या को लेकर विवाद हुआ, तो महात्मा गांधी ने इस विचार का समर्थन किया कि अगर अधिकांश प्रजा इसका समर्थन करे तो गोमांस पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 1927 में उन्होंने आदि-कर्नाटकवासियों को गोमांस न खाने के लिए प्रेरित किया। मिश्रा के लेख के अनुसार आदि द्रविड़ लोगों को उनका संदेश था। हालांकि हिंदू धर्म सहिष्णु है, लेकिन यह अपने अनुयायियों द्वारा गोमांस खाने को बर्दाश्त नहीं करता।

संविधान सभा में उठा था मुद्दा

संविधान सभा में गौहत्या का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस के ठाकुरदास भार्गव और सेठ गोविंद दास ने शुरू में गौ संरक्षण को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाने की वकालत की, लेकिन बाद में वे बी.आर. अंबेडकर से सहमत हुए कि इसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा बनाया जाए। इसके पीछे तर्क यह था कि मौलिक अधिकार मनुष्यों से संबंधित हैं और यह पशु अधिकारों का प्रश्न है।

भार्गव ने अनुच्छेद 38 में संशोधन, अनुच्छेद 38 ए, प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया, “राज्य… नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा तथा गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू एवं भार ढोने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाएगा।” इसे स्वीकार कर लिया गया और अंततः यह संविधान का अनुच्छेद 48 बन गया, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक भाग है।

इस विषय पर हुई बहस के दौरान कांग्रेस के कई सदस्यों, ठाकुरदास भार्गव, सेठ गोविंद दास, शिब्बन लाल सक्सेना, रघु वीरा और आर.वी. धुलेकर ने गौ संरक्षण के पक्ष में जोशीले भाषण दिए, जिनमें उन्होंने पशु के धार्मिक और आर्थिक महत्व दोनों का उल्लेख किया। धार्मिक महत्व के अलावा आर्थिक महत्व या उपयोगिता का तर्क भी गौ संरक्षण की अपील को वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से दिया गया था जिसके बारे में ओ टूले का कहना है कि इससे धीरे-धीरे इसमें निहित पवित्रता का तत्व भी कम हो गया।

मुस्लिम लीग के ज़ेडएच लारी ने कहा कि विधानसभा को गौहत्या पर बहुमत के मत को स्पष्ट करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समाप्त करना चाहिए, इस मामले को अस्पष्ट और व्याख्या के अधीन नहीं रखना चाहिए। असम के सैयद मोहम्मद सैदुल्ला ने गौ संरक्षण के आर्थिक लाभों का हवाला देते हुए संशोधन का विरोध किया और कहा कि उन्हें हिंदुओं की धार्मिक चिंताओं से कोई आपत्ति नहीं है।

आजादी के बाद क्या रही स्थिति?

1950 के दशक में कांग्रेस में छिटपुट रूढ़िवादी आवाज़ें उठीं और हिंदू महासभा और आरएसएस में भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दीं, जो गौहत्या पर केंद्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही थीं। वहीं, उत्तर भारत में रूढ़िवादी नेताओं के नेतृत्व वाली कांग्रेस राज्य सरकारें पहले से ही गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही थीं। 10 फरवरी 1955 को एस. संपूर्णानंद के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉ. सीताराम समिति की उस रिपोर्ट को स्वीकार करने की घोषणा की, जिसमें राज्य में गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी में अभिषेक चौधरी लिखते हैं कि विधानसभा के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने इस कदम का जश्न मनाया और इसका श्रेय भी खुद को दिया।

हालांकि, केंद्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसे कदमों को लेकर आशंकित थे। नेहरू अभिलेखागार में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और दयानंद सरस्वती का जिक्र करते हुए एक व्यापक रूप से प्रसारित पर्चे के दस्तावेज मौजूद हैं, जिसमें गौहत्या पर राष्ट्रीय प्रतिबंध की मांग की गई थी और नेहरू पर गायों की हत्या की अनुमति देने का आरोप लगाया गया था। इसमें 2 अप्रैल, 1955 को लोकसभा में नेहरू के दिए गए बयान का हवाला दिया गया था। इसमें कहा गया, “राज्य सरकारों को मेरी सलाह है कि वे गौ संरक्षण के लिए कोई विधेयक न लाएं और न ही पारित करें। मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं इस मामले में झुकने के बजाय प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हूं।”

के.कामराज के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन

हालांकि, विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में स्थित राज्यों में कांग्रेस के रूढ़िवादी नेताओं को सफलता मिली। कांग्रेस शासित बिहार और मध्य प्रदेश में क्रमशः 1955 और 1959 में गौहत्या विरोधी कानून पारित किए गए। इससे हिंदुत्व संगठनों का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिबंध की मांग जारी रखी। नवंबर 1966 में इसी मांग को लेकर साधुओं ने संसद के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया। जब पुलिस ने उन्हें संसद जाने से रोका, तो प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और उन्होंने के. कामराज के घर में आग लगा दी। पुलिस की गोलीबारी में 7-8 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसके बाद गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा की कुर्सी चली गई थी।

1967 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में जनसंघ ने आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और 425 में से 98 सीटें जीतकर कांग्रेस को बहुमत से नीचे ला दिया। उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंघ, ​​समाजवादियों और यहां तक ​​कि कम्युनिस्टों की अस्थिर संयुक्त विधायक दल (एसवीडी) सरकारें बनीं। संभावित नुकसान को कम करने के लिए पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने गौहत्या की जांच और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समिति का गठन किया। 1969 में कांग्रेस में विभाजन के बाद उनकी कांग्रेस (आर) ने गाय और बछड़े को अपना प्रतीक चिन्ह अपनाया।

बीजेपी ने मजबूत किए ये कानून

बीजेपी ने इन कानूनों को या तो और मजबूत किया है या फिर इन्हें और सख्ती से लागू किया है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2004 में राज्य में एक अधिक कठोर कानून पारित किया था। यूपीए सरकार के शासनकाल में आरएसएस ने गाय से संबंधित पहलों को जारी रखा और 2009 में विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा का आयोजन किया। 2017 में मोदी सरकार ने पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे देश भर में व्यापार पर इसके प्रभाव को लेकर भारी विरोध हुआ।

इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया गया कि इससे कई राज्यों में आवारा पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई। अगले वर्ष, सरकार ने इन नियमों में ढील दी। 2014 के बाद गौ रक्षकों द्वारा हमलों की खबरें आईं और आलोचनाओं के बीच केंद्र ने राज्यों को इस बारे में चेतावनी दी। 2016 और 2017 में मोदी ने खुद को गौ रक्षक कहने और कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों पर नाराजगी व्यक्त की।

मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी अन्य दिन राज्य में किसी भी गाय या बछड़े का वध (कुर्बानी) न किया जाए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और वी लक्ष्मीनारायणन की पीठ ने सरकार के मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था को भी निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश का कोई उल्लंघन न हो। पढ़िए पूरी खबर…