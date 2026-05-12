केरल विधानसभा चुनाव जीतने के आठ दिन बाद भी कांग्रेस पार्टी यह फैसला नहीं कर पाई है कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने केरल में पार्टी के पूर्व अध्यक्षों, कुछ सीनियर नेताओं और राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है।

मंगलवार को होने जा रही मीटिंग को लेकर केरल कांग्रेस के सीनियर नेता वीएम सुधीरन ने कहा कि वे जल्द से जल्द किसी फैसले की उम्मीद कर रहे हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा लगता है कि दिल्ली में होने जा रही मीटिंग में होने वाले फैसले को कांग्रेस पार्टी सामूहिक फैसले के तौर पर दिखाने की कोशिश करेगी ताकी इसका दोष सेंट्रल लीडरशिप के सिर पर न आए।

केरल कांग्रेस सीएम पद की रेस में कौन-कौन?

केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकशी मुख्य रूप से वीडी सतीशन (केरल कांग्रेस अध्यक्ष और केरल विधानसभा में पूर्व LoP), केसी वेणुगोपाल (AICC जनरल सेक्रेटरी) और रमेश चेन्नितला (पूर्व कांग्रेस चीफ) शामिल हैं। इन तीनों की तरफ से की जा रही दावेदारी के कारण कांग्रेस पशोपेश में फंसी हुई है।

यह समस्या इसलिए और भी बड़ी हो गई है क्योंकि केसी वेणुगोपाल (जो विधायक नहीं है) ने भी सीएम पद पर अपना दावा जताया है। वह कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा है और केरल के नव-नियुक्त विधायकों में से अधिकतर का समर्थन उन्हें हासिल है।

केरल सीएम के मसले को सुलझाने के लिए कांग्रेस पार्टी कई बार प्रयास कर चुकी है लेकिन तीनों दिग्गजों की दावेदारी ज्यों का त्यों बनी हुई है और कोई भी हटने को तैयार नहीं है। हालात यह है कि तीनों के समर्थक अपने-अपने नेताओं के पक्ष में जमकर होर्डिंग और पोस्टर लगवा रहे हैं। सतीशन के समर्थकों का कहना है कि जनता का समर्थन उनके पक्ष में है।

केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी

कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप का हिस्सा केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। वह राज्य के अधिकतर विधायकों की पसंद भी है। कांग्रेस भी पिछले कुछ चुनावों के बाद विधायकों की पसंद के आधार पर सीएम फेस चुनती नजर आई है। हालांकि इस बार AICC नेताओं के एक वर्ग का मानना ​​है कि अगर केसी वेणुगोपाल नाम पर मुहर लगती है तो निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर गांधी परिवार की भूमिका दांव पर लग सकती है।

कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि अगर AICC केसी वेणुगोपाल को चुनती है तो निश्चित रूप से यह चर्चा होगी कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया है जो विधायक नहीं है, क्योंकि वह राहुल गांधी के करीबी हैं। ऐसी स्थिति में यह भी तर्क दिया जाएगा कि कांग्रेस को सतीशन को चुनना चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनाव में पार्टी का नेतृत्व किया।

आइए आपको बताते हैं केरल सीएम पद की दौड़ में शामिल कांग्रेस के तीनों नेताओं की ताकत और कमियां

केरल कांग्रेस CM चेहरे — SWOT विश्लेषण

केरल विधानसभा चुनाव 2026 कांग्रेस के संभावित CM चेहरे — SWOT विश्लेषण तीन दावेदारों की ताकत, कमज़ोरी, मौके और खतरे S — ताकत W — कमज़ोरी O — मौके T — खतरे स्रोत: राजनीतिक विश्लेषण — केरल विधानसभा चुनाव 2026 Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

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कांग्रेस के लोग बताते हैं क‍ि आज की तारीख में के सी वेणुगोपाल ही पार्टी के आंख और कान हैं। 1991 में वेणुगोपाल पहली बार तब सुर्खियों में आए जब केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके गुरु करुणाकरण ने उन्हें कासरगोड से लोकसभा का टिकट दिलाया था। उस समय सिर्फ 28 साल के और पार्टी छात्र विंग के अध्यक्ष थे, हालांकि इस चुनाव में वेणुगोपाल मामूली अंतर से हार गए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।