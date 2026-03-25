पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी अजेय माने जाने वाले वामदल खासकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का पतन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। 34 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहने वाला वाम मोर्चा 2011 में सत्ता से बेदखल हुआ, लेकिन उस समय भी उसका जनाधार मजबूत था।

माकपा को करीब 40 फीसद मत मिले थे। हालांकि, इसके बाद एक दशक में यह आधार सिमटकर लगभग पांच फीसद रह गया और 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। साल 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने वाम मोर्चा को सत्ता से हटाया। इसके बाद वामदलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को बचाए रखना था।

टीएमसी ने कमजोर किया वामपंथी ढांचा

टीएमसी ने सत्ता में आते ही वामपंथी ढांचे को कमजोर करने की रणनीति अपनाई। नतीजतन, वामपंथी कार्यकर्ताओं पर दबाव बढ़ा और संगठन धीरे-धीरे बिखरने लगा। दरअसल, लंबे समय तक सत्ता में रहने का असर भी पार्टी पर साफ दिखाई देने लगा था। वामदलों के कई नेता और कार्यकर्ता जमीनी संघर्ष की उस परंपरा से दूर हो चुके थे, जिसने कभी उन्हें मजबूत बनाया था।

पार्टी की विचारधारा तो कायम रही, लेकिन सड़क पर संघर्ष करने की क्षमता कमजोर पड़ गई। यही वजह रही कि 2014 के लोकसभा चुनाव में माकपा का मत फीसद गिरकर करीब 23 फीसद रह गया और उसे केवल दो सीटें मिलीं। 2016 के विधानसभा चुनाव में यह और घटकर 20.1 फीसद पर आ गया और सीटें भी 26 तक सिमट गईं।

बीजेपी का ग्राफ भी बढ़ा

इस बीच, राज्य में एक नया राजनीतिक समीकरण बनना शुरू हुआ। वामदलों और कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति ने विपक्ष की जगह लगभग खाली कर दी। इस राजनीतिक खालीपन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तेजी से भरा।

2014 में जहां भाजपा के पास बंगाल में सिर्फ दो लोकसभा सीटें थीं, वहीं 2019 में यह संख्या बढ़कर 18 हो गई। इसी चुनाव में वामदलों का मत फीसद घटकर 6.28 फीसद रह गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष रहे एक नेता के मुताबिक वामदलों के मतों का बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर ट्रांसफर हो गया।

दरअसल, टीएमसी सरकार के खिलाफ नाराजगी रखने वाले वाम समर्थकों के पास मजबूत विकल्प नहीं था। ऐसे में उन्होंने भाजपा को एक प्रभावी विपक्ष के रूप में देखना शुरू किया। यही कारण रहा कि 2019 में भाजपा का मत फीसद 23 से बढ़कर 40.6 फीसद तक पहुंच गया, जबकि माकपा का आधार तेजी से खिसक गया।

वामदलों के बुरे हाल के लिए उनके आंतरिक कारण भी जिम्मेदार

वामदलों के पतन के पीछे सिर्फ राजनीतिक परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि आंतरिक कारण भी जिम्मेदार रहे। 34 वर्षों के शासन के बाद मतदाताओं में बदलाव की इच्छा पैदा हो गई थी। सत्ता-विरोधी भावना धीरे-धीरे मजबूत होती गई। इसके अलावा, पार्टी अपने पारंपरिक आधार वर्ग (किसानों और मजदूरों) की बदलती आकांक्षाओं को समझने में भी पीछे रह गई।

भूमि सुधारों के जरिए वामदलों ने जो मजबूत आधार तैयार किया था, उसे आगे बढ़ाने में वे सफल नहीं हो पाए। सहकारी खेती जैसे प्रयोग लागू नहीं हो सके, जिससे कृषि क्षेत्र में ठहराव आया। वहीं, पार्टी और प्रशासन के बीच की सीमाएं भी धुंधली हो गईं। आम लोगों के जीवन में पार्टी का दखल बढ़ने लगा, जिससे असंतोष पैदा हुआ।

छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक भ्रष्टाचार और संगठनात्मक गिरावट ने भी वामदलों को कमजोर किया। पार्टी कार्यालयों पर सरकारी कामकाज के वितरण का आरोप लगने लगा, जिससे उनकी छवि प्रभावित हुई। इसके साथ ही, औद्योगीकरण की कोशिशों के दौरान सिंगूर और नंदीग्राम जैसे विवादों ने वाम सरकार की साख को गहरा झटका दिया। इन घटनाओं ने किसानों और आम जनता के बीच असंतोष को और बढ़ाया।

2022 में बीजेपी जीती 77 विधानसभा सीटें

साल 2019 के बाद भाजपा ने अपने बढ़ते प्रभाव को और मजबूत किया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीतकर खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित कर लिया, जबकि वामदल और कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चले गए। वाम मोर्चा का खाता तक नहीं खुला, जो उसके पतन की सबसे बड़ी निशानी थी।

हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर 12 रह गईं और टीएमसी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाते हुए 42 में से अधिकांश सीटें जीत लीं। लेकिन वामदलों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ और वे अभी भी राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में वामदलों का पतन कई कारणों का परिणाम है-लंबे शासन की थकान, संगठनात्मक कमजोरी, वैचारिक जड़ता, और बदलते राजनीतिक समीकरणों को समझने में विफलता। कभी मजबूत ‘लाल’ गढ़ रहा बंगाल अब पूरी तरह बदल चुका है, जहां वामपंथी राजनीति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।

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पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से करीब 40 से 45 मुस्लिम बहुल सीटों पर पर भूमिका निर्णायक रहने की उम्मीद है। इनमें मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में कई सीट हैं जहां 50 से 75 फीसद तक मुसलिम मतदाता हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।