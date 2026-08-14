अंबाला में स्थित पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच गुरूवार शाम को जबरदस्त झड़प हुई है। पंजोखड़ा साहब में बीते कई दिनों से अच्छा-खासा बवाल हो रहा है।

सवाल यह है कि आखिर यह बवाल हो क्यों रहा है?

यह मामला पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारे में 7 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय एंटी खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड के पहुंचने की वजह से शुरू हुआ। आरोप है कि मंड अपने बेटे के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे थे और इस दौरान उन पर निहंग सिखों ने हमला कर दिया। इसके कोई वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए।

कौन हैं गुरसिमरन सिंह मंड?

गुरसिमरन सिंह मंड खालिस्तान विरोधी हैं। इस वजह से वह खालिस्तान समर्थकों के निशाने पर रहे हैं। मंड पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था और दो लोगों को गिरफ्तार किया था। मंड के बेटे भवजोत सिंह पर भी हमला हुआ और उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस घटना के बाद मंड को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है।

#WATCH | Haryana: National president of International Anti Khalistani Terrorist Front, Gursimran Singh Mand injured after allegedly being attacked at Gurudwara Panjokhra Sahib in Ambala. pic.twitter.com/X9eRdwcdUp — ANI (@ANI) August 7, 2026

क्या हैं आरोप?

सिख समुदाय के प्रतिनिधियों का आरोप है कि पंजोखड़ा गुरुद्वारे के आसपास गाड़ियों की आवाजाही बंद की गई थी लेकिन इसके बावजूद मंड ने अपनी एसयूवी गाड़ी को लोगों पर चढ़ा दिया और इसमें कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। सिख समुदाय के नेताओं ने चेतावनी दी थी कि अगर 13 अगस्त तक मंड के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग पंजोखड़ा साहिब में इकट्ठा होंगे।

मंड के खिलाफ केस दर्ज करने और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर सिख समुदाय के लोग बृहस्पतिवार शाम को सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए। जब प्रदर्शनकारी जीटी रोड पर पहुंच गए तो इससे दिल्ली-अमृतसर, दिल्ली-चंडीगढ़ और नारायणगढ़-दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लग गया। यह जाम लगभग 20 किलोमीटर तक लगा रहा और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई।

पुलिस पर किया पथराव

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े लेकिन इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में डीएसपी वीरेंद्र शर्मा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने काफी मशक्कत कर प्रदर्शनकारियों को जीटी रोड से हटाया और जाम खुलवाया। जाम खुलवाने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। इसमें डीएसपी वीरेंद्र शर्मा के अंगूठे में काफी चोट आई है।

इससे पहले अंबाला पुलिस और प्रशासन की सिख समुदाय के लोगों से बातचीत हुई थी। इसमें मांग की गई थी कि मंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ा जाना चाहिए।

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जून, 1984 में भारतीय सेना ने खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरांवाला और उसके समर्थकों को गोल्डन टेंपल से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इसके दो साल बाद ही आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप (एनएसजी) और पंजाब पुलिस को ऑपरेशन ब्लैक थंडर करना पड़ा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।