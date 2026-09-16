पंजाब की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी (BJP) अब राज्य के बड़े राजनीतिक परिवारों से जुड़े चेहरों को अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही है। अलग-अलग दलों और राजनीतिक घरानों से जुड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की यह रणनीति पड़ोसी राज्य हरियाणा में अपनाए गए BJP के मॉडल की याद दिलाती है।

हालांकि, पंजाब BJP का कहना है कि पार्टी में शामिल होने की इच्छा रखने वाले नेताओं की संख्या बढ़ी है और इसी वजह से नए चेहरों को जगह दी जा रही है।

बादल परिवार से जुड़ा एक और चेहरा BJP में

पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के दिग्गज नेता रहे दिवंगत प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई मेजर (रिटायर्ड) भूपिंदर सिंह ढिल्लों सोमवार को BJP में शामिल हो गए। वह भले ही अपने भतीजे और पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल जितने चर्चित राजनीतिक चेहरा नहीं हैं, लेकिन बादल परिवार से उनका लंबे समय का जुड़ाव उन्हें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

ढिल्लों करीब 25 साल तक प्रकाश सिंह बादल के राजनीतिक सलाहकार रहे। उनके साथ उनके बेटे अमरवीर सिंह बावा ने भी BJP की सदस्यता ली।

भगवंत मान के परिवार से भी BJP ने जोड़ा चेहरा

ढिल्लों के BJP में शामिल होने से चार महीने पहले मई में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान भी BJP में शामिल हुए थे। ज्ञान सिंह पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के सक्रिय समर्थक रहे थे और 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए प्रचार भी किया था।

बाद में उन्होंने मान सरकार की आलोचना शुरू कर दी थी। खास तौर पर अब वापस ली जा चुकी लैंड-पूलिंग पॉलिसी को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा था।

ज्ञान सिंह के BJP में शामिल होने के बाद अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भगवंत मान पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि जब अपने परिवार के लोग भी साथ छोड़ने लगें, तो समझना चाहिए कि कुछ गंभीर रूप से गलत है।

कांग्रेस से अकाली दल तक, राजनीतिक घरानों पर BJP की नजर

पिछले कुछ वर्षों में BJP पंजाब के कई स्थापित राजनीतिक परिवारों से जुड़े नेताओं को अपने साथ ला चुकी है। इनमें पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री और पटियाला के पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत कांग्रेस मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू तथा पूर्व अकाली नेता गुरचरण सिंह तोहरा के पोते कंवरवीर सिंह तोहरा शामिल हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल भी जनवरी 2023 में कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुए थे।

हरियाणा में भी आजमाया जा चुका है यह मॉडल

पंजाब में BJP की यह रणनीति पड़ोसी राज्य हरियाणा में पार्टी की पुरानी कोशिशों से भी जुड़ी नजर आती है। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं चौधरी बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी में शामिल किया था। उस समय BJP राज्य में अपने दम पर मजबूत राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश कर रही थी। राव इंद्रजीत सिंह बाद में केंद्र की BJP नीत NDA सरकार में मंत्री भी बने।

हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीरेंद्र सिंह BJP छोड़कर कांग्रेस में लौट गए। उनके बेटे और IAS अधिकारी से BJP सांसद बने बृजेंद्र सिंह ने भी इससे करीब एक महीने पहले BJP छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था।

हरियाणा में BJP ने कई प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के सदस्यों को भी अपने साथ जोड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई रणजीत सिंह चौटाला 2019 से 2024 तक BJP नीत हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। 2024 में उन्होंने हिसार से BJP के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद रानिया विधानसभा सीट से BJP का टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए। बाद में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।

इसी तरह BJP ने बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी तथा भजनलाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को भी पार्टी में शामिल किया।

पंजाब में BJP के सामने अपनी अलग जमीन तैयार करने की चुनौती

पंजाब की राजनीति में BJP लंबे समय तक SAD के साथ गठबंधन के सहारे अपनी भूमिका निभाती रही। 2020 में दोनों दलों का गठबंधन टूटने के बाद BJP ने राज्य में अपना स्वतंत्र संगठन और चुनावी आधार मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी राज्य की राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक, कांग्रेस, SAD और दूसरे दलों के प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से जुड़े लोगों को BJP में शामिल करने के पीछे एक वजह उनके पहले से बने राजनीतिक नेटवर्क हो सकते हैं। ऐसे नेताओं के पास पहले से स्थानीय संपर्क, राजनीतिक नेटवर्क, क्षेत्र की राजनीति की समझ और दशकों में तैयार हुआ अपना जनाधार होता है। इससे BJP को राज्य में बिल्कुल नया नेतृत्व तैयार करने में लगने वाले समय की तुलना में तेजी से अपना राजनीतिक नेटवर्क बनाने में मदद मिल सकती है।

एक पर्यवेक्षक के मुताबिक, अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि से नेताओं को शामिल करके BJP ऐसे लोगों को अपने साथ ला रही है, जो पहले से पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियों और राज्य की चुनावी व्यवस्था को समझते हैं। इससे पंजाब BJP का नेतृत्व भी पार्टी की पारंपरिक छवि से अलग दिखाई देने लगा है।

BJP ने हरियाणा की नकल से किया इनकार

पंजाब BJP के मीडिया प्रभारी विनीत जोशी ने इस रणनीति को हरियाणा मॉडल की नकल मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि लोग खुद BJP में शामिल होना चाहते हैं। उनके मुताबिक, अब पार्टी के पास बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जो BJP में आना चाहते हैं और पार्टी को तय करना होता है कि किसे शामिल किया जाए और किसे नहीं।

SAD प्रवक्ता परमबंस सिंह रोमाना ने भूपिंदर सिंह ढिल्लों के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि ढिल्लों पार्टी में नहीं थे। ऐसे में उनके बीजेपी में जाने से SAD का कोई लेना-देना नहीं है और पार्टी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

AAP और कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना

AAP ने BJP में शामिल होने वाले नए चेहरों को ऐसे नेता बताया जिनकी राजनीतिक प्रासंगिकता पहले ही कम हो चुकी है। AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने BJP की रणनीति पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी यहां से ईंट और वहां से मलबा जुटाकर अपना घर बनाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि पंजाब में BJP का कोई आधार और कैडर नहीं है और नए नेताओं को शामिल करना राज्य में सत्ता हासिल करने की उसकी कोशिश को दिखाता है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी BJP के राज्य में मजबूत आधार और कैडर नहीं होने का दावा किया है।

SAD से संभावित गठबंधन के बीच बढ़ी हलचल

भूपिंदर सिंह ढिल्लों का BJP में शामिल होना ऐसे समय हुआ है जब BJP और SAD के बीच आगामी चुनावों को लेकर संभावित गठबंधन के लिए अनौपचारिक बातचीत की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में राजनीतिक परिवारों से जुड़े चेहरों को BJP में शामिल किए जाने की कवायद पंजाब में पार्टी की आगे की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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