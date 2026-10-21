Bhagwant Mann IGI Airport: पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पेरिस से लौटते वक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोककर रखा गया। पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लिया गया। AAP ने इसे मुख्यमंत्री मान का अपमान बताया है।

दरअसल, आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी बलतेज सिंह पन्नू ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार ने भगवंत मान को अपमानित करने और पंजाब की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। उनका आरोप है कि यह सबकुछ एक सोची-समझी साजिश के तौर पर किया गया है।

AAP ने क्या-क्या लगाए आरोप?

बलतेज पन्नू ने आरोप लगाया, “जब मुख्यमंत्री पेरिस से लौटकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें जानबूझकर रोका गया। बहाने बनाए गए कि उनका सामान अभी आ रहा है या अभी चेक हो रहा है। ये सरासर झूठ थे। तीन घंटे बाद जब भगवंत मान को जाने दिया गया तो उन पर 50,000 रुपये का चालान काट दिया गया।”

इसके अलावा बलतेज पन्नू ने आगे कहा, “तीन घंटे बाद जब भगवंत मान अपना सामान गाड़ी में रखकर निकलने ही वाले थे तो अधिकारी दौड़ते हुए उनके पास आए और कहा कि उन पर ऊपर से भारी दबाव है। इसके बाद उन्होंने 50,000 रुपये का एक बेतुका चालान काट दिया। यह पंजाब की पहचान और गरिमा पर सीधा हमला है।”

किसी और सीएम का नहीं हुआ ऐसा अपमान

बलतेज पन्नू ने कहा, “क्या कभी किसी मुख्यमंत्री को इस तरह हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोका गया है? क्या कभी किसी मुख्यमंत्री का 50,000 रुपये का चालान काटकर अपमान किया गया है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवंत सिंह मान एक पंजाबी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब की बेहतरी के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।”

पन्नू ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पंजाब और पंजाबी पहचान को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चाहे किसानों को डेढ़ साल तक दिल्ली की सीमाओं पर रोके रखना हो या पंजाब के हक का फंड रोक देना हो, केंद्र सरकार ने लगातार हर स्तर पर पंजाब का गला घोंटने की कोशिश की है।”

हाईकोर्ट की इजाजत के बाद गए थे पेरिस

बता दें कि केंद्र सरकार ने भगवंत मान की पेरिस यात्रा के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पंजाब सरकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गई थी। हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि केंद्र ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह राजनीतिक पहलू या दृष्टिकोण क्या है। बलतेज ने केंद्र सरकार के उस फैसले को भी राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित भी बताया है।

पंजाब के मानसा जिले में पिछले सप्ताह हुई एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही थी, जिसे पंजाब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह ऐलान किया। पढ़िए पूरी खबर…