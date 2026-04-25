राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के लगभग दो-तिहाई सांसदों ने राघव चड्ढा और संदीप पाठक के नेतृत्व में घोषणा की कि वे संसदीय दल का भाजपा में विलय करेंगे। इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह घोषणा मात्र एक औपचारिकता थी, पार्टी में पदोन्नत किए गए और सत्ता के पदों पर आसीन किए गए लोगों का अपरिहार्य परिणाम, जिन्होंने अन्ना आंदोलन के प्रति ईमानदार और वफादार लोगों की कीमत पर ऐसा किया।

काफी समय से AAP ने पुनर्विचार करने और अपनी रणनीति में सुधार करने से इनकार कर दिया है। यह वह पार्टी नहीं है जिसे हम सब जानते थे। वह एक क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसमें भारतीय राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता थी। वह एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसमें भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए लोगों को साथ लेकर चलने का चरित्र और दृढ़ संकल्प था, लेकिन जब AAP यह भूल गई कि उसका सबसे बड़ा फोकस संसाधन धन, सत्ता या संस्थाओं पर चला गया और नैतिक पूंजी को भूल गई। तभी से उसका पतन शुरू हो गया।

शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने जीवन के हर क्षेत्र से प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित किया था। जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, वकील, राजनयिक, पत्रकार, कॉर्पोरेट प्रबंधक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डॉक्टर शामिल थे। वे अपने-अपने क्षेत्रों में सफल थे, अपने-अपने तरीके से सितारे थे। उन्हें चमकने के लिए किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं थी। वे आम आदमी पार्टी में इसलिए शामिल हुए, क्योंकि उन्हें वास्तव में लगता था कि यदि देश को अपनी क्षमता का एहसास करना है तो उसे अपनी दिशा बदलनी होगी।

जब देश ने भ्रष्टाचार के अभिशाप से लड़ने के लिए अन्ना आंदोलन द्वारा दिए गए आह्वान पर व्यापक प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो ये लोग उस क्रांतिकारी यात्रा में सहयात्री बनना चाहते थे। दुर्भाग्य से यह यात्रा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व दूरदृष्टिहीन लोगों ने किया था।

यह विडंबना ही है कि पारदर्शिता और लोकतंत्रीकरण के आंदोलन से जन्मी पार्टी अब एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली पार्टी बनकर रह गई है। AAP ने पारंपरिक पार्टियों की “उच्च कमान संस्कृति” की आलोचना की थी, लेकिन उसने खुद ही एक “अति उच्च कमान” बना ली, जहां एक व्यक्ति के सिवा किसी नेता, मंत्री या पदाधिकारी का कोई महत्व नहीं था। बाकी सब तो बस मशीन की तरह काम करते थे, जो आदेश के अनुसार बोलते और करते थे।

इस स्थिति में नेता और पार्टी के बीच अलगाव होना तय था। और जब कोई पार्टी या संगठन लोकतांत्रिक नहीं रह जाता, तो वह अपने चुने हुए लोगों के करियर को आगे बढ़ाने का एक जरिया बन जाता है। ये लोग इतने समझदार होते हैं कि वे जानते हैं कि उन्हें पार्टी के प्रति नहीं, बल्कि नेता के प्रति वफादार रहना है। पिछले कुछ वर्षों में आम आदमी पार्टी में ऊपर से नीचे तक ऐसे ही लोग भरे पड़े थे। वे सांसद, विधायक और मंत्री बने। ऐसे नेताओं के अहंकार के कारण निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को कष्ट सहना पड़ा।

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी के विपरीत, अरविंद केजरीवाल में अपने सबसे करीबी सहयोगियों को खोने की अनोखी आदत है। ऐसे लोगों की सूची लंबी है। राघव चड्ढा कभी केजरीवाल के चहेते थे। उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और राज्य में आम आदमी पार्टी की सफलता का श्रेय उन्हें ही दिया गया था। राज्य में सरकार बनने के बाद उन्हें केजरीवाल का खास आदमी माना जाता था। लेकिन जब पार्टी मुश्किल में थी और उसके शीर्ष नेता जेल में थे, तब वे कहीं नजर नहीं आए।

इसी तरह, संदीप पाठक एक समय आम आदमी पार्टी (AAP) के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। पार्टी का पूरा ढांचा उनके नियंत्रण में था। हालांकि वे लाइमलाइट से दूर रहते थे, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सफलता में उनकी भी अहम भूमिका थी।

एक अन्य बागी नेता स्वाति मालीवाल, अन्ना आंदोलन से पहले ही केजरीवाल की प्रमुख टीम की सदस्य थीं। बहुत कम उम्र में ही वे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बन गईं। वरिष्ठ नेताओं के दावों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में पदोन्नत किया गया। विडंबना यह है कि उन्होंने केजरीवाल से बेहद कटु तरीके से नाता तोड़ा।

इन तीनों नेताओं का राजनीतिक करियर केवल एक ही व्यक्ति की बदौलत कायम रहा, लेकिन वह उन्हें अपने पास नहीं रख सका और वे बेहतर अवसरों की तलाश में आगे बढ़ गए। आम आदमी पार्टी (AAP) एक ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार करने में असमर्थ रही है जो आज के संकट से निपट सके या उन लोगों को पार्टी में बनाए रख सके, जिन्हें सार्वजनिक जीवन में अपना स्थान पार्टी की बदौलत मिला है। पार्टी, और विशेष रूप से उसके नेता को एक मजबूत टीम बनाने में अपनी इस विफलता पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है।

पीएम मोदी के समर्थक, कभी नहीं दिया AAP का साथ, केजरीवाल को झटका देने वाले कौन हैं विक्रमजीत सिंह साहनी?

आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले सात सांसदों में एक नाम विक्रमजीत सिंह साहनी का भी है। साहनी को आम आदमी पार्टी ने 2022 में पंजाब से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी भी पीएम मोदी या भाजपा की आलोचना नहीं की है। साहनी के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में उनके मित्र हर पार्टी में हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य पंजाब की खुशहाली है। पढ़ें पूरी खबर।

(लेखक सत्यहिंदी के सह-संस्थापक और ‘रीक्लेमिंग भारत’ पुस्तक के लेखक हैं)