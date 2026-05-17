Rahul Gandhi On NEET-UG 2026: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना रुख और तीखा कर दिया और सवाल उठाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया।

राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में 2024 और 2026 के NEET परीक्षा पेपर लीक मामलों से निपटने के तरीके की तुलना की और प्रधानमंत्री मोदी से देश द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने को कहा।

सीबीआई फिर जांच कर रही- राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा, ” NEET 2024 पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द नहीं हुई। मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। CBI ने जांच बिठाई। एक कमेटी बनी। NEET 2026, पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया। CBI फिर जांच कर रही है। एक और कमेटी बनेगी।”

NEET 2024:

पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द नहीं हुई। मंत्री ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। CBI ने जांच बिठाई। एक कमेटी बनी।



NEET 2026:

पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। मंत्री ने फिर इस्तीफ़ा नहीं दिया। CBI फिर जाँच कर रही है। एक और कमेटी बनेगी।



मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है – जवाब… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 17, 2026

राहुल गांधी ने पीएम मोदी से किए सवाल

राहुल गांधी ने कहा, “मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है – जवाब दो! बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार-बार इस “परीक्षा पे चर्चा” पर आप चुप क्यों हैं? बार-बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं।”

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने मंगलवार को NEET-UG 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया, क्योंकि जांचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले थे कि परीक्षा के प्रश्नपत्र में पूछे गए प्रश्नों से मिलते-जुलते कई प्रश्न परीक्षा से पहले ही प्रसारित किए गए थे। सरकार ने बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया, जबकि अब इसकी दोबारा जांच 21 जून को की जाएगी।

23 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए

इस रद्द होने से लगभग 23 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। इसी बीच, सीबीआई ने शनिवार को इस मामले में एक और कथित मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मनीषा गुरुनाथ मंधारे के रूप में हुई है। एजेंसी के अनुसार, पूछताछ के बाद मंधारे को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया।

नीट पेपर लीक मामले में एनटीए सख्त

नीट यूजी पेपर बनाने की प्रक्रिया से जुड़े दो लोगों को सीबीआई ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पता चला है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सीबीआई को उन पेपर सेट करने वाले लोगों और अनुवादकों के नामों की एक लिस्ट सौंपी हैं, जो एजेंसी की नजर में हैं। यह भी पता चला है कि एनटीए, 21 जून से होने वाली दोबारा नीट परीक्षा से पहले, पेपर सेट करने वाले और अनुवादकों की अपनी मौजूदा लिस्ट में बड़े फेरबदल कर रही है। पढ़ें पूरी खबर…