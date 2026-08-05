झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बीती 2 जुलाई को घोषित हुआ। आयोग ने 2,204 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया और 18 से 20 जुलाई के बीच मेंस परीक्षा कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया।

हालांकि, रिजल्ट आते ही विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आयोग ने कैटेगरी-वाइज कटऑफ जारी नहीं की। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक कथित ओएमआर शीट वायरल हुई। दावा किया गया कि एक अभ्यर्थी ने सिर्फ 48 सवालों के जवाब दिए थे, फिर भी उसे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर दिया गया।

अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि जारी किए गए रिजल्ट पर जेपीएससी के अध्यक्ष, सचिव या आयोग के किसी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं थे, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसा होना चाहिए।

बढ़ते विरोध बीच आयोग ने 18 से 20 जुलाई को होने वाली मुख्य परीक्षा रद्द कर दी। अब इन्हीं कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता की मांग को लेकर झारखंड के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि जेपीएससी के पेपर लीक किए गए, सीटें बेची गई हैं और उन्हें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, मामले की जांच ईडी या सीबीआई को सौंपी जाए। आंदोलन की शुरुआत स्टूडेंट लीडर और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) से जुड़े देवेंद्रनाथ महतो ने 25 जुलाई को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने के साथ की।

इस आंदोलन की शुरुआत में कम 100-150 लोग जुटे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए समर्थन और भीड़ बढ़ने लगी। मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में चल रहे डूरंड कप मैच के चलते जिला प्रशासन ने 26 जुलाई को धरनास्थल में बदलाव किया। अब यह धरना-प्रदर्शन अटल स्मृति वेंडर मार्केट के समीप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडिन में अंदर जारी है। यहां हर रोज भारी तादाद में अभ्यर्थियों का आना-जाना जारी है।

जारी धरना-प्रदर्शन के बीच अभ्यर्थियों ने 6 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेरने की ऐलान किया था, लेकिन मानसून सेशन की शुरुआत उसी दिन से हो रही है। जिसके चलते इसमें बदलाव किया गया है, लेकिन इसी बीच देवेंद्र महतो ने 2 अगस्त से आमरण अनशन की घोषणा कर दी और तब उसे उनका अनशन जारी है।

देवेंद्र नाथ महतो कौन हैं?

देवेंद्र नाथ महतो झारखंड की राजधानी रांची जिले के राहे प्रखंड के कापीडीह गांव के निवासी हैं। साल 2006 में महतो ने 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। साल 2008 में उन्होंने इंटर और साल 2017 में रांची के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय संस्कृत से ग्रेजुएट किया। उन्होंने कुरमाली भाषा से पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड भी किया है।

देवेंद्र महतो पूर्व सरकारी शिक्षक विशंभर महतो के बेटे हैं। देवेंद्र कॉलेज के दिनों से ही छात्रों के हितों को लेकर आवाज उठाने लगे थे। साल 2015 में देवेंद्र ने रघुवर दास की सरकार के वक्त लागू की गई नियोजन नीति के विरोध में आंदोलन शुरू किया। इसके बाद साल 2016 में छात्रवृत्ति घटने को लेकर सड़क पर आकर आवाज बुलंद की।

इसके बाद उन्होंने साल 2019 में 6वें जेपीएससी में कथित गड़बड़ियों को लेकर एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान उनकी मां दमयंती देवी का निधन हो गया।

देवेंद्र कहते हैं कि आंदोलनों के कारण साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जेल भेज दिया गया। वह उस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। जेल में रहने के दौरान भी उन्हें 1.48 लाख वोट मिले और वह तीसरे नंबर पर रहे। यहां से भाजपा के संजय सेठ सांसद है, जो वर्तमान में एनडीए सरकार में राज्य रक्षा मंत्री हैं।

नवंबर, साल 2024 में ही महतो ने फिर राज्य विधासभा चुनाव में सिल्ली सीट से किस्मत आजमाई, लेकिन यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 44,000 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहे। देवेंद्र ने यह चुनाव जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के टिकट पर लड़ा था।

देवेंद्र महतो के मुताबिक, छात्रों के मुद्दों और आंदोलन करने की वजह से उनके खिलाफ 30 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। देवेंद्र के साथ रहे चंदन ने बीबीसी हिंदी को बताया कि उनके नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन के दौरान झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमिशन (जेएसएससी)-सीजीएल परीक्षा को रद्द किया गया। इसी तरह झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की मैट्रिक परीक्षा भी पेपर लीक की आशंका के बाद उसे भी रद्द करना पड़ा। छात्रों के हितों और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर उनका आंदोलन हमेशा जारी रहा है।

आमरण अनशन कर रहे देवेंद्र महतो कहते हैं कि पहली जेपीएससी से लेकर 14वीं तक सभी परीक्षा विवादों में है। साल 2005-06 में आयोजित हुई दूसरी जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच होने के बावजूद कोर्ट से अभी तक अंतिम फैसला नहीं आ सका।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और देवेंद्र महतो की मांगें क्या हैं?

14वीं जेपीएससी परीक्षा को आयोजित करने वाली कंपनी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के द्वारा पूर्व में आयोजित किए गए सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए

जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराई जाए।

भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल पद से हटाया जाए।

दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

भविष्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय भर्ती प्रणाली लागू की जाए।

लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, ताकि त्वरित न्याय मिल सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि न्याय आगामी तीन महीनों में मिले।

जेपीएससी और जेएसएससी के सभी भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाया जाए। आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए जेपीएससी और जेएसएससी में वैसे पदाधिकारियों को बहाल किया जाए, जिनका बीते 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड साफ-सुथरा हो।

वर्तमान में जो कंपनी परीक्षा आयोजित कर रही है, यानी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) को ब्लैकलिस्ट किया जाए। उसके बाद टीसीएस जैसी कंपनियों को परीक्षा आयोजित कराने का ज़िम्मा सौंपा जाए, ताकि स्टूडेंट्स का विश्वास बहाल किया जा सके।

अब तक क्या हुई कार्रवाई?

19 अप्रैल को 14वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई।

2 जुलाई को इसका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। 103 पदों के लिए 2,204 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन हुआ। मुख्य परीक्षा की तारीख 18 से 20 जुलाई तय की गई।

नतीजे आने के बाद कथित तौर पर पेपर लीक की बात सामने आई।

20 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी ने छापेमापी कर तीन कर्मियों को अरेस्ट किया। उसी दिन राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके और जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांगते ने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने 21 जुलाई को इसे स्वीकार कर लिया और इसी तारीख को FIR दर्ज की गई।

बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 जुलाई को मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय सहित कुल आठ जगहों पर छापेमारी की। इसमें परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता सहित अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही जेपीएससी अध्यक्ष एल. ख्यांगते से सीआईडी कई घंटे पूछताछ की जा चुकी है।

इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से 25 जुलाई से 29 सितंबर के बीच आयोजित होनेवाली सभी 9 परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं। इसमें जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के अलावा सिविल जज परीक्षा, सहायक लोक अभियोजक परीक्षा जैसी बेहद अहम भर्तियां शामिल हैं।

हालांकि, इसी बीच मुद्दा एक होने बावजूद छात्र आंदोलन दो हिस्सों में बंट गया है।

इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले देवेंद्र महतो और उनके दल के नेताओं को छात्रों ने यह कह दिया है कि वह राजनीतिक दल से है। ऐसे में वह इस आंदोलन से दूर रहें। ऐसे में अब धरनास्थल पर दो मंच बने हैं। एक मंच पर स्टूडेंट्स हैं तो दूसरे पर देवेंद्र महतो और उनके समर्थक।

ऐसे में 6 अगस्त से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जेपीएससी मुद्दे पर ज़ोरदार हंगामा होने की पूरी संभावना है।

विपक्षी बीजेपी स्टूडेंट्स के मुद्दों को लगातार समर्थन दे रही है। साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देवेंद्रनाथ महतो गुट के मुताबिक़ विधानसभा घेराव पूर्व निर्धारित तारीख 6 अगस्त को फिलहाल स्थगित किया गया है और नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

जेपीएससी-14 को लेकर आरोप क्या हैं?

14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन 29 जनवरी को निकला था। 19 अप्रैल को राज्य के 564 केंद्रों पर इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई। 21 अप्रैल को मॉडल उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गईं। 2 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया और फिर यहीं विवाद शुरू हो गया।

सोशल मीडिया पर कथित ओएमआर शीट वायरल होने लगीं। दावा किया जाने लगा कि सेलेक्शन पाने वाले कुछ उम्मीदवारों ने पूरे प्रश्न तक हल नहीं किए। विवाद बढ़ा तो 25 से 27 जुलाई को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। इस प्रारंभिक परीक्षा में सौ-सौ सवालों के दो पेपर जनरल स्टडी-एक और झारखंड जनरल स्टडी-दो हुए।

प्रोटेस्ट के कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी की OMR शीट वायरल हो गई। इससे पता लग रहा है कि उसने 100 प्रश्नों में महज 48 प्रश्नों को हल किया मगर उसका सेलेक्शन हो गया। मामले की गंभीरता को भांपते हुए सीआईडी ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया।

जिसमें परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों से कहा है कि 30 जुलाई से पांच अगस्त के बीच वे अपने दोनों पेपर की ओएमआर सीट की फोटो कॉपी को आयोग को ईमेल के जरिए उपलब्ध करवाएं। इतना ही नहीं, अगर कोई ओएमआर शीट न दे पाने में सक्षम है तो उसे लिखित में कारण बताकर अपना रोल नंबर देना होगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट रेडार पर आ गई है। इस मामले में सीआईडी ने प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए एक अभ्यर्थी सुमन सौरभ को गिरफ़्तार किया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

JPSC अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

सिविल सेवा समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर 21 जुलाई को जेपीएससी मुख्यालय सहित सात ठिकानों पर सीआईडी ने छापा मारा। इसमें उप-परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, अन्य स्टाफ और आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल के ठिकाने भी शामिल थे। इसी दौरान वर्तमान जेपीएससी अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने 22 जुलाई 2026 को पद से इस्तीफा दे दिया। उनसे सीआईडी ने कई दिनों से पूछताछ की थी। वह झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा?

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा में हुई गड़बड़ी मामले में सीआईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 21 जुलाई को कैबिनेट बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में मीडियाकर्मियों से बातचीत की थी।

सीआईडी जांच और परीक्षाओं के मामले में मीडिया की ओर से पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा था, “हमने कई एग्जाम सफलतापूर्वक कराए। चूंकि सिस्टम में कुछ छिपे हुए लोग हैं, ऐसी एक्टिविटीज हैं जो समय पर ही सामने आती हैं, ऐसे लोग वर्षों से जगह-जगह पर बैठकर गलत काम में संलिप्त रहे हैं तो आगे आप देखेंगे कि कई चीजें पारदर्शिता के साथ होंगी। बता दें, झारखंड में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का प्रभार वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है।

बुधवार को सोरेन ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री सोरेन ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों को “अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता” से ले रही है, और छात्रों को आश्वासन दिया कि संवैधानिक और कानूनी ढांचे के भीतर न्याय दिलाया जाएगा।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील सरकार है जो न्याय दिलाने में विश्वास रखती है। जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं, हम उसे हल करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। हमारे युवाओं को संविधान और कानून के दायरे में न्याय जरूर मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी गंभीरता दिखाने के लिए खुलकर अपनी बात नहीं कह सकता, लेकिन सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। इस सरकार के पास हर चीज की समझ और संवेदनशीलता है। छात्रों के हित में जो भी उचित होगा, राज्य सरकार उसी के अनुसार निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपों की जांच चल रही है और मामले की जांच कर रही एजेंसियों से रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि हम जांच एजेंसियों के निष्कर्षों और नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। राज्य की जनता को जल्द ही इस मामले की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। छात्रों को संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार पूरा समर्थन मिलेगा।

झारखंड पेपर लीक से जुड़ी परीक्षाएं

झारखंड में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं पर सवाल खड़े हुए हैं। 2023 में आयोजित JSSC CGL परीक्षा सबसे बड़े विवादों में से एक बन गई। हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा। जिसके बाद परीक्षा कैंसिल कर दोबारा आयोजित की गई। सीआईडी ने जांच शुरू की। JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं भी प्रश्नपत्र सुरक्षा और लीक के आरोपों को लेकर सवालों के घेरे में आ गईं। CID की एक SIT अब इस मामले की जांच कर रही है।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए और शिकायतें हुईं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि यह परीक्षा माफिया नेटवर्क और पेपर लीक करने वाले गैंग का काम था और कई गिरफ्तारियां भी हुईं।

JAC कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा भी तब संदेह के घेरे में आ गई जब हिंदी और विज्ञान के प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। दोनों प्रश्नपत्र बाद में रद्द कर दिए गए और दोबारा आयोजित की गई। सीबीआई जांच के दौरान हजारीबाग और देवघर से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने के बाद झारखंड NEET UG पेपर लीक जांच में भी शामिल हो गया।

हालांकि, यह विवाद कुछ परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। जेपीएससी की कई परीक्षाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। इनमें 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, वन रेंज अधिकारी और सहायक वन संरक्षक की भर्ती शामिल हैं।

झारखंड पात्रता परीक्षा और परियोजना प्रबंधन भर्ती का भी नाम सामने आया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन, मेडिकल कॉलेज सहायक प्रोफेसर और एपीपी की भर्ती को लेकर भी इसी तरह की चिंताएं जताई गईं।

दबाव बढ़ने पर जेपीएससी ने नौ भर्ती परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। आयोग ने इसे अपरिहार्य स्थिति बताया। इससे राज्य भर्ती प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वास को लेकर और भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

रांची में छात्रों का प्रदर्शन: ‘पानी पी लीजिए, यह आत्महत्या के समान’, सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो से फोन पर की बात

झारखंड के रांची में छात्रों के समर्थन में अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो से बुधवार सुबह सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बात की। सोनम वांगचुक की अपील पर देवेंद्र नाथ महतो ने पानी पिया लेकिन उनकी भूख हड़ताल जारी है। देवेंद्र महतो ने बताया कि सोनम वांगचुक ने उनका मनोबल बढ़ाया। पढ़ें पूरी खबर।



