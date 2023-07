बेटे आदित्य के साथ अजित पवार से मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे, दोनों के बीच हुई क्या बात

Maharashtra Politics: अजित पवार और उद्धव ठाकरे की यह मुलाकात महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के बीच हुई है।

डिप्टी सीएम अजित पवार से मिले उद्धव ठाकरे (ANI Image)

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने बुधवार दोपहर राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की। अजित पवार के एनडीए में शामिल होने और उनके फिर से राज्य का डिप्टी सीएम बनने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। अजित पवार इससे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार से तीन दिन में तीन बार मुलाकात कर चुके हैं। शरद पवार से मुलाकात के दौरान अजित गुट ने उन्हें मनाने की कोशिश की। मुलाकात के बाद खुद अजित पवार गुट ने बताया कि शरद पवार ने उनकी सभी बातें बहुत ध्यान से सुनीं लेकिन अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। उद्धव-अजित के बीच शिष्टाचार बैठक? अजित पवार और उद्धव के बीच मुलाकात में क्या बातें हुईं, अभी तक मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि दोनों ही खेमों की तरफ से इसे शिष्टाचार बैठक कहा जा रहा है। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। यह मीटिंग महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा सत्र के बीच हुई है।

