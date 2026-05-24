Nitin Gadkari News: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि उनके लिए लोगों का आशीर्वाद और प्यार सबसे ज्यादा मायने रखता है, न कि बड़े पद और सत्ता। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का एक दौर शुरू कर दिया है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वी महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाओं सहित उनके द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं के बारे में बात की।

जनता का प्यार ही सबसे बड़ी चीज- गडकरी

गडकरी ने कहा, “मेरे जनता दरबार कार्यक्रमों में हजारों लोग आते हैं। मैं उनसे यह नहीं पूछता कि उन्होंने मुझे वोट दिया था या नहीं। अगर मैं कुछ कर सकता हूं, तो मैं हां कहता हूं, अगर नहीं कर सकता, तो मैं ना कहता हूं और मेरा अनुभव अच्छा रहा है, मुझे पूरे देश से प्यार मिला है और भला किसी को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदों की चाह क्यों होनी चाहिए? जनता का प्यार ही सबसे बड़ी चीज है।”

भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आगे कहा कि उन्होंने हमेशा जाति, पंथ और धर्म की परवाह किए बिना लोगों के लिए काम किया है और वे भेदभाव नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, “मैं दलितों, शोषितों और पीड़ितों के उत्थान के लिए काम करने को प्राथमिकता देता हूं। गरीबों की कोई जाति या धर्म नहीं होता, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होती है। हालांकि, कुछ लोग गरीबों को मुफ्त में चीजें बांटते हैं। हालांकि ऐसी प्रथाएं लोगों को नुकसान ही पहुंचाती हैं, फिर भी राजनीति के क्षेत्र में इन्हें एक आम चलन मान लिया गया है।”

अरुणाचल और त्रिपुरा के होटल मालिक नहीं लेते शुल्क- गडकरी

गडकरी ने कहा कि जब नागपुर के लोग देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, तो होटल मालिक और अन्य लोग उनके मूल स्थान के बारे में जानने के बाद उनसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं।

उन्होंने कहा, “लोग आकर मुझसे यह अनुभव साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में इतने सारे लोग इतना स्नेह दिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह नागपुर से है, तो वे पैसे नहीं लेते। बहुत से लोग आकर मुझे यह बताते हैं, और लोगों का यह आशीर्वाद और प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।”

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। उनकी विभिन्न कहानियों को भी उपस्थित लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भी एक किस्सा सुनाया। नितिन गडकरी ने कहा, “कॉलेज में पढ़ते समय मैं भी एक लड़की के हकलाते हुए भाषण पर हंसता था। लेकिन प्रधानाचार्य के एक वाक्य ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…