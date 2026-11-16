मुंबई-गोवा हाईवे के निर्माण में देरी के पीछे कई बड़ी कंपनियों और कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। इनमें राजस्थान के एक पूर्व कांग्रेस मंत्री से जुड़ी कंपनी, RBI की डिफॉल्टर सूची में शामिल एक फर्म, ED की जांच का सामना कर चुके कारोबारी की कंपनी और महाराष्ट्र के समृद्धि एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से जुड़े रहे एक पूर्व अधिकारी का उपक्रम शामिल है।

द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के मुताबिक, इन कंपनियों का संबंध मुंबई-गोवा हाईवे के महाराष्ट्र वाले हिस्से के उन पांच स्ट्रेच से है जिनका निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया है। 592 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर करीब 8 किलोमीटर का काम अभी बाकी है। इसे पूरा करने की लागत 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ने का अनुमान है।

मुंबई-गोवा हाइवे कब होगा पूरा?

9 सितंबर को गोवा के पोरवोरिम में 5.15 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे के निर्माण में हुई देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस देरी के लिए उन्हें ‘शर्मिंदगी’ महसूस हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल हाईवे के उद्घाटन समारोह में वह शामिल नहीं होंगे।

महाराष्ट्र में हाईवे के 472 किलोमीटर लंबे हिस्से में अभी काम बाकी है। रिकॉर्ड के मुताबिक, 13 निर्माण पैकेज में से पांच का काम अधूरा है। इसमें दो बाईपास के करीब 3 किलोमीटर हिस्से, 192 मीटर लंबा एक पुल, 1.8 किलोमीटर लंबा एक फ्लाईओवर और चार जगहों पर कुल 1.5 किलोमीटर तक पहाड़ियों को काटने का काम शामिल है। इसके अलावा सड़क निर्माण के कुछ अन्य काम भी जारी हैं।

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मुंबई-गोवा हाईवे की योजना पहली बार 2006 में बनाई गई थी। इसे मुंबई के पास पनवेल से कन्याकुमारी तक NH-66 को चार लेन का बनाने और आर्थिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना का हिस्सा रखा गया था।

महाराष्ट्र में हाईवे के पहले 21 किलोमीटर हिस्से पर काम अक्टूबर 2007 में गोवा सीमा के पास शुरू हुआ था। यह काम 2013 में पूरा हुआ। इसके बाद दूसरे हिस्सों के लिए 2015-16 में मंजूरी दी गई और 2017-18 में निर्माण के ठेके दिए गए।

दिसंबर 2016 में केंद्र सरकार ने संसद को बताया था कि मुंबई-गोवा हाइवे का निर्माण दिसंबर 2018 तक पूरा हो जाएगा। बाद में इसकी समयसीमा बढ़ाकर 2021 कर दी ग गई। इसके बावजूद काम की रफ्तार धीमी रही। हाईवे के कुछ अधूरे काम के ठेके दोबारा दिए गए। इनमें से एक ठेका अक्टूबर 2025 में भी दिया गया था।

NH-66 परियोजना के गोवा वाले 120 किलोमीटर हिस्से में महाराष्ट्र सीमा से पणजी तक का काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बचा 8 किलोमीटर का काम पूरा होते ही दोनों राज्यों की राजधानियां इस हाईवे से जुड़ जाएंगी।

मुंबई-गोवा हाईवे के 8 किमी हिस्से का काम क्यों अटका? (image source: Express Photo)

अधिकारियों और ठेकेदारों के मुताबिक, महाराष्ट्र में निर्माण कार्य में देरी की कई वजहें हैं। इनमें कंपनियों के पास पैसों की कमी, कर्ज नहीं चुका पाना, जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं और स्थानीय लोगों के विरोध जैसे कारण शामिल हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के सचिव वी. उमाशंकर ने कहा, ”पिछले दो साल में हाईवे के जिन हिस्सों का काम रुका हुआ था, वहां काफी काम किया गया है। अब तक हाईवे का 99 फीसदी काम पूरा हो चुका है। बाकी बचा काम अगले साल अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा।”

महाराष्ट्र वाले हिस्से के निर्माण की कुल अनुमानित लागत अब तक करीब 44 फीसदी बढ़ चुकी है। पहले यह 12532 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर 18100 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है।

MoRTH के अधिकारियों के मुताबिक, लागत बढ़ने की मुख्य वजह जमीन अधिग्रहण, जगह की कमी के कारण निर्माण योजना में बदलाव और स्थानीय लोगों की मांग पर अतिरिक्त अंडरपास बनाना है।

परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) की है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस स्थिति को बड़ी हाईवे परियोजना में होने वाली गड़बड़ियों का एक बड़ा उदाहरण बताया।

अधिकारी ने कहा, ”अब हमने यह नियम बनाया है कि टेंडर जारी करने से पहले पर्यावरण और वन विभाग से जरूरी मंजूरी जैसी सभी शुरुआती प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। ठेकेदारों को परियोजना सौंपने से पहले कम से कम 90 फीसदी जमीन का अधिग्रहण भी पूरा होना चाहिए।”

कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा, ”अब हम ऐसे ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्य के लोक निर्माण विभागों (PWD) की परियोजनाओं के लिए लागत की सीमा भी तय कर दी है।”

मुंबई-गोवा हाइवे का 8 किलोमीटर का हिस्सा अभी अधूरा (image source: Express Photo)

मुंबई-गोवा हाईवे (NH-66) का रूट मैप: निर्माण के पांच अधूरे हिस्से

प्रगति रिपोर्ट में 89% से 98.5% तक काम पूरा

अखबार ने हाईवे के निर्माण में देरी वाले पांच पैकेज की पड़ताल की। इसमें सामने आया कि इन हिस्सों में 89 फीसदी से लेकर 98.5 फीसदी तक काम पूरा हो चुका है। इनमें से एक प्रमुख हिस्सा इस प्रकार है:

1 और 2. पनवेल से इंदापुर:

कुल लंबाई: 84.6 किलोमीटर के दो हिस्से।

काम की स्थिति: 97.75 फीसदी पूरा।

जिम्मेदारी: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)।

ठेका: इसका ठेका 2011 में दिया गया था और काम पूरा करने की समयसीमा 2020 तय की गई थी। बाद में 2022-23 में बचा हुआ काम दोबारा ठेके पर दिया गया।

देरी की वजह: कंपनी के पास पैसों की कमी, कर्ज नहीं चुका पाना और जमीन अधिग्रहण में देरी।

निर्माण करने वाली कंपनियां: इस प्रोजेक्ट का ठेका सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई कंपनियों के समूह (कंसोर्टियम) को दिया गया था। सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम 2019 में RBI की 100 बड़े बैंक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल था।

बाद में कंपनी का ठेका रद्द कर दिया गया और बचा हुआ काम कारोबारी जे. एम. म्हात्रे की कंपनी को सौंपा गया। वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दायरे में हैं।

लागत का मामला: इस प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 943 करोड़ रुपये थी। लागत को लेकर विवाद फिलहाल मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की प्रक्रिया में है।

पनवेल से कासू और कासू से इंदापुर तक के दो हिस्सों का ठेका सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया नाम की कंपनी के नेतृत्व वाले समूह को दिया गया था। यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है।

इस समूह में सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर की सहयोगी कंपनी सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर BOT प्राइवेट लिमिटेड की 64 फीसदी हिस्सेदारी थी। इसके अलावा, इसमें चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग (हॉन्गकॉन्ग) लिमिटेड की सहयोगी कंपनी सिटी यूनिवर्स लिमिटेड और महावीर रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल थीं।

इस 84 किलोमीटर लंबे हाईवे का ठेका शुरुआत में BOT (बनाओ, चलाओ और सरकार को सौंपो) मॉडल पर दिया गया था। ठेकेदारों ने 2017 तक 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया था। इसके बाद सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का कर्ज चुकाने में नाकाम रही। 2019 में RBI ने उसे देश के 100 बड़े बैंक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल किया था।

मार्च 2025 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मंजूरी से कंपनी के लिए कर्ज चुकाने की नई योजना बनाई गई। इसके तहत कंपनी का कर्ज 2200 करोड़ रुपये से घटाकर 464 करोड़ रुपये कर दिया गया। बाद में सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर BOT प्राइवेट लिमिटेड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं इस समूह को दिया गया हाईवे निर्माण का ठेका 2021 में रद्द कर दिया गया था।

पनवेल से कासू: इस हिस्से का ठेका मार्च 2023 में जे. एम. म्हात्रे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। पनवेल की यह कंपनी नेता और कारोबारी जे. एम. म्हात्रे की है। म्हात्रे पर वन भूमि से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच चल रही है। वह पहले पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी से जुड़े थे और 2025 में बीजेपी में शामिल हो गए।

कंपनी में म्हात्रे की 17 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है जबकि बाकी हिस्सेदारी उनके परिवार के सदस्यों के पास है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 5.08 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया।

कासू से इंदापुर: इस हिस्से का ठेका नवंबर 2022 में इंदौर की कंपनी कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया था। यह कंपनी कल्याण ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 141 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया।

जे. एम. म्हात्रे, उनकी कंपनी और कल्याण टोल ने द इंडियन एक्सप्रेस के ईमेल और फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया।

अधिकारियों ने बताया कि जमीन अधिग्रहण और बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की लाइनों को दूसरी जगह शिफ्ट करने से जुड़ी समस्याएं सुलझा ली गई थीं। लेकिन सुप्रीम इंफ्रा को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

इंदापुर से वडपाले: 26.75 किमी, 89 फीसदी काम पूरा

स्थिति: इस हिस्से का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की देखरेख में किया जा रहा है। इसका ठेका दिसंबर 2017 में दिया गया था और काम पूरा करने की समयसीमा 2021 तय की गई थी। बाद में ठेकेदारों का ठेका रद्द कर दिया गया। अक्टूबर 2025 में बचे हुए काम का ठेका दूसरी कंपनी को दे दिया गया।

देरी की वजह: वन विभाग से मंजूरी मिलने में देरी, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की लाइनों को दूसरी जगह शिफ्ट करना, जमीन अधिग्रहण और निर्माण शुरू करने से पहले की जरूरी प्रक्रियाएं।

ठेकेदार: इस हिस्से का ठेका चेतक एंटरप्राइजेज और एपीसीओ इंफ्राटेक के ज्वॉइंट वेंचर को दिया गया था। चेतक कंपनी के मालिक उदय लाल आंजना हैं। वह कांग्रेस नेता हैं और 2018 से 2023 तक राजस्थान में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं।

2025 में इस कंपनी का ठेका रद्द कर दिया गया। इसके बाद बचा हुआ काम जयपुर की कंपनी एलएनए इंफ्राप्रोजेक्ट्स को सौंप दिया गया।

कुल मिलाकर इस हिस्से के निर्माण की लागत 1203 करोड़ रुपये से बढ़कर 1657 करोड़ रुपये हो गई।

इस हिस्से का ठेका 2017 में उदयपुर की चेतक एंटरप्राइजेज और एपीसीओ इंफ्राटेक के ज्वॉइंट वेंचर को दिया गया था। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) में जमा दस्तावेजों के मुताबिक, कांग्रेस नेता उदय लाल आंजना की चेतक एंटरप्राइजेज में 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है। उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनकी कुल हिस्सेदारी करीब 87 फीसदी है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 32.46 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।

लखनऊ स्थित एपीसीओ इंफ्राटेक का संचालन उत्तर प्रदेश के कारोबारी अनिल कुमार सिंह करते हैं। कंपनी में उनकी 37 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 738 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया।

काम में बार-बार देरी होने के कारण मंत्रालय ने जून 2025 में दोनों ठेकेदारों का ठेका रद्द कर दिया। इसके बाद इंदापुर और माणगांव बाईपास के कुल 10.6 किलोमीटर बचे हुए काम का ठेका अक्टूबर 2025 में जयपुर की कंपनी एलएनए इंफ्राप्रोजेक्ट्स को दिया गया। इस काम को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उदय लाल आंजना से इस मामले पर टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। कंपनी में 26.66 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले उनके भाई मनोहर लाल आंजना ने कहा, ”मुझे पता है कि इस परियोजना में हमारे दो हिस्से हैं लेकिन मुझे उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी नहीं है।”

एपीसीओ इंफ्राटेक ने भी ईमेल से भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया।

परशुराम घाट से आरावली: 34.45 किमी, 98.50 फीसदी काम पूरा

स्थिति: इस हिस्से का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की देखरेख में किया जा रहा है। इसका ठेका दिसंबर 2017 में दिया गया था और इसे 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, चिपलून में 1.8 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर अब भी बनना बाकी है।

ठेकेदार: इस हिस्से का ठेका चेतक एंटरप्राइजेज और ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड के ज्वॉइंट वेंचर को दिया गया था। चेतक एंटरप्राइजेज कांग्रेस नेता उदय लाल आंजना की कंपनी है।

देरी की वजह: जमीन अधिग्रहण और अदालतों में चल रहे मामले।

कुल मिलाकर: इस हिस्से की निर्माण लागत 983 करोड़ रुपये से बढ़कर 2226 करोड़ रुपये हो गई है।

ठेकेदारों और निर्माण में देरी की कहानी

इंदापुर-वडपाले हिस्से में देरी के कारण जिस चेतक एंटरप्राइजेज का ठेका रद्द किया गया था, उसी कंपनी को दिसंबर 2017 में ठाणे की ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड के साथ ज्वॉइंट वेंचर में हाईवे का एक और हिस्सा बनाने का ठेका दिया गया था। लेकिन यह हिस्सा भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है।

महाराष्ट्र में सड़क निर्माण के बड़े ठेकेदारों में शामिल ईगल इंफ्रा इंडिया का संचालन रूपचंदानी परिवार करता है। कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर उद्धव रूपचंदानी हैं। 929 करोड़ रुपये की इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 253 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया।

चिपलून में 1.8 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का काम पूरा होने के बाद इस हिस्से को नवंबर 2026 में व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खोलने का कार्यक्रम है।

ईगल इंफ्रा ने टिप्पणी के लिए द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया।

अरावली से कांटे: 39.24 किमी, 95 फीसदी काम पूरा

स्थिति: इस हिस्से का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की देखरेख में किया जा रहा है। इसका ठेका नवंबर 2017 में दिया गया था और इसे 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि मूल ठेकेदार के दिवालिया होने की प्रक्रिया में जाने के बाद 2024 में बाकी काम का ठेका दूसरी कंपनी को दिया गया।

देरी की वजह: स्थानीय लोगों की ओर से ज्यादा मुआवजे की मांग, विरोध प्रदर्शन, पैसों की कमी और कर्ज चुकाने में चूक।

ठेकेदार: इस हिस्से का काम हज़ूर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यह सूचीबद्ध कंपनी हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राधेश्याम मोपलवार महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के पूर्व उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे परियोजना की जिम्मेदारी संभाली थी।

कुल मिलाकर: इस हिस्से की लागत 1,102 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,443 करोड़ रुपये हो गई है।

ठेकेदार कंपनी पर कर्ज चुकाने में चूक का मामला

अरावली से कांटे वाले हिस्से का ठेका 2017 में एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और सैन जोस इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के ज्वॉइंट वेंचर को दिया गया था।

2002 में बनी एमईपी एक लिस्टेड कंपनी है। इसमें मुंबई के म्हैसकर परिवार की बहुमत हिस्सेदारी है। जयंत डी. म्हैसकर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वहीं सैन जोस इंडिया एक स्पेनिश ग्रुप की सहायक कंपनी है।

काम में देरी के साथ-साथ एमईपी ने इंटेक कैपिटल लिमिटेड से लिए गए 128 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान भी नहीं किया। इसके बाद मार्च 2024 में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू की।

इस वजह से मंत्रालय को दोनों हिस्सों के लिए दोबारा टेंडर जारी करना पड़ा। 2024 में यह काम हज़ूर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) के रिकॉर्ड के मुताबिक, हज़ूर इंफ्रा अक्टूबर 2023 में इस NH-66 हिस्से के लिए विशेष उद्देश्य कंपनी (SPV) के रूप में बनाई गई थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 12 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया।

इस हिस्से में संगमेश्वर पुल तक पहुंचने वाली सड़क का काम और चार जगहों- कुर्धुंडा, कोलंबे, वांडरी और कांटे पर पहाड़ियों को काटने का काम अब भी बाकी है। इन जगहों पर कुल 1.5 किलोमीटर तक पहाड़ियों की कटाई होनी है।

हज़ूर इंफ्रा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”बाकी काम एक महीने में पूरा हो जाएगा। यह हिस्सा आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरता है, इसलिए विस्फोट के जरिए पहाड़ काटने में दिक्कत आई। इसके अलावा रेलवे की जमीन, एक मंदिर और श्मशान घाट से जुड़े अधिग्रहण के मामले भी सामने आए।”

एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत म्हैसकर ने कहा, ”पिछले पांच साल से यह परियोजना हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। कंपनी अब भी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत है।”