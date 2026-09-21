West Bengal News: रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव से पहले आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि वह अपने बेटे और पार्टी के उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद के लिए प्रचार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका बेटा भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा।
हुमायूं कबीर ने कहा, “मैंने चुनाव प्रचार न करने का फैसला किया है। मैं जिससे भी मिलता हूं, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या धमकी दी जा रही है। पार्टी के 25 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं सोशल मीडिया के जरिये मतदाताओं से बात करूंगा। मतदान के दिन मैं वोटों की हेराफेरी रोकने के लिए जमीनी स्तर पर काम करूंगा।”
हुमायूं कबीर ने लगाया पक्षपात का आरोप
पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए हुमायूं कबीर ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, “वे भूल जाते हैं कि उन्हें करदाताओं के पैसे से संविधान का पालन करने के लिए वेतन मिलता है। अगर उन्हें राजनीति में इतना ही दखल देना है, तो वे अपनी वर्दी क्यों नहीं उतार देते और बीजेपी के झंडे लेकर प्रचार क्यों नहीं करने लगते? उन्हें जो करना है करने दीजिए, 6 अक्टूबर को जो भी करना होगा, मैं करूंगा। अगर इससे 10 हत्याएं भी होती हैं, तो ऐसा ही सही। मेरे लोग मारे जा सकते हैं, उनके लोग भी मारे जा सकते हैं।”
बाद में उन्होंने घोषणा की, “पार्टी के नवीनतम फैसले के मुताबिक, हमारे उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद भी चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। हमारी पार्टी को अब प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हम जनता के फैसले को स्वीकार करेंगे।”
बता दें कि उपचुनाव से पहले कई एजेयूपी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार रात से रविवार सुबह के बीच पुलिस ने मंजूर रहमान, हक मुल्लिक, अब्दुल अलीम और मोहम्मद नसीम शेख को गिरफ्तार किया।
रेजीनगर में कब होगा उपचुनाव?
2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने नवादा और रेजीनगर सीट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने नवादा अपने पास रखी और रेजीनगर को खाली कर दिया। नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं।
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ममता बनर्जी के खेमे की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे द्वारा नंदीग्राम से नामांकन वापस लेने के बाद तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने भी रेजीनगर से पीछे हटने का फैसला लिया था। हालांकि, कुछ ही घंटों में उन्होंने अपना रुख बदल लिया। रबीउल ने घोषणा की कि वह अंततः चुनाव में बने रहने का फैसला करेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…