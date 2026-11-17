पंजाब में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही पूर्व सहयोगी दलों बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के फिर से साथ आने की चर्चा शुरू हो गई है। इससे दोनों पार्टियों को उम्मीद जगी है कि वे राज्य की राजनीति में एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती हैं। वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) उस इकलौते राज्य में अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है जहां उसकी सत्ता है। दूसरी ओर, गुटों में बंटी कांग्रेस चुनाव से पहले अपने अंदरूनी मतभेद दूर कर एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।

अमृतसर के बीचोंबीच मुख्यमंत्री भगवंत मान के बड़े-बड़े होर्डिंग नजर आते हैं। इन होर्डिंग्स में कहीं वे बुजुर्ग महिलाओं को गले लगाते दिख रहे हैं तो कहीं छात्रों से बातचीत करते और किसानों के साथ चर्चा करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। इनमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की मांग भी शामिल है। इन सबके बावजूद भगवंत मान ही इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार का मुख्य चेहरा बने हुए हैं।

बीजेपी-अकाली दल गठबंधन की स्थिति अभी साफ नहीं

बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के अब तक के कामकाज को लेकर भी लोगों की राय मिली-जुली है। ऐसे में फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। चुनाव में अभी समय है। पंजाब के मतदाताओं का रुख भी हाल के चुनावों में कई बार चौंकाने वाला रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मतदाताओं की खामोशी के पीछे आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत छिपी हुई थी।

राज्य सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल धीरे-धीरे बन रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और शीर्ष नेतृत्व की लोकप्रियता और स्वीकार्यता में भी कमी आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से काफी पहले ही इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार पार्टी ने भगवंत मान को अपना मुख्य चेहरा बनाया है और कम से कम आठ मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें कृषि मंत्री भी शामिल हैं।

लेकिन सत्ता विरोधी माहौल से निपटने के लिए मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का फैसला पार्टी के लिए परेशानी का कारण भी बन रहा है। जिन नेताओं के टिकट कटे हैं, उनमें से कुछ ने बगावत कर दी है। विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौड़ामाजरा पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं 2022 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हराने वाले विधायक चरणजीत सिंह ने चमकौर साहिब से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

पार्टी के भीतर चल रही यह उठापटक अरविंद केजरीवाल की चुनावी रणनीति के लिए चुनौती बन सकती है। आम आदमी पार्टी की रणनीति इस बार भगवंत मान की लोकप्रियता, अकाली दल के नेतृत्व को लेकर लोगों की नाराजगी और कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर काफी हद तक निर्भर करती दिख रही है।

गठबंधन क्यों फायदेमंद हो सकता है?

बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) को बढ़त मिल सकती है। इसके बावजूद वे शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ संभावित गठबंधन को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। अकाली दल ने 2020 में विवादित कृषि कानूनों के विरोध में एनडीएस से नाता तोड़ लिया था। बाद में इन कानूनों को वापस ले लिया गया था।

पंजाब में बीजेपी के एक नेता ने कहा, ”सुखबीर बादल और अकाली दल इस समय अपने सबसे अच्छे दौर में नहीं हैं। सच तो यह है कि सुखबीर बादल अब पहले जैसे नेता नहीं रह गए हैं। अकाली दल में भी कई गुट बन चुके हैं और नेतृत्व के खिलाफ बगावत ने पार्टी को कमजोर किया है।”

अकाल तख्त के आदेशों और नए पंथक संगठनों के उभार ने भी पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल की मुश्किलें बढ़ाई हैं। खडूर साहिब से सांसद और अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के नेता अमृतपाल सिंह को बादल परिवार की राजनीति के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है- खासकर उन इलाकों में जहां जट सिखों की आबादी ज्यादा है। इन क्षेत्रों में पंथक वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करना बादल परिवार के लिए आसान नहीं होगा।

हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन करती है तो यह गठबंधन काफी मजबूत साबित हो सकता है। एक नेता ने कहा, ”शहरी इलाकों में बीजेपी मजबूत ताकत बन सकती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उसे अकाली दल का समर्थन मिल सकता है।”

बीजेपी के एक नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घट रही है। कानून-व्यवस्था की स्थिति खासकर गैंगस्टरों की बढ़ती गतिविधियों ने मतदाताओं को काफी परेशान किया है। अजनाला में तीन बाइक सवार हमलावरों की गोली से घायल हुए एएसआई सुखचैन सिंह पर हमले ने पुलिस का मनोबल भी गिराया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान नशे की समस्या पर लगाम लगाने में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। बीजेपी इन मुद्दों को चुनाव में उठाने की तैयारी कर रही है। पंजाब में किसान समुदाय अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करता है।

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की घोषणा में देरी की सबसे बड़ी वजह सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति न बन पाना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9.63 फीसदी वोट मिले थे जो 2024 में बढ़कर 18.56 फीसदी हो गए। इसी बढ़े हुए वोट प्रतिशत के आधार पर बीजेपी अब अकाली दल के बराबर सीटें मांग रही है। वहीं अकाली दल गठबंधन में अपनी बड़ी साझेदार वाली हैसियत बनाए रखना चाहता है।

अकाली दल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गठबंधन में बड़ी पार्टी बने रहना उसके लिए जरूरी है ताकि जट सिखों के वोट वारिस पंजाब दे की ओर न चले जाएं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को सिर्फ तीन सीटें मिली थीं। बाद में उसके एक विधायक के पार्टी छोड़ने के बाद यह संख्या घटकर दो रह गई।

बीजेपी और कांग्रेस के सामने चुनौतियां

पंजाब में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने चुनाव प्रचार को संतुलित रखने की होगी। पार्टी के एक नेता ने कहा कि बीजेपी को अपनी हिंदुत्व की मूल विचारधारा को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने से बचना होगा क्योंकि ”पंजाब बुलडोजर की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा।”

यह संतुलन बनाए रखना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इसी दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं जहां बीजेपी का चुनावी प्रचार अक्सर ज्यादा आक्रामक रुख वाला रहा है।

पंजाब में कांग्रेस अब भी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी बनी हुई है। पार्टी के भीतर गुटबाजी ने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि कांग्रेस ने इस स्थिति को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी है। सचिन पायलट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) का पंजाब प्रभारी और ओलंपियन परगट सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है।

अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में कांग्रेस नेताओं की सक्रियता और पार्टी का चुनाव प्रचार भी दिखाई दे रहा है। इसके मुकाबले बीजेपी और अकाली दल की मौजूदगी अभी कम नजर आ रही है।

कांग्रेस को उम्मीद है कि अकाली दल से आम आदमी पार्टी की ओर गए पंथक वोट वापस लौट सकते हैं। इसके अलावा अगर चरणजीत सिंह चन्नी जोरदार चुनाव प्रचार करते हैं तो पार्टी दलित वोटों को भी अपने पक्ष में एकजुट कर सकती है। पंजाब की कुल आबादी में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय की हिस्सेदारी 32 फीसदी है। यह देश के किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी का सबसे बड़ा अनुपात है।

कांग्रेस को यह भी उम्मीद है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कद वाले नेता पार्टी में वापस आते हैं तो उसे फायदा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस दिशा में कोशिश कर रहा है।

सोमवार को नई दिल्ली में सोनिया गांधी के संस्मरण पर आयोजित एक चर्चा के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे की कतार में बैठे नजर आए। वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ गांधी परिवार के पुराने करीबी भी रहे हैं।