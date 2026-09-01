अयोध्या स्थित राम मंदिर के संचालन और रोजमर्रा के प्रबंधन को संभालने के लिए मंदिर ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के नाम का ऐलान बुधवार को हो सकता है। चयन समिति तीन शॉर्टलिस्ट किए गए नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप सकती है। इसके बाद ट्रस्ट की बैठक में अंतिम नाम पर फैसला लिया जाएगा।

पहले CEO के चयन के लिए बैठक बुधवार को राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के स्थान मणिरामदास छावनी में होने की संभावना है। चयन समिति के सदस्य सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और विशेषज्ञ सदस्य सुरेश हावड़े अयोध्या पहुंच चुके हैं।

5500 आवेदनों से 16 उम्मीदवारों तक पहुंची चयन प्रक्रिया

मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने बताया कि CEO पद के लिए करीब 5,500 आवेदन प्राप्त हुए थे। चयन समिति ने कई चरणों में आवेदनों की छंटनी की। पहले करीब 3000, फिर 1500 और उसके बाद लगभग 300 उम्मीदवारों का चयन किया गया। अंत में इनमें से 16 उम्मीदवारों का व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया गया।

गोविंद देव गिरि के मुताबिक, इतनी बड़ी और विश्वप्रसिद्ध धार्मिक संस्था के बेहतर प्रबंधन के लिए एक बेहतरीन CEO की जरूरत महसूस की गई थी। इसी उद्देश्य से ट्रस्ट ने तीन सदस्यीय चयन समिति का गठन किया था।

ट्रस्ट में तीन पद भी हो सकते हैं भरे

बुधवार को ट्रस्ट में तीन रिक्त पदों पर भी नामों की घोषणा हो सकती है। इनमें दो सदस्य और एक महासचिव का पद शामिल है। ये पद ट्रस्ट के सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन तथा मंदिर ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद खाली हुए हैं।

ट्रस्ट की बैठक दोपहर करीब 2 बजे शुरू होने की संभावना है। इसी बैठक में ट्रस्ट के सचिव पद को लेकर भी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, जगदीश ओफाले मंदिर ट्रस्ट के पहले सचिव होंगे।

वीएचपी नेता बजरंग लाल बांगड़ा भी ट्रस्ट में हो सकते हैं शामिल

सूत्रों के अनुसार, विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय महासचिव बजरंग लाल बांगड़ा को भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में आधिकारिक घोषणा बुधवार की बैठक के बाद ही होने की संभावना है।

दान में चोरी के बाद CEO नियुक्त करने का फैसला

राम मंदिर के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की निगरानी के लिए CEO नियुक्त करने का फैसला ट्रस्ट ने 6 जुलाई को लिया था। ट्रस्ट ने माना था कि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से उसकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत करने और मंदिर के प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए CEO की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई।

गोविंद देव गिरि ने कहा कि नए CEO के नाम की घोषणा बुधवार को होगी या नहीं, इसका अंतिम फैसला ट्रस्ट का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करेगा। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि बुधवार को इस संबंध में निर्णय हो सकता है। उन्होंने चयन समिति के तीनों सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने सुबह से शाम तक लगातार काम किया और हजारों आवेदनों की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को अंतिम चरण तक पहुंचाया।

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