राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उनके स्वागत और प्रोटोकॉल को लेकर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर अपने आगमन के दौरान मुख्यमंत्री बनर्जी और उनके मंत्रियों की गैरमौजूगी पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन स्थल में बदलाव की तरफ भी इशारा किया। इसके बाद मुख्यमंत्री बनर्जी ने राष्ट्रपति मुर्मू पर बीजेपी के इशारे पर चुनाव के दौरान राजनीति करने का आरोप लगाया। आइए अब जानते हैं कि जब-जब राष्ट्रपति मुर्मू बंगाल के दौरे पर आईं तो उनका स्वागत किसने किया।

राष्ट्रपति मुर्मू का कब किसने किया स्वागत?

राष्ट्रपति मुर्मू ने सबसे पहले अपनी बंगाल यात्रा 27 मार्च 2023 को की थी। 27 मार्च को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनका स्वागत आनंद बोस और नगर मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम सहित अन्य लोगों ने किया। एयरपोर्ट से वे हेलीकॉप्टर से रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब मैदान पहुंचीं और फिर सड़क के रास्ते राजभवन के लिए रवाना हुईं। आरसीटीसी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया।

फिर बाद में ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। बनर्जी ने कार्यक्रम के दौरान एक आदिवासी ढोल बजाया और कलाकारों के साथ एक आदिवासी नृत्य में भी हिस्सा लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की थी। अगले दिन 28 मार्च 2023 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेलूर मठ (रामकृष्ण मिशन और मठ का मुख्यालय) का दौरा किया और कोलकाता में यूको बैंक के 80वें स्थापना दिवस समारोह में भी भाग लिया। इसके बाद वे विश्वभारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए शांतिनिकेतन रवाना हुईं।

17 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय दौरे पर कोलकाता आईं और उन्होंने ‘मेरा बंगाल, नशामुक्त बंगाल’ अभियान और इंडियन नेवी के जहाज आईएनएस ‘विंध्यगिरि’ का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंद बोस और मुख्यमंत्री बनर्जी भी मौजूद थीं। कोलकाता के एनएससीबीआई एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत राज्यपाल आनंद बोस ने किया।

18 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने अपनी तीसरी बंगाल यात्रा की। मुर्मू का कलाइकुंडा वायुसेना स्टेशन पर बंगाल के सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री बाबुल सुप्रियो ने स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30-31 जुलाई, 2025 को पश्चिम बंगाल का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने 30 जुलाई को नादिया में एम्स कल्याणी के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लिया, कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दर्शन किया और 31 जुलाई, 2025 को दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले राजभवन में ठहरीं। उनके आगमन पर, बंगाल के मंत्री बीरबहा हांसदा, राज्यपाल आनंद बोस और तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज पंत ने उनका स्वागत किया।

राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत महापौर गौतम देब ने किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राज्य की हालिया यात्रा के दौरान, सिलीगुड़ी के महापौर गौतम देब ने बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति के स्वागत के लिए आमतौर पर मुख्यमंत्री या राज्य सरकार का कोई मंत्री मौजूद रहता है। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल में कथित चूक पर प्रतिक्रिया देते हुए हाल ही में बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले आनंद बोस ने कहा, “राष्ट्रपति एक बहुत अनुभवी, संतुलित और गरिमामयी व्यक्ति हैं। उनके इस तरह की टिप्पणी करने के कुछ कारण जरूर रहे होंगे। राष्ट्रपति के कहे पर टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है।”

असल में यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के आगमन पर मुख्यमंत्री स्वयं ही उनका स्वागत करें। हालांकि प्रोटोकॉल यह जरूर कहता है कि यदि मुख्यमंत्री उपस्थित न हों, तो उन्हें अपनी अनुपस्थिति में किसी मंत्री को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वह राष्ट्रपति का स्वागत और अभिवादन करे। पढ़ें पूरी खबर…