तमिलनाडु के रहने वाले थिरु वुमिदी एथिराज का बुधवार को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले थिरु वुमिदी एथिराज के प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि 2023 में थिरु वुमिदी एथिराज से मिलना उनका सौभाग्य था। इसके बाद से चर्चा हो रही आखिर थिरु वुमिदी एथिराज कौन थे, जिसके निधन पर पीएम मोदी दुखी हैं…

पीएम मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, “थिरु वुमिदी एथिराज के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। तमिलनाडु के एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले थिरु वुमिदी एथिराज को हमेशा उस ऐतिहासिक ‘सेंगोल’ को बनाने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपा गया था।”

Deeply saddened by the passing of Thiru Vummidi Ethiraj Ji. Hailing from a distinguished family based in Tamil Nadu, he will always be remembered for his efforts in crafting the historic Sengol that was presented to Former Prime Minister Nehru. Many years later, in 2023, it was… pic.twitter.com/lp1CaNLYMi — Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2026

आगे लिखा, “कई वर्षों बाद, 2023 में, हमारी सरकार को ही नए संसद भवन में सेंगोल को एक सम्मानजनक स्थान देने का सौभाग्य मिला। उस दौरान, मुझे थिरु वुमिदी एथिराज जी से मिलने और हमारे देश व संस्कृति के लिए उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका मिला। उनका जीवन और उनकी कलाकारी भारत की गौरवशाली परंपराओं और हमारी राष्ट्रीय यात्रा के बीच एक अद्भुत जुड़ाव को दिखाती है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।”

2025 में मनाया था 100वां जन्मदिन

थिरु वुम्मिदी एथिराज तमिलनाडु के चेन्नई (तब मद्रास) एक प्रतिष्ठित सोनार थे, जो आजादी के समय से बहुत प्रसिद्ध थे। वे देश की सबसे प्रतिष्ठित ज्वैलर्स ब्रांड ‘वुम्मिदी बंगारू ज्वैलर्स’ से वरिष्ठ सदस्य थे। उनके शोरूम में एमजी रामचंद्रन (MGR) से बड़े-बड़े लोग आभूषण खरीदने आते थे। इतना ही नहीं मद्रास ज्वैलर्स एंड डायमंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने 20 अप्रैल 2025 को अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। चेन्नई में आयोजित उनके जन्मदिन समारोह में खुद तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल आर.एन रवि जैसे कई बड़ी हस्ती शामिल हुए थे।

युवा अवस्था में बनाया था राजदंड

1947 में 22 वर्षीय थिरु वुमिदी एथिराज ने अपने भाई के साथ मिलकर 5 फीट लंबा सोने का राजदंड (सेंगोल) बनाया था, यह वही सेंगोल है जो ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत छोड़ते वक्त आजादी की संध्या पर प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को सौंपी थी। ये सेंगोल तिरुववदुराई अधीनम (एक ऐतिहासिक शैव मठ) के कहने पर तैयार किया गया था। कई दशकों पर सेंगोल को खोजा गया और साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नई संसद में अध्यक्ष की सीट के पास रखवाया।

संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिरु वुमिदी एथिराज को सम्मानित किया था।

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शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर दिए गए बयान पर शिवसेना की नेता शाइना एनसी ने तीखा पलटवार किया है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वह प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? वह किस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं? उन्हें अपना वकील बदलने की कोशिश करनी चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें