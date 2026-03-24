रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने भारत में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने भारत में स्पाई एजेंटों की भूमिका और उनके योगदान को सामने लाया है। ऐसे ही एक जासूस थे रविंद्र कौशिक जिन्हें RAW के “ब्लैक टाइगर” के नाम से जाना जाता था, वह भारत के सबसे बहादुर जासूसों में से एक थे।

रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। वह बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन थे। कौशिक के इस शौक ने उन्हें जासूस बना दिया। 1972 में लखनऊ के एक यूथ फेस्टविल में रविंद्र कौशिक ने नाटक में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाई। सेना के कुछ अधिकारी इस फेस्टिवल को देखने पहुंचे थे। यहीं से रविंद्र को भारत की मिलिट्री इटेंलिजेंस में शामिल होने का मौका मिला। उन्हें अधिकारियों ने बुलाकर रॉ के बारे में बताया था और दो साल की ट्रेनिंग दी गई थी। इस दौरान उनको मुस्लिम रीति-रिवाज, उर्दू और अरबी बोलना सिखाया गया था।

रविंद्र ने नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान में प्रवेश किया

1975 में, महज 23 वर्ष की आयु में रविंद्र ने नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान में प्रवेश किया। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री हासिल की और पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए, जहां वह मेजर के पद तक पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान में 1979 से 1983 तक काम किया था। वहां उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली थी। उनका एक बेटा भी था। वह अपने परिवार से साल 1981 में आखिरी बार मिले थे। इसके दो साल के बाद ही उनको पकड़ लिया गया था।

पाकिस्तान ने जब रविंद्र कौशिक को पकड़ा तो उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। हालांकि, रॉ और भारत सरकार उनको पहचानने से इनकार कर चुके थे। परिवार ने भारत सरकार से संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की कई जेलों में ट्रांसफर किया गया था, बाद में उन्हें दिल और टीबी की बीमारी हो गई थी। साल 2001 में उन्होंने पाकिस्तान में ही आखिरी सांस ली।

रविंद्र को कोड नेम ‘ब्लैक टाइगर’ भारत के तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चव्हाण ने दिया था। इसका जिक्र ‘द ब्लैग टाइगर; स्टोरी ऑफ सुपर स्पाई रविंद्र कौशिक’ नाम की किताब में भी है। हालांकि कई जगहों पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम भी लिया जाता है।

‘धुरंधर 2’ हिट लेकिन बॉलीवुड की खामोशी पर सवाल

आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन इसकी सफलता के बीच सोशल मीडिया पर नेटिजन्स बॉलीवुड की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें