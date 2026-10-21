अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोली चलाने वाला 18 साल का रेहान रहीसुद्दीन, गोलीबारी से पहले और उसके तुरंत बाद लगातार किससे फोन पर बात कर रहा था।

क्राइम ब्रांच यह भी जांच रही है कि टाइगर श्रॉफ ही हमलावरों का असली निशाना थे या उनका असली निशाना कोई और प्रभावशाली व्यक्ति था। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति के पास कड़ी सुरक्षा होने के कारण हमलावर उस तक नहीं पहुंच पाए और उन्होंने टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाया।

अनिल पंडित ने गोलीबारी की घटना का स्क्रीनशॉट कुछ ही मिनटों में साझा कर दिया था। इस वजह से पुलिस को शक है कि तीनों हमलावरों को लगातार कोई निर्देश दे रहा था। यह व्यक्ति खुद अनिल पंडित हो सकता है या उससे जुड़ा कोई दूसरा शख्स हो सकता है।

पुलिस के अनुसार, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें गैंग के बड़े नेता, जैसे अनमोल बिश्नोई, गोलीबारी से पहले हमलावरों को फोन करके उनका हौसला बढ़ाते थे। वारदात के बाद वे उन्हें यह भी बताते थे कि घटनास्थल से कैसे भागना है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गोलीबारी के बाद भागते समय रेहान को अपना फोन बंद करने से पहले लगातार किसी से बात करते हुए देखा गया। हमले से पहले की सीसीटीवी फुटेज में भी वह किसी से बात करता हुआ दिख रहा है। हमें शक है कि वह सीधे या किसी दूसरे व्यक्ति के ज़रिए अपने बड़े अधिकारियों को लगातार जानकारी दे रहा था।

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी इंटरनेट कॉल के जरिए किसी से बात कर रहा था। शक है कि उसने Zangi या Signal ऐप का इस्तेमाल किया होगा। बताया जाता है कि गैंग के सदस्य पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए ऐसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला रिहान पहले भी एक मामले में आरोपी रह चुका है। उसकी बिश्नोई गैंग से पहचान एक दोस्त के जरिए हुई थी।

सूत्रों के अनुसार, रिहान और फूल सिंह, दोनों की उम्र 18 साल है और वे एक-दूसरे को जानते थे। वहीं, 22 साल का ऋतिक महतो उर्फ रोशन पिछले एक साल से मुंबई के अंधेरी इलाके की एक झुग्गी बस्ती में रह रहा था।

एक अधिकारी ने बताया कि ऋतिक बॉडीबिल्डर है। उसने अपने दोस्तों को बताया था कि उसे हर महीने 70,000 रुपये वेतन मिलता है। हालांकि, हमें अभी तक पता नहीं चला है कि वह किस कंपनी या ऑफिस में काम करता था। खाली समय में वह डिलीवरी राइडर का काम भी करता था।

उसका दिल्ली से भी कोई संबंध है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या गैंग ने ही उसे मुंबई भेजा था, ताकि वह उन बॉलीवुड हस्तियों पर नजर रख सके जिन्हें निशाना बनाया जा सकता था। अधिकारी ने आगे कहा कि गैंग लगातार बॉलीवुड में डर का माहौल बनाना चाहता था। इसलिए हो सकता है कि ऋतिक को अंधेरी पश्चिम में रहने के लिए कहा गया हो, क्योंकि बॉलीवुड के कई लोग इस इलाके में रहते हैं।

कई अभिनेता सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें और गतिविधियां साझा करते हैं। ऐसे में हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर आरोपी ने सोशल मीडिया पर देखकर पता लगाया हो कि टाइगर हर सप्ताहांत ग्राउंड पर आते हैं।

अधिकारी के अनुसार, तीनों आरोपियों को सड़क के रास्ते मुंबई लाया जा रहा था और उनके देर रात तक शहर पहुंचने की संभावना थी। उन्हें बुधवार को अदालत में पेश किए जाने की संभावना थी। सोमवार को कोटा की एक स्थानीय अदालत ने मुंबई पुलिस को आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की अनुमति दी थी। ट्रांजिट रिमांड का मतलब है कि आरोपी को एक शहर से दूसरे शहर की अदालत में पेश करने के लिए पुलिस को हिरासत में ले जाने की अनुमति मिलना।

अधिकारी ने कहा कि जब आरोपियों की हिरासत हमें मिल जाएगी, तब हम उनसे पूछताछ कर सकेंगे और अपराध से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जानकारी हासिल कर सकेंगे। अधिकारी ने यह भी बताया कि पुलिस जल्द ही आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की धाराएं लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह कानून संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में चार और आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली से मुंबई दो महिलाएं लेकर पहुंची थीं पिस्तौल

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग की घटना के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज (NDR) ने चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस पहले ही गोली चलाने वाले तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने जिन नए आरोपियों को अरेस्ट किया है उन पर कथित हथियार सप्लाई मॉड्यूल में शामिल होने का आरोप है। पढ़ें पूरी खबर।