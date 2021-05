आम आदमी पार्टी इन दिनों पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी ने वोट देश के लोगों से लिया और कोरोना वैक्सीन विदेश भेजने का काम किया। हालांकि पार्टी को सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ट्रोल कर दिया। दरअसल, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, ‘नरेन्द्र मोदी ने वोट भारत के लोगों से लिए और वैक्सीन विदेश भेज दी।’

इस पर एक ट्विटर यूजर आसिम अली ने ट्वीट किया, ‘77% फीसदी मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव में वोट डाले थे। हालत ये है कि पार्टी खुलकर इस्लामोफोबिक मैसेज दे रही है। ये देश की राजनीति की हालत है।’ गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शहर भर में लगाए गए पोस्टरों के पीछे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद गौतम का हाथ है। एक आधिकारिक बयान में, दिल्ली पुलिस ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा कि गौतम फरार है, उसका नाम कई आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान सामने आया है।

77% Muslims voted for AAP (CSDS) in Delhi ensuring its win on many seats, and the party uses openly Islamophobic messaging to outflank Modi from the Right. The state of Indian politics.. https://t.co/nFc5COiGEr

