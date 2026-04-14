नोएडा में कपड़ा उद्योग के श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन में किसी संगठित नेटवर्क की संभावित भूमिका होने का अंदेशा है। अधिकारियों ने मंगलवार को खुलासा किया कि पिछले दो दिनों में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप पर कई ग्रुप बनाए गए हैं और QR Code स्कैन करके इन्हें श्रमिकों को इनमें शामिल किया जा रहा है।

गौतमबुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने कहा, ”पिछले दो दिनों में कई व्हाट्सऐप ग्रुप बनाए गए हैं जिनके जरिए QR कोड स्कैन कर श्रमिकों को जोड़ा जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि इन गतिविधियों के पीछे एक संगठित और सुनियोजित सिंडिकेट सक्रिय है।”

लक्ष्मी सिंह ने बताया कि नोएडा में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सिंह ने कहा कि हिंसा भड़काने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई भी जारी है। अधिकारियों को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग नामों से कई ऐसे ग्रुप मिले जिनमें से एक का नाम ‘Workers Movement’ रखा गया था।

2000 रुपये वेतन तय करने की गलत जानकारी फैलाई गई

नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने कहा, ”आपको मुख्यमंत्री की उस प्रतिबद्धता का पता है जिसमें वह राज्य को हर क्षेत्र में नंबर एक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वह रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बेहतरीन नीतियां लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है। पूरे दिल्ली-एनसीआर में एक गलत जानकारी फैलाई गई जिसमें कहा गया कि भारत सरकार ने न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तय कर दिया है। जबकि हकीकत यह है कि भारत सरकार अपने लेबर कोड्स और कानूनों के तहत प्रक्रिया चला रही है। हमने कल श्रमिकों से बात की और बातचीत जारी रहेगी। श्रमिकों ने कहा है कि महंगाई के कारण उनके वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि हिंसा और आगजनी में स्थानीय लोग शामिल नहीं थे बल्कि बाहरी लोगों ने इसे अंजाम दिया। अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।”