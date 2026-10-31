मुंबई में ‘महाराष्ट्र की हास्य-रेखा’ नामक किताब के विमोचन का कार्यक्रम गुरुवार को हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर मौजूद थे। अपने-अपने भाषणों के दौरान, इन तीनों नेताओं ने अपने-अपने अंदाज में तीखे राजनीतिक कटाक्ष किए। इन तीनों नेताओं को एक मंच पर साथ देखकर कई लोगों को हैरानी हुई और राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की अटकलें शुरू हो गईं।

शिवसेना (ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत ने एक दिलचस्प टिप्पणी की। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए, राउत ने कहा, “भविष्य में क्या होगा, कोई नहीं जानता।”

संजय राउत ने कहा, “मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से मेरा कोई टकराव नहीं है और न ही अमित शाह से कोई विवाद है। इसी तरह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से भी मेरा कोई टकराव नहीं है। हालांकि, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम अपने मुद्दों और अपने उसूलों के लिए लड़ते रहेंगे।”

कौन कह सकता है कि आगे क्या होगा- संजय राउत

संजय राउत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, जहां हर किसी को अपनी राय रखने और लोकतांत्रिक तरीकों से अपने उद्देश्यों के लिए लड़ने का अधिकार है और हम ठीक यही कर रहे हैं। हम पिछले 25 सालों से साथ रहे हैं और आज भी साथ हैं। अभी कल ही, उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस साथ थे, उन्होंने एक-दूसरे के साथ समय बिताया, अच्छी बातचीत की और बेहतरीन भाषण दिए। उनके बीच यह आत्मीयता है और इसे कायम रखा जाना चाहिए, आखिरकार हम 25 सालों से साथ रहे हैं। जहां तक ​​भविष्य की बात है, तो कौन कह सकता है कि आगे क्या होगा।”

राजनीति बहुत अस्थिर होती है- संजय राउत

संजय राउत ने कहा, “राजनीति बहुत अस्थिर होती है और बहुमत तो और भी ज्यादा अस्थिर होता है। लोगों का मन चंचल होता है, अगर ऐसा न होता, तो हाल ही में हुए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों के नतीजे कुछ और ही होते। आप लोगों को किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं रख सकते। लोकतंत्र का मतलब ही बदलाव और परिवर्तन है, कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रह सकता।”

यह भी पढ़ें: ‘मैं उद्धव जी के बुलावे का इंतजार कर रहा हूं…’, CM फड़नवीस ने उद्धव ठाकरे के साथ साझा किया मंच



महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ दिलचस्प होता रहता है। 29 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए। एक किताब के विमोचन के मौके पर लगभग सभी दलों के नेता वहां पर मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि मुझे नहीं पता कुछ लोग हमें एक मंच पर देखकर हैरान क्यों हुए हैं, यह महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा है, जहां पर अलग-अलग पार्टियों के नेता एक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…