Who IS VD Satheesan: केरल में कांग्रेस ने आखिरकार वी. डी. सतीशन के नाम का मुख्यमंत्री के रूप में ऐलान कर ही दिया। कांग्रेस को मुख्यमंत्री के नाम को तय करने में 10 दिन का लम्बा वक्त लगा। हालांकि, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केसी वेणुगोपाल का नाम भी शामिल था। वेणुगोपाल को राहुल का करीबी माना जाता है, लेकिन वह मुख्यमंत्री की कुर्सी से वंचित रह गए और सतीशन ने बाजी मार ली। गुरुवार को कांग्रेस ने वी.डी. सतीशन को केरल का अगला मुख्यमंत्री नामित किया गया, जिससे राज्य में पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के एक दशक लंबे शासन का अंत हो गया।

केरल विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद 4 मई से लंबित शीर्ष नेतृत्व की भूमिका को लेकर 10 दिनों के सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने उनके नाम की घोषणा की। यह घोषणा अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दासमुंशी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। वीडी सतीशान, अनुभवी नेताओं केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला के साथ इस पद के मुख्य दावेदारों में से एक थे।

कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 2026 के केरल विधानसभा चुनावों में 140 सीटों में से 102 सीटें जीतीं, जबकि एलडीएफ को 35 सीटें मिलीं।

वीडी सतीशन कौन हैं?

कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ द्वारा 2026 के केरल विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत दर्ज करने से पहले वीडी सतीशन केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। नए मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) आज बाद में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली है।

सतीशन ने परवूर विधानसभा क्षेत्र से 2026 का विधानसभा चुनाव जीता और वह लगातार छठी बार विधायक बने। सतीशन को 78,658 वोट मिले। उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार ईटी टायसन मास्टर को 20,600 वोटों के अंतर से हराया। वह 2001 से परवूर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस निर्वाचन क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं।

सतीशन को 2021 में बनाया गया विपक्ष का नेता

2021 से विपक्ष के नेता के रूप में सतीशन सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार के खिलाफ संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के अभियान के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरे और शासन एवं प्रशासन से संबंधित मुद्दों को उठाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला से विपक्ष के नेतृत्व का पदभार संभाला।

1964 में कोच्चि के पास नेट्टूर में जन्मे सतीशन पेशे से वकील हैं। उन्होंने केरल छात्र संघ (केएसयू) के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और बाद में युवा कांग्रेस के माध्यम से आगे बढ़े। उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठनात्मक कार्य के बल पर अपना करियर बनाया।

सतीशन को केरल में कांग्रेस नेतृत्व के युवा और सुधारवादी धड़े का महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता है। उनकी राजनीति में बड़ी सफलता वर्ष 2021 में तब मिली, जब सभी को चौंकाते हुए उन्हें विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। यह फैसला उस समय लिया गया जब पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे से यूडीएफ को हार का सामना करना पड़ा था। खास बात यह रही कि इससे पहले उनके पास मंत्री पद का कोई अनुभव नहीं था।

वह केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के कार्यकारी सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सदस्य और कांग्रेस विधायक दल के सचेतक हैं। वे ट्रेड यूनियन के कार्यों में भी सक्रिय हैं और कोचीन के औद्योगिक क्षेत्र में कई श्रमिक संगठनों का नेतृत्व करते हैं।

छात्र राजनीति

सतीशन ने अपने छात्र राजनीतिक सफर की शुरुआत केएसयू का प्रतिनिधित्व करते हुए एमजी यूनिवर्सिटी यूनियन के अध्यक्ष के रूप में की और बाद में एनएसयू के सचिव के रूप में कार्य किया। जब उन्होंने 2001 में उत्तर परवूर से विधानसभा चुनाव लड़ा, उस वक्त वह केरल हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्यरत थे।

उन्होंने नेट्टूर और पनंगड में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद थेवारा के सेक्रेड हार्ट कॉलेज से स्नातक की डिग्री पूरी की। बाद में उन्होंने राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज से समाज सेवा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के लॉ एकेडमी से एलएलबी और तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलएम की डिग्री प्राप्त की है।

वीडी सतीशन होंगे केरल के अगले मुख्यमंत्री, केसी वेणुगोपाल बोले- पार्टी का फैसला स्वीकार, उन्हें सहयोग करूंगा

केरल में चुनाव परिणाम के बाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी गतिरोध को आखिरकार कांग्रेस ने सुलझा लिया है। कांग्रेस पार्टी ने केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर वीडी सतीशन के नाम का चयन किया है। 61 साल के वीडी सतीशन केरल विधानसभा में नेता विपक्ष रह चुके हैं। वह पेशे से वकील हैं। वह केरल में कांग्रेस के सहयोगी दलों की भी पसंद बताए जा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर।