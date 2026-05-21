पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद दो आईपीएस अधिकारियों की काफी चर्चा हो रही है। यह दो ऐसे अधिकारी हैं, जिनको ममता सरकार में साइडलाइन कर दिया गया था, लेकिन अब शुभेंदु सरकार ने इन दोनों अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

आईपीएस दमयंती सेन और के. जयरामन को पश्चिम बंगाल के बेहद तेजतर्रार, सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी माना जाता है। यह दोनों अधिकारी अपने बेबाक और पारदर्शी पुलिसिंग के लिए भी जाने जाते हैं।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें दो अलग-अलग आयोगों में सदस्य सचिव नियुक्त किया है। जिसके बाद यह दोनों अधिकारी फिर से चर्चा में लौट आए। ये आयोग सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित किए गए हैं और इनका उद्देश्य टीएमसी के 15 साल के शासनकाल के दौरान कथित संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आरोपों की जांच करना है।

कौन हैं दमयंती सेन?

पश्चिम बंगाल कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सेन वर्तमान में अतिरिक्त महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त सेन ने एक ईमानदार अधिकारी के रूप में ख्याति अर्जित की है। वह कोलकाता पुलिस में संयुक्त आयुक्त (अपराध) के पद पर सेवा देने वाली पहली महिला अधिकारी भी थीं।

सेन पहली बार 2012 में तब सुर्खियों में आईं, जब एक एंग्लो-इंडियन महिला ने आरोप लगाया कि पार्क स्ट्रीट स्थित एक क्लब से निकलने के बाद चलती कार में उसके साथ बलात्कार किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को “अपनी सरकार की छवि खराब करने के इरादे से गढ़ी गई मनगढ़ंत कहानी” बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन सेन, जो उस समय संयुक्त आयुक्त (अपराध) के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने जांच जारी रखी। उनकी टीम ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हमले की पुष्टि करने वाले सबूत जुटाए।

इस मामले में उनकी जांच को व्यापक रूप से राजनीतिक परिदृश्य के विपरीत माना गया। इसके तुरंत बाद, सेन का तबादला बैरकपुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में कर दिया गया। हालांकि अधिकारियों ने इस कदम को “नियमित प्रशासनिक निर्णय” बताया, लेकिन राजनीतिक और पुलिस हलकों में कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या यह तबादला बलात्कार मामले को संभालने से जुड़ा था। हालांकि, इन दोनों के बीच कोई सीधा संबंध कभी स्थापित नहीं हुआ।

बाद में सेन विशेष आयुक्त के रूप में कोलकाता लौट आईं। हालांकि टीएमसी शासन के दौरान उन्होंने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को शायद ही कभी संभाला।

2022 में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेन को चार बलात्कार मामलों के साथ-साथ चर्चित रसिका जैन हत्याकांड की जांच करने का निर्देश दिया। इस कदम को उनकी सत्यनिष्ठा और जांच क्षमताओं में न्यायालय के विश्वास का प्रतीक माना गया। एक साल बाद, उनका तबादला एडीजी (प्रशिक्षण) के पद पर कर दिया गया। एक ऐसा पद जिसने उन्हें काफी हद तक सुर्खियों से दूर रखा।

एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों, विशेषकर बलात्कार और छेड़छाड़ से जुड़े मामलों को संभालते समय वह बेहद भावुक हो जाती हैं। पार्क स्ट्रीट मामले में, भले ही अन्य अधिकारियों का मानना ​​था कि कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि कुछ तो हुआ है। हमें उम्मीद है कि वह आयोग के तहत आने वाले मामलों की भी उसी लगन से जांच करेंगी।

के. जयरामन कौन हैं?

पश्चिम बंगाल कैडर के 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी जयरामन वर्तमान में नॉर्थ बंगाल रेंज के एडीजी (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) के पद पर कार्यरत हैं। अपने प्रशासनिक और ऑपरेशनल कौशल के लिए पहचाने जाने वाले जयरामन को 30 नवंबर 2013 को निलंबित कर दिया गया था। यह कार्रवाई उस घटना के कुछ घंटों बाद हुई, जब उन्होंने उस समय सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत रहते हुए तत्कालीन मालदा जिलाधिकारी जी किरण कुमार को गिरफ्तार किया था। कुमार पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे, जो सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरणसे जुड़े थे, जहां वह पहले सीईओ रह चुके थे।

जयरामन के निलंबन को सही ठहराते हुए तत्कालीन मुख्य सचिव संजय मित्रा ने कहा था, “यह गिरफ्तारी बेहद शर्मनाक थी। हमारा मानना है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी और सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर कार्रवाई की।” उन्होंने यह भी कहा था कि अधिकारी ने राज्य प्रशासन से अनुमति लेने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के दौरान, जयरामन को राइटर्स बिल्डिंग में एक छोटा सा कमरा आवंटित किया गया और उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। उन्होंने उस समय कहा था, “मैं न तो खुश हूं और न ही दुखी। मैं राज्य सरकार का अधिकारी हूं और मुझे आदेशों का पालन करना होगा।”

निलंबन से पहले, जयरामन की टीम ने कथित घोटाले के संबंध में तत्कालीन टीएमसी सिलीगुड़ी विधायक रुद्रनाथ भट्टाचार्य और टीएमसी जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष चंदन भौमिक सहित कई राजनेताओं से पूछताछ की थी।

जयरामन को निलंबित करने के बाद, टीएमसी सरकार ने मामला सीआईडी ​​को सौंप दिया, जिसने बाद में अपनी रिपोर्ट में कहा कि आगे की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जयरामन की रिपोर्ट में पहले से ही सभी आवश्यक विवरण मौजूद थे।

इसके बावजूद, जयरामन 2022 तक उच्च पदस्थ पदों से दूर रहे, जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैजान अहमद की अप्राकृतिक मौत की जांच के लिए उनके नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। उस समय वे एडीजी (Headquarters) के रूप में कार्यरत थे। फैजान अहमद मृत पाए गए थे, जिनका शव आईआईटी-खड़गपुर के उनके छात्रावास के कमरे में मिला था।

शुभेंदु अधिकारी सरकार का फैसला: बंगाल में अब केवल हिंदू जातियों को मिलेगा OBC आरक्षण, ममता सरकार का आदेश पलटा

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