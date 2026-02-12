ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी व्यापार समझौते की आलोचना करते हुए इसे भारत की संप्रभुता का अपमान बताया। ओवैसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीदने पर भारत के आयात पर 25% शुल्क लगाने का प्रावधान है। इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर असंतोष व्यक्त करते हुए ओवैसी ने सवाल भी खड़े किए।

लोकसभा में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “US ट्रेड डील की बात करें तो, जो ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला कि अगर हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस का तेल खरीदते हैं, तो वे 25% टैरिफ लगाएंगे। यह ‘गोरी चमड़ी वाला’ कौन है जो वहां बैठकर हमें हुक्म देगा? क्या देश को इसके लिए आज़ादी मिली थी? हम जिससे चाहेंगे तेल खरीदेंगे। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले?…यह दुख की बात है कि सरकार चुप है…हम इस ‘गोरी चमड़ी वाले’ के सामने इतना क्यों गिर रहे हैं? हमारा आत्मसम्मान कहां है?…”

ओवैसी ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार समझौतों पर भी चिंता जताई और चेतावनी दी कि देश का उद्योग विऔद्योगीकरण के खतरे में है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ संधि के साथ, हमारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) पूरी तरह से प्रभावित होगा क्योंकि आपने शुल्क कम कर दिए हैं। आपने चिकित्सा उपकरणों पर शुल्क कम किए हैं। आपने उन्नत मशीनरी पर शुल्क कम किए हैं। अमेरिकी औद्योगिक सामान आयात किए जाएंगे। इस देश में औद्योगीकरण में गिरावट का खतरा है। क्या हम मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या जबरन खरीद आदेश पर?

ओवैसी ने कपड़ा क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ने बांग्लादेश को शून्य शुल्क पर उनसे कपास खरीदने को कहा है। महोदय, भिवंडी, मालेगांव और बनारस के पावरलूमों का क्या होगा? हम बांग्लादेश को 70 प्रतिशत कच्चा कपास आपूर्ति करते हैं।

पिछले सप्ताह, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है और इसके बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका से कच्चा तेल खरीदेगा। संभवतः दोनों देशों के बीच घोषित नए व्यापार समझौते के तहत वेनेजुएला से। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए लेविट ने कहा कि सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई सीधी बातचीत के बाद, नई दिल्ली न केवल रूसी तेल की खरीद रोकने पर सहमत हुई, बल्कि अमेरिकी ऊर्जा के आयात को बढ़ाने पर भी सहमत हुई।

उन्होंने आगे कहा कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने पर भी विचार कर सकता है। एक ऐसा कदम जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लीविट ने कहा कि जैसा कि आप सभी ने कल देखा, राष्ट्रपति ने भारत के साथ एक और बड़ा व्यापार समझौता किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे बात की। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत ने न केवल रूस से तेल खरीदना बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है, बल्कि अमेरिका से तेल खरीदने की भी प्रतिबद्धता जताई है, और संभवतः वेनेजुएला से भी, जिससे अमेरिका और अमेरिकी जनता को सीधा लाभ होगा।

