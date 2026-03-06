दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के एक साल के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का तबादला कर दिया गया है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। संधू अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं।

लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं

नव नियुक्त उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू की पत्नी रीनत संधू भी भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रह चुकी हैं। तरणजीत सिंह संधू 2024 में अमृतसर सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। फरवरी 2024 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था और भाजपा में शामिल हुए थे।

नवनियुक्त उपराज्यपाल संधू ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत यूक्रेन में भारतीय दूतावास खोलने और वहां राजनीतिक एवं प्रशासनिक विंग के प्रमुख के रूप में की। तरणजीत सिंह संधू वाशिंगटन डीसी में प्रथम सचिव, फ्रैंकफर्ट में महावाणिज्य दूत, वाशिंगटन में उप मुख्य दूतावास अधिकारी और विदेश मंत्रालय में विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

पंजाब के अमृतसर में हुआ जन्म

श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दीं। उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बेहतर संबंध बनाने में अहम भूमिका निभाई है। जानकारी के मुताबिक, तरणजीत सिंह संधू ने फरवरी 2020 में अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला और जनवरी 2024 तक इस पद पर रहे थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदार फोरम में बोर्ड के सलाहकार और इसके भू-राजनीतिक संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भी जुड़े थे।

बता दें कि तरणजीत सिंह संधू का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अमृतसर से पूरी की। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक किया। इसके बाद वे भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुए। संधू 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। अपने लंबे कूटनीतिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

कई प्रदेशों के राज्यपालों की नियुक्तियां कीं

दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में संधू की भूमिका प्रशासनिक समन्वय, कानून-व्यवस्था की निगरानी और केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच तालमेल बनाए रखने की होगी। उनके अनुभव को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वे प्रशासनिक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार रात को कई प्रदेशों के राज्यपालों की नियुक्तियां कीं, जिसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

सक्सेना ने कविंदर गुप्ता की जगह ली है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली समेत नौ प्रदेशों में राज्यपाल व उपराज्यपाल को बदला गया है। यह नियुक्ति शपथ ग्रहण के दिन से प्रभावी होगी।

वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। रवि ने सीवी आनंद बोस का स्थान लिया है, जिन्होंने दिन में इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने बोस का पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बयान के मुताबिक, केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बयान में कहा गया है कि (भाजपा के) वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नगालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

यह भी पढ़ें – कई राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति, शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना और आर.एन. रवि पश्चिम बंगाल के गवर्नर होंगे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार रात को कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियां की हैं। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने वाले सीवी आनंद बोस के त्यागपत्र को भी स्वीकार कर लिया है। बोस की जगह आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। पूरी खबर पढ़ें…

