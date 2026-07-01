केंद्र सरकार ने हाल ही में आईपीएस अफसर सुंदरराज पट्टिलिंगम को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में महानिरीक्षक नियुक्त किया है। सुंदरराज ने बस्तर में 14 साल तक माओवादी विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया है। बस्तर भारत में माओवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा है।

आइए, जानते हैं कौन हैं सुंदरराज पट्टिलिंगम?

सुंदरराज का जन्म 27 फरवरी, 1980 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुआ था। स्थानीय स्तर पर पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद सुंदरराज ने सिविल सेवा की तैयारी की। साल 2003 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल की और वह भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के लिए चुने गए। ट्रेनिंग के बाद सुंदरराज को छत्तीसगढ़ कैडर में भेजा गया।

सुंदरराज को पहली बार साल 2005 में बस्तर में तैनाती मिली थी। उस वक्त वह युवा अफसर थे और उसी दौरान सलवा जुडूम आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय आदिवासियों को माओवादियों से लड़ने के लिए हथियारबंद किया जा रहा था।

सड़क और सुरक्षा नेटवर्क को किया मजबूत

उस वक्त बस्तर के कई इलाकों में नक्सलियों और माओवादियों का आतंक चरम पर था और आम लोगों तक पुलिस और प्रशासन की पहुंच बहुत कम थी। सुंदरराज के पुलिस महानिरीक्षक रहते हुए बस्तर में सुरक्षा बलों के कैंप लगातार बढ़ते गए और कई इलाकों तक सड़क और सुरक्षा नेटवर्क मजबूत हुआ।

सुंदरराज के कार्यकाल में चलाए गए अभियानों ने नक्सलियों और माओवादियों की कमर तोड़ने का काम किया। केंद्र सरकार द्वारा भी 2019 से नक्सलियों और माओवादियों के खात्मे के लिए बस्तर में बड़े अभियान चलाए गए।

अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों, स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच समन्वय बनाकर काम किया। उनके द्वारा चलाए गए अभियानों से नक्सली और माओवादी संगठनों को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने न केवल सुरक्षा अभियानों की अगुवाई की बल्कि आम लोगों का भी भरोसा जीता।

केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 31 मार्च, 2026 तक देश को माओवाद और नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस साल 18 मई को ऐलान किया था कि देश अब माओवाद से मुक्त हो चुका है।

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सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए। इसमें बड़ी संख्या में माओवादी नेता मारे गए और कई ने सरेंडर कर दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।