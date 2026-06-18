उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) में एक और फूट की खबरों के बीच लोगों का सारा ध्यान पार्टी के नौ सांसदों में से उन छह सांसदों पर केंद्रित हो गया है जिनके अलग होने की आशंका है। गुरुवार को दिल्ली में शिवसेना (यूबीटी) की संसदीय दल की बैठक में ये छह सांसद मौजूद नहीं थे। इनमें संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दीना पाटिल और ओमराजे निंबालकर शामिल हैं।

2024 के लोकसभा चुनावों में इन सांसदों ने उद्धव (सांसदों की बगावत बदल देगी शिंदे-फड़नवीस के समीकरण) को भाजपा के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की थी, जब कई लोगों को उम्मीद थी कि 2022 में शिवसेना में हुए विभाजन के बाद शिवसेना (यूबीटी) को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इससे शिवसेना संगठनात्मक रूप से कमजोर हो गई थी। आइए हम उन छह सांसदों के बारे में आपको बताते हैं कि जो गुरुवार को बैठक में शामिल नहीं हुए।

संजय जाधव

56 वर्षीय संजय जाधव परभणी से शिवसेना के तीन बार के यूबीटी सांसद हैं। जाधव पार्टी और ठाकरे परिवार के वफादारों में से एक रहे हैं। जाधव का शिवसेना यूबीटी के लिए एक महत्वपूर्ण झटका इसलिए है, क्योंकि जून 2022 में शिंदे के विद्रोह के कारण हुए विभाजन के बाद के महीनों में पार्टी के कई सांसदों के शिंदे की सेना में शामिल होने के बावजूद वह उद्धव के साथ बने रहे।

मराठवाड़ा की राजनीति में बंदू जाधव के नाम से मशहूर संजय जाधव ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन अविभाजित शिवसेना में बिताया है। वह उन कुछ वरिष्ठ शिवसेना (यूबीटी) नेताओं में से थे जिन्होंने पहले कभी अपनी राजनीतिक निष्ठा नहीं बदली। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में परभणी में पार्टी संगठन में काम करना शुरू किया, जब शिवसेना मराठवाड़ा में विस्तार कर रही थी, और धीरे-धीरे जिला पार्टी इकाई में अपनी स्थिति मजबूत की।

संजय जाधव परभणी ने 2004 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया, जब शिवसेना ने उन्हें परभणी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने यह सीट जीती और 2009 में भी इसे बरकरार रखा। 2014 के लोकसभा चुनावों में भी उन्हें परभणी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें उन्होंने शानदार जीत हासिल की। ​​तब से उन्होंने 2019 और 2024 में दो बार परभणी लोकसभा सीट जीती है।

दशकों से, परभणी मराठवाड़ा में शिवसेना के मजबूत गढ़ों में से एक रहा है और मुंबई के बाहर पार्टी के स्थायी आधारों में से एक है। 2022 के विभाजन के बाद, जबकि कई जिलों में स्थानीय शिवसेना नेताओं और पदाधिकारियों ने शिंदे खेमे में शामिल हो गए, परभणी उन कुछ जिलों में से एक रहा जहां पार्टी इकाई उद्धव के साथ खड़ी रही।

पिछले कुछ वर्षों में जाधव ने परभणी में पुराने शिवसेना कार्यकर्ताओं और मराठा तथा ग्रामीण मतदाताओं के कुछ वर्गों के बीच अपना समर्थन आधार बनाया है, जहां पार्टी पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। जाधव के दलबदल को लेकर अटकलें हाल ही में तब तेज हो गई थीं जब उन्होंने परभणी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि मैं आज आपके साथ हूँ, कल के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

उनकी इस टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में तुरंत हलचल मचा दी, क्योंकि यह शिवसेना (यूबीटी) में फूट की आशंकाओं की खबरों के बीच आई थी। स्थानीय शिवसेना (यूबीटी) स्तर पर भी हाल ही में हुए संगठनात्मक परिवर्तनों के बाद कई पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष है और जाधव ने भी इस पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की है।

संजय देशमुख

58 वर्षीय संजय देशमुख यवतमाल-वाशिम लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने हैं। रविवार को उद्धव ठाकरे द्वारा मुंबई स्थित अपने आवास पर बुलाई गई सांसदों की बैठक में अनुपस्थित रहने के ठीक एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री और शिंदे सेना नेता प्रतापराव जाधव से मुलाकात के बाद उनके दल-बदल की अटकलें तेज हो गई थीं।

संजय जाधव के विपरीत, देशमुख ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान कई पार्टियों में काम किया है। यवतमाल की राजनीति में संजय भाऊ के नाम से मशहूर, उन्होंने बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना से अपने करियर की शुरुआत की थी और 1998 में यवतमाल जिला पार्टी प्रमुख के रूप में कार्य किया था।

1999 में शिवसेना नेतृत्व से मतभेदों के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और दिग्रस से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तत्कालीन विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें पहली जीत मिली। वह महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख के नेतृत्व वाली कांग्रेस-एनसीपी सरकार में खेल राज्य मंत्री भी बने।

इसके बाद, देशमुख कई वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे। उन्होंने 2017 में भाजपा में शामिल हुए, बाद में भाजपा छोड़ने के बाद एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव लड़ा और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उद्धव सेना में लौट आए। उद्धव सेना ने उन्हें यवतमाल-वाशिम से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने शिंदे सेना की राजश्री पाटिल को हराकर अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता।

देशमुख दिग्रस के चिचोली गांव के निवासी हैं। वह किसान परिवार से आते हैं। वर्षों से वे दिग्रस-दारव्हा क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय संगठनों के माध्यम से सक्रिय रहे हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने एक मजबूत नेटवर्क बनाया है।

शिवसेना (यूबीटी) के लिए देशमुख का दल-बदल एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि वह उन कुछ सांसदों में से हैं जिन्होंने 2022 के विभाजन के बाद विदर्भ में लोकसभा सीट जीतने में पार्टी की मदद की थी। हालांकि, कई अन्य शिवसेना नेताओं के विपरीत, देशमुख पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक रूप से दल-बदल करते रहे हैं।

नागेश पाटील आष्टीकर

नागेश पाटील आष्टीकर 49 साल के हैं। वह हिंगोली से पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं। वे अपने पूरे राजनीतिक जीवन में शिवसेना के साथ रहे हैं और इससे पहले कभी भी अपनी निष्ठा नहीं बदली।

मराठवाड़ा की राजनीति में नागेश पाटील आष्टीकर के नाम से जाने जाने जाते हैं। वह नांदेड़ जिले के हाडगांव के निवासी हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत सहकारी क्षेत्र से की। 2009 में वह हडगांव कृषि उपज बाजार समिति के अध्यक्ष चुने गए, जो उनका पहला महत्वपूर्ण पद था।

आष्टीकर ने शिवसेना के टिकट पर चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और 2013 में हडगांव तालुका प्रमुख नियुक्त हुए। 2014 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उन्हें हडगांव निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने विधायक के रूप में अपना पहला चुनाव जीता। वह 2015 में नांदेड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक बने। हालांकि, 2019 में वे विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी में सक्रिय रहे।

2024 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) ने उन्हें हिंगोली से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने शिंदे सेना के बाबुराव कदम कोहळीकर को एक लाख से अधिक वोटों से हराकर संसदीय चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की।

इस साल अप्रैल में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा दिल्ली में आयोजित एक रात्रिभोज में अपने कुछ पार्टी सांसदों के साथ शामिल होने के बाद उनका नाम पहली बार शिवसेना (यूबीटी) के संभावित बागी सदस्यों की सूची में आया था। रविवार को उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित बैठक में उनकी अनुपस्थिति से यह अटकलें और भी पुख्ता हो गईं।

हालांकि, सोमवार को आष्टीकर ने नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी छोड़ने की खबरों का खंडन किया। उन्होंने दावा किया कि वह उद्धव के साथ हैं और पाला बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रविवार की बैठक में अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि वे नांदेड़ विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे, जहां उनके बेटे कृष्णा पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने उद्धव को इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके शिवसेना छोड़ने की बेबुनियाद अफवाहें पिछले दो वर्षों से फैल रही हैं।

भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे

74 वर्षीय भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे अहिल्या नगर के शिरडी से दूसरी बार लोकसभा सांसद हैं। वाकचौरे ने अपने करियर में कई बार अपनी निष्ठा बदली है। 2024 के लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही वह उद्धव सेना में वापस लौटे हैं।

अहिल्या नगर जिले के एक वरिष्ठ नेता, वाकचौरे ने पहली बार 2009 में लोकसभा में प्रवेश किया, जब अविभाजित शिवसेना ने उन्हें नवगठित शिरडी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्र के पहले सांसद बनने के लिए उन्होंने आरपीआई के रामदास अठावले को हराया।

2014 के चुनावों से पहले शिरडी से पुनर्नामांकन को लेकर अनिश्चितता के चलते वाकचौरे के शिवसेना नेतृत्व के साथ संबंध खराब हो गए थे। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और कुछ भाजपा नेताओं के करीबी बन गए, जिसके चलते वे कई वर्षों तक राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहे।

अगस्त 2023 में वाकचौरे उद्धव सेना में ऐसे समय में वापस लौटे जब पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मजबूत उम्मीदवारों की तलाश कर रही थी।

2024 के चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) ने उन्हें शिरडी से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने शिंदे सेना के मौजूदा सांसद सदाशिव लोखंडे को हराकर दूसरी बार संसद में वापसी की।

शिवसेना (यूबीटी) के बागी सदस्यों के बीच उनका नाम तब सामने आया जब “ऑपरेशन टाइगर” के तहत पार्टी में दलबदल कराने के प्रयासों की खबरें आईं। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका खंडन करते हुए दावा किया कि वे न तो शिंदे से मिले थे और न ही उन्हें “ऑपरेशन टाइगर” के बारे में कोई जानकारी थी।

संजय दीना पाटिल

संजय दीना पाटिल 57 साल के हैं। पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से दूसरी बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। वह शिवसेना (यूबीटी) के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने उद्धव के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की खबरों का अब तक जोरदार खंडन किया है।

कुछ अन्य बागी नेताओं के विपरीत, पाटिल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत शिवसेना से नहीं की और एनसीपी में अपना अधिकांश समय बिताने के बाद 2019 में ही पार्टी में शामिल हुए।

पाटिल मुंबई के एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता दीना बामा पाटिल मुलुंड से कांग्रेस विधायक थे और भांडुप-मुलुंड क्षेत्र में एक जाना-पहचाना राजनीतिक चेहरा रहे थे। संजय दीना पाटिल ने स्वयं छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे मुंबई में कांग्रेस-एनसीपी के बीच अपनी पहचान बनाई।

उन्होंने 2004 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया जब वे भांडुप विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी विधायक चुने गए। 2009 में एनसीपी ने उन्हें मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरुदास कामत को हराकर संसद में प्रवेश किया।

अगले दो लोकसभा चुनावों में पाटिल को हार का सामना करना पड़ा। 2014 में वे भाजपा नेता किरीट सोमैया से हार गए और 2019 में उसी सीट से दोबारा हार गए। अक्टूबर 2019 में वे शिवसेना में शामिल हो गए।

2024 के लोकसभा चुनावों में उद्धव सेना ने उन्हें मुंबई उत्तर पूर्व से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने भाजपा के मिहिर कोटेचा को हराया। पाटिल का परिवार भी शिवसेना (यूबीटी) की मुंबई राजनीति में सक्रिय है। उनकी पत्नी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में पार्टी की निर्वाचित पार्षद हैं।

मंगलवार देर रात तक पाटिल पत्रकारों के फोन का जवाब देते रहे और उन्हें बताते रहे कि वे उद्धव के साथ हैं और पार्टी छोड़ने की उनकी कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। पाटिल से जुड़े विवादों में से एक 2016 का है, जब मुंबई पुलिस ने उन पर देवनार में एक झगड़े के दौरान पिस्तौल से कुछ गोलियां चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

उद्धव शिवसेना (यूबीटी) के लिए पाटिल मुंबई में पार्टी के महत्वपूर्ण चेहरों में से एक रहे हैं। 2024 में मुंबई उत्तर पूर्व में भाजपा के खिलाफ उनकी जीत ऐसे समय में हुई थी जब उद्धव सेना 2022 के विभाजन के बाद शहर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी।

ओमराजे निम्बालकर

42 वर्षीय ओमराजे निम्बालकर उस्मानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। वह उद्धव के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अपना पूरा करियर शिवसेना में बिताया है। 2022 के विभाजन के बाद भी उन्होंने उद्धव साथ नहीं छोड़ा।

ओमराजे धारशिव जिले के एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। वे दिवंगत पवनराजे निंबालकर के पुत्र हैं, जिनकी 2006 में हुई हत्या ने राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। उनके चाचा पूर्व एनसीपी नेता पद्मसिंह पाटिल हैं, जबकि भाजपा नेता रणजगजीत सिंह पाटिल उनके चचेरे भाई हैं।

उन्होंने 2009 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया, जब शिवसेना ने उन्हें उस्मानाबाद विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने विधायक के रूप में अपना पहला चुनाव जीता। 2014 में वह विधानसभा चुनाव हार गए ,लेकिन पार्टी में बने रहे।

2019 में, शिवसेना ने उन्हें उस्मानाबाद लोकसभा सीट से मैदान में उतारा, जहाँ उन्होंने जीत हासिल की। ​​2024 में, शिवसेना (यूबीटी) ने उन्हें उसी सीट से फिर से मैदान में उतारा, जहाँ उन्होंने एनसीपी के उम्मीदवार को हराकर दूसरी बार जीत दर्ज की।

संसद में प्रवेश करने के बाद से, ओमराजे पार्टी के उन युवा सांसदों में से हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्र और संसद दोनों में सक्रिय रहे हैं। वे उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के भी करीबी रहे हैं।

बुधवार तड़के पुणे से दिल्ली की यात्रा करने की खबरें सामने आने के बाद शिवसेना (यूबीटी) के संभावित बागी सांसदों की सूची में उनका नाम सामने आया। शिवसेना (यूबीटी) के लिए ओमराजे का जाना एक बड़ा झटका होगा क्योंकि वह पार्टी के साथ-साथ ठाकरे परिवार के भी कट्टर वफादार के रूप में जाने जाते थे।

क्या NDA लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की ओर बढ़ रहा है? इन वजहों से बदल रहा समीकरण

देश की कुछ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में दलबदल, असहमति और विलय की लहर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को संसद में दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंचा सकती है, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और महिला कोटा को लागू करने वाले संवैधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए जरूरी है। पढ़ें पूरी खबर।