Who is Santosh Jaisawal: नीट यूजी के पेपर लीक मामले को लेकर विवाद गर्माया हुआ है। इस मुद्दे पर गुरुवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर चलने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अहम बात यह भी है कि इस मामले में जिस मुख्य आरोपी संतोश कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, वह असल में बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय सचिव है। जानकारी के मुताबिक, संतोष कुमार जायसवाल पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का काफी करीबी भी है।

क्या-क्या लगे आरोप?

इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संतोष कुमार जायसवाल मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों और उनके घरवालों को मेडिकल कॉलेज में 20-30 लाख में एडमिशन कराने का झांसा देता था।

इस गिरोह को लोगों को लेकर बताया गया कि ये पिछले साल के स्टडी मटेरियल और कोचिंग सेंटर के पेपर्स को मिलाकर ‘फर्जी’ प्रश्न पत्र तैयार करते थे और छात्रों को परीक्षा से पहले उसे उपलब्ध कराने का लालच देकर अज्ञात जगहों पर ले जाते थे।

कौन है संतोष कुमार जायसवाल?

संतोष कुमार जायसवाल के बारे में बता दें कि वह बिहार के मोतिहारी का निवासी है, जो कि दिल्ली में दवा कारोबारी है। संतोष ने पिछले साल रक्सौल से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था। पुलिस ने कहा है कि संतोष जायसवाल ही इस पूरे गिरोह का सरगना था

पुलिस को मिली थी सूरत से जानकारी

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस को सूरत पुलिस से ये जानकारी मिली थी, जो नीट परीक्षा पास कराकर मेडकिल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने का दावा कर रहा है। सूरत की पुलिस से मिली जानकारी के तहत दिल्ली पुलिस ने अपने सूत्रों को एक्टिव किया तो जानकारी मिली कि एक गिरोह महिपालपुर इलाके में सक्रिय है।

ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने महिपालपुर एक्सटेंशन के 100 से अधिक होटलों में छापेमारी की। दिल्ली पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपियों को ट्रैक किया और गुजरात के छात्रों को फंसाने वाले विनोद भाई भीखा भाई पटेल समेत अन्य को गिरफ्तार कर लिया।

केरल विधानसभा चुनाव में इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भी अपनी जगह बनाई। पहली बार पार्टी का उम्मीदवार ने राज्य में जीत हासिल की है। कन्नूर जिले की कुथुपरम्बा सीट से राजद उम्मीदवार पी.के. प्रवीण ने चुनाव जीतकर पार्टी का खाता खोल दिया। यह जीत इसलिए खास है क्योंकि अब तक राजद को केरल में कभी सफलता नहीं मिली थी। दक्षिणी राज्य में राजद के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। पढ़िए पूरी खबर…