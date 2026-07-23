कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में देश के कई राज्यों के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। छात्रों के प्रोटस्ट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में एक तस्वीर मुंबई में हुए विरोध-प्रदर्शन से भी सामने आई है।

मुंबई में बुधवार को एक महिला को पुलिस वैन को रोकते हुए देखा गया है। वैन में उन प्रदर्शनकारियों को ले जाया जा रहा था जिन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप में प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिया गया था।

दादर के शिवाजी पार्क के पास प्रोटेस्ट के दौरान रिया यादव नाम की युवती को चलती हुई पुलिस वैन को रोकते हुए देखा गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिया हुडी और टोपी पहने बारिश में वैन को रोकती हुई दिखाई दे रही है। उसके वहां खड़े होने पर आसपास के कई लोग नारे लगा रहे हैं। बताया जाता है कि उसके इस कदम से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई में मदद मिली।

रिया यादव ने एक मीडिया कर्मी से कहा कि पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही है। अगर वे जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हम अपने नागरिकों की जिम्मेदारी लेंगे। रिया ने कहा कि भले ही वह स्टूडेंट नहीं हैं, फिर भी वह उनके साथ खड़ी हैं।

उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ जो किया वह गलत था। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद तक मार्च करने के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए कॉकरोच जनता पार्टी के हजारों समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले, लाठियों और डंडों के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए यह बात कही।

मुंबई के कॉमेडियन रोहन जोशी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, “मुंबई के युवा आज अपने दिलों में आक्रोश लिए, लेकिन हर हावभाव में शांति लिए प्रदर्शन करने निकले। उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन उन्होंने गरिमा और जोश के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जो उनका अधिकार है।”

रिया यादव कौन हैं?

रिया यादव अपने इंस्टाग्राम बायो के अनुसार एक अभिनेत्री, मॉडल और उद्यमी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके करीब एक लाख फॉलोअर्स हैं और वह कई म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं। वह आखिरी बार ‘दिलबारा’ नामक वीडियो गाने में नजर आई थीं।

मुंबई में विरोध प्रदर्शन

मुंबई में दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं । दिल्ली में परीक्षा में अनियमितताओं और पुलिस द्वारा सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के विरोध में बुधवार को लगातार तीसरे दिन राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा प्रदर्शन किए गए। मुंबई पुलिस ने गैरकानूनी सभा और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 400 लोगों के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज की हैं।

प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए अन्ना हजारे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक गुट भी CJP के पक्ष में आया

जंतर-मंतर पर गुरुवार (23 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना 26वें दिन में प्रवेश कर गया। पार्टी कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पद छोड़ने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘धमेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। आज हजारों युवा सड़कों पर हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया। कई युवा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके माता-पिता परेशान हैं। इसलिए जब तक इस्तीफा नहीं होगा, चर्चा संभव नहीं है।” पढ़ें पूरी खबर।