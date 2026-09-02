ram mandir Ayodhya trustee: करीब दो महीने की प्रक्रिया के बाद बुधवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के पहले CEO की घोषणा कर दी गई। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को यह जिम्मेदारी मिली है। इस नियुक्ति से पहले राम मंदिर ट्रस्ट का विस्तार करते हुए तीन नए चेहरों को बतौर ट्रस्टी शामिल किया गया। इनमें महेश भागचंदका, मदन मोहन पांडे और निर्मला यादव का नाम शामिल है।

राम मंदिर में शामिल किए गए तीन ट्रस्टी अलग-अलग जगह से हैं। महेश भागचंदका दिल्ली के रहने वाले हैं जबकि मदन मोहन पांडेय और निर्मला यादव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मदन मोहन पांडेय अयोध्या के ही हैं जबकि निर्मला यादव शिकोहाबाद की हैं। वह इस ट्रस्ट शामिल होने वाली पहली महिला सदस्य बन गई हैं।

इन तीनों को चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्र और एक अन्य पूर्व सदस्य की जगह ट्रस्ट में शामिल किया गया है। बता दें कि कथित राम मंदिर चंदा चोरी मामले में इन तीनों के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुए थे।

कौन हैं तीनों नए ट्रस्टी?

महेश भागचंदका

राम मंदिर ट्रस्ट में चुने गए पहले ट्रस्टी दिल्ली के महेश भागचंदका हैं जो कि एक बड़े दिवंगत चेहरे के रिश्तेदार हैं। महेश भागचंदका विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल के रिश्तेदार हैं। अशोक सिंघल राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। 68 साल के महेश भागचंदका वर्तमान में अशोक सिंघल फाउंडेशन का संचालन करते हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनके बारे में दी गई जानकारी इस प्रकार है। महेश भागचंदका पेशे से व्यवसायी हैं और साथ ही वह समाजसेवी भी हैं। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के भूमि-पूजन और प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रमों में महेश भागचंदका की भूमिका में अनुष्ठानों में सहभागिता देखने को मिली है। श्रीराम वन गमन यात्रा से जुड़े 222 पवित्र तीर्थस्थलों में श्रीराम स्तंभ की स्थापना में भी वह शामिल रहे। इसके अलावा वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं।

मदन मोहन पांडेय

अयोध्या के ही रहने वाले पेशे से वकील मदन मोहन पांडेय ट्रस्टी का दूसरा नाम हैं। वे 1990 से 2019 तक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में रामलला की ओर से कानूनी पैरवी करने वाले प्रमुख वकीलों में रहे हैं। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान 74 साल के मदन मोहन पांडेय पांडेय रामलला से संबंधित मुकदमों में हिंदू पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों में शामिल थे।

अदालती रिकॉर्ड में भी उनका नाम रामलला की ओर से पेश हुए अधिवक्ता के रूप में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक साक्ष्यों और गवाहियों से जुड़े तर्क रखे। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता का दायित्व भी निभाया है। यहां उनका 6 साल का कार्यकाल रहा था।

डॉ. निर्मला यादव

यूपी के शिकोहाबाद की रहने वालीं निर्मला यादव राम मंदिर ट्रस्ट में इकलौती महिला सदस्य चुनी गई हैं। हिंदी और संस्कृत में मास्टर करने वालीं 66 साल की निर्मला यादव पीएचडी होल्डर भी हैं। उन्होंने 11 साल यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया है। निर्मला यादव 15 साल तक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की सदस्य रही हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट में गोविंद देव गिरि को ट्रस्ट का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष का उनका कार्यभार अब नवनियुक्त ट्रस्टी महेश भागचंदका संभालेंगे।

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी से हुई बदनामी के बाद श्री राम जन्मभूमितीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के व्यवस्थित और प्रभावी संचालन के लिए पहला सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) रिटायर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को बना दिया है। जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में करीब चार दशक तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे अभी रिटायर हो चुके हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…